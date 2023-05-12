Haberler Güncel Videoları Başkan Erdoğan: "Sizler bizim yanımızda böyle durdukça kimse bileğimizi bükemez"

Başkan Erdoğan: "Sizler bizim yanımızda böyle durdukça kimse bileğimizi bükemez"

Başkan Erdoğan: "Sizler bizim yanımızda böyle durdukça kimse bileğimizi bükemez"
12.05.2023 22:41 - Son Güncelleme: 12.05.2023 22:43

OTOMATİK OYNAT

Güncel 06:00
Başkan Erdoğan "Seçim Özel...
Güncel 01:54
Başkan Erdoğan Muğla'daki...
Güncel 38:13
Başkan Erdoğan'dan Türkiye...
Güncel 41:13
Başkan Erdoğan'dan İstanbul...
Güncel 01:19
Başkan Erdoğan’dan...
Güncel 01:01
Hatay'da yapılan Defne Devlet...
Güncel 00:37
Mesut Özil'den Başkan Recep...
Güncel 00:20
Almanya’daki otomobil...
Güncel 01:28
Başkan Erdoğan gençlerle...
Güncel 01:46
Başkan Erdoğan gençlerle...
Güncel 01:44
Başkan Recep Tayyip...
Güncel 01:57
Başkan Recep Tayyip...

Başkan Erdoğan: Bizi daha fazla çalışmaya teşvik eden aşk işte budur. Bize gerektiğinde yedi düvele meydan okutan cesaret işte budur. Sizler bizim yanımızda böyle durdukça kimse bileğimizi bükemez.

Güncel Videoları
SON DAKİKA