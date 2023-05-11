FETÖ-CHP medyasının ortak kumpasına Muharrem İnce boyun eğdi

Türkiye 14 Mayıs'a günler kala '17-25 Aralık ve Deniz Baykal kasedi' kumpaslarını anımsatan çok ama çok çirkin bir kumpasa şahitlik etti. 7'li koalisyonla 'bahar' söylemi üzerinden ağız birliği yapan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Muharrem İnce adaylıktan çekilsin diye sahte görüntüler üzerinden kaset kumpası kurmaya yeltendi.
Sahnede Deniz Baykal'a komplo kuran FETÖ'cü Cevheri Güven var idi. CHP medyası da hem FETÖ kumpasından hem de Muharrem İnce'nin sağlık durumundan yüz bularak "Muharrem İnce çekiliyor mu?" algısını işledi. FETÖ'nün kumpası, CHP medyasının algısından sonra durumu izleyip umduğunu bulamayan 'Kaset Kemal' topa girdi. CHP yandaşı Sözcü'ye konuşan Kılıçdaroğlu, İnce'yi aradığını belirterek adeta tehditler savurdu.
FETÖ'CÜLER YAPIYOR MUHALEFET YAPACAĞIM DİYENLER KULLANIYOR
Gelişmelerin ardından Muharrem İnce canlı yayında açıklamalarda bulundu. İnce, "FETÖ'cüler yapıyor muhalefet yapacağım diyenler kullanıyor." dedi. Esip gürleyen CHP ve FETÖ ortaklığına sert sözler söyleyen İnce, kumpasa boyun eğdiğini açıklayarak, "Adaylıktan çekiliyorum." ifadelerini kullandı.
İnce'nin açıklamalarından satır başları:
"İlçe, il yönetimlerinde bulundum, 5 dönem milletvekilliği yaptım, Cumhurbaşkanı adayı oldum, parti kurdum. 40 yılın üstünde mücadele ediyorum.
Yanlışa yanlış, doğruya doğru dedim. 40 yılın içerisinde haksızlık yaptığım insanlar olabilir. Bu son 45 günde gördüklerimi, 45 senede görmedim.
Sahte dekontler, jipler, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler, fotoğraflar... İsrailli bir porno sitesinden alıyor, benim kelleyi koyuyor. Bunu FETÖ'cüler yapıyor. Türkiye'de muhalif olacağım diye paylaşanlar var.
45 gündür itibar suikastı yapıyorlar. Emniyet, savcı görevini yapmıyor, gazeteci yazmıyor. Yazanlar da FETÖ'cülere ortak gibi yazıyorlar. Benim böyle görüntülerim olmuşsa, geçmişte yaşananlarda gizlice çekilmişti. Ama benim böyle bir görüntüm, ses kaydım yok. Bu özel hayat değil, iftira. Gerçek değil.
Türkiye Cumhuriyeti devleti benim itibarımı koruyamamıştır. Alenen iftira. 5 milyon dolarlık dekont. Nerede bu savcılar? Pazar 10 milyon lira havale yapıyorlar. Bu kadar itibar suikastı yapılırken, savcıların ortaya çıkmamasını anlayabilmiş değilim.
Ben bu ülkede kamyoncu Şerif'in oğlu Muharrem İnce olarak yaşadım. Benden başka malvarlığını açıklayan yok. Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa yurtdışında saldırıyor. Her gün bir iftira var.