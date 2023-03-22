Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Eskişehir'deki 28 Şubat kafasına sert tepki: "Hiçbir güç başörtülü kadınların eğitim ve öğretim hakkını engelleyemez"

Eskişehir'de kuruculuğunu ve yönetim kurulu başkanlığını CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in yaptığı vakfa bağlı okula kızlarını kaydettirmek isteyen depremzede aile büyük bir skandal ile karşı karşıya kalmış, ailenin 9. sınıf öğrencisi kızları, "Bu okulda hiç başörtülü öğrenci yok burada zorlanırsın" denilerek okula nakil işlemi gerçekleştirilmemişti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ise depremzede öğrencinin başörtülü olması gerekçe gösterilerek okula kaydının yapılmaması ile ilgili soruşturma başlattı.
İLKEL 28 ŞUBAT ZİHNİYETİNİ UYGULAMAYA KOYAMAZ, YOBAZLIĞA CÜR'ET EDEMEZ.
Konuya sosyal medyadan sert tepki gösteren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "AK Parti iktidarında hiçbir güç ve hiçbir kimse; başörtülü kadınların eğitim ve öğretim hak ve hürriyetini kullanmasını engelleyemez, başörtüsü zulmünü hortlatamaz, yeniden ikna odaları kuramaz, ilkel 28 Şubat zihniyetini uygulamaya koyamaz, yobazlığa cür'et edemez." dedi.