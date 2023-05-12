Başkan Erdoğan: Bizi daha fazla çalışmaya teşvik eden aşk işte budur. Bize gerektiğinde yedi düvele meydan okutan cesaret işte budur. Sizler bizim yanımızda böyle durdukça kimse bileğimizi bükemez.
Başkan Erdoğan: "Sizler bizim yanımızda böyle durdukça kimse bileğimizi bükemez"
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