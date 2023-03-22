Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Eskişehir'deki 28 Şubat kafasına sert tepki: "Hiçbir güç başörtülü kadınların eğitim ve öğretim hakkını engelleyemez"

Yıllarca haksız bir biçimde engellenen başörtülü kadınlara yapılan her türlü ayrımcılığı sona erdirdiklerini, haksızlığı bitirdiklerini ve zulmü kaldırdıklarını belirten Bozdağ, "Eğitim ve öğretim,kamu hizmetlerine girme ve siyasi faaliyette bulunma hak ve hürriyetlerini kullanmaları Anayasa ve kanunlara rağmen yıllarca haksız bir biçimde engellenen başörtülü kadınlara yapılan her türlü ayrımcılığı sona erdirdik, haksızlığı bitirdik, zulmü kaldırdık. Buna rağmen maalesef Eskişehir'de bir okul müdürü,kayıt için başörtüsünü çıkarmayı reddeden depremzede öğrencinin okula kaydını yapmamaya cür'et etmiş. Bu hadise; hukuk tanımamazlıktır, haksızlıktır, ilkelliktir ve çağdaş yobazlıktır." ifadelerini kullandı.

DEPREMİN YIKIP GEÇTİĞİ AİLEYE CHP'Lİ BÜYÜKERŞEN'İN BAŞKANLIK ETTİĞİ OKULDA ÇAĞDIŞI MUAMELE

Asrın felaketi olarak gösterilen Kahramanmaraş merkezli depremi Hatay'ın Antakya İlçesi'nde bulunan evlerinde yakalanan aile, ağır hasar alan binadan sağ olarak çıktı. Baba Z.İ, binanın 2'inci katından inmeye çalışırken 4 kemiği kırıldı. Aile, depremde kızları ile 2 çocuğunu ve damatlarını, teyze ile 4 çocuğunu ve eniştelerini, dayılarını ve yakın akrabalarından çok sayıda kişiyi depremde kaybetti.