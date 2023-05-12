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    • 12.05.2023 23:23
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    CHP'nin TSK yalanına MSB'den sert tepki:Kahraman ve fedakar personelin emeğine saygısızlıktır

    Seçime sayılı saatler kala HDPKK ile aynı çizgide buluşan CHP, MSB ve TSK'yı çirkin yalanlarla hedef göstermeye başladı. Bunun son örnekleri ise CHP yandaşı Barış Terkoğlu, "Kuvvet komutanlarına Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açılması için baskı yapıldı" iddiası ve CHP milletvekili Murat Bakan daha önceki genelgelerde yer alan tedbir maddesi üzerinden provokasyona soyundu. Yaşanan bu skandal açıklamaların ardından MSB çok sert tepki verdi. Yapılan açıklamada, "TSK'nın ve komutanlarının seçimle ilişkilendirilmesi, güncel politik tartışmaların içine çekilmeye çalışılması; ülkemizin birlik, bütünlük ve güvenliği ile TSK'nın kahraman ve fedakar personelinin en hafif tabiriyle emeğine saygısızlıktır." ifadeleri kullanıldı. İller İdaresi Genel Müdürlüğü ise tedbir maddesi üzerinden provokasyona soyunan CHP'li Bakan'ın iddialarını tek tek çürüttü.

    takvim.com.tr
    CHP’nin TSK yalanına MSB’den tepki

    14 Mayıs seçimlerine sayılı saatler kala HDPKK ile aynı çizgide buluşan CHP, Milli Savunma Bakanlığı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef almaya başladı.



    HDPKK'NIN ORTAĞI CHP, MSB VE TSK'YI HEDEF ALDI
    CHP yanadaşı Barış Terkoğlu, "Kuvvet komutanlarına Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açılması için baskı yapıldı" iddiasında bulunurken, CHP milletvekili Murat Bakan, "İçişleri Bakanlığı'nın seçim günü TSK'dan zırhlı araçların hazır bulunmasını istedi" yalanını ortaya attı.



    TSK'NIN KAHRAMAN VE FEDAKAR PERSONELİNİN EMEĞİNE SAYGISIZLIKTIR
    MSB: TSK'nın ve komutanlarının seçimle ilişkilendirilmesi, güncel politik tartışmaların içine çekilmeye çalışılması; ülkemizin birlik, bütünlük ve güvenliği ile TSK'nın kahraman ve fedakar personelinin en hafif tabiriyle emeğine saygısızlıktır.

    Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
    Çeşitli mecralarda çıkan ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile Komuta Kademesi'ni siyasi emellere alet etmek isteyenler tarafından yapılan manipülatif ve gerçek dışı haberlere ilişkin şu sözler kullanıldı:

    "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve komutanlarının seçimle ilişkilendirilmesi, güncel politik tartışmaların içine çekilmeye çalışılması; ülkemizin birlik, bütünlük ve güvenliği ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman ve fedakâr personelinin en hafif tabiriyle emeğine saygısızlıktır.

    Asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla kendisine verilen her türlü görevi büyük bir başarıyla yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik söylemlerden uzak durulması, günlük polemiklerin dışında tutulması asil milletimizin yüksek menfaatleri gereğidir.

    Türk Silahlı Kuvvetleri; Komuta Kademesi ve personeli bir bütün olarak, yurt içinde ve sınır ötesinde ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatlerini korumak için karada, denizde ve havada, her türlü arazi ve iklim koşullarında faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir."



        DAHA ÖNCEKİ GENELGELERDE DE BULUNUYOR
        Öte yandan CHP milletvekili Murat Bakan daha önceki genelgelerde yer alan tedbir maddesi üzerinden provokasyona soyundu.



        İller İdaresi Genel Müdürlüğü ise tedbir maddesi üzerinden provokasyona soyunan CHP'li Bakan'ın iddialarını tek tek çürüttü.

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        Haberler Güncel CHP'nin TSK yalanına MSB'den sert tepki:Kahraman ve fedakar personelin emeğine saygısızlıktır
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