FETÖ-CHP medyasının ortak kumpasına Muharrem İnce boyun eğdi

Sahte dekontler, jipler, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler, fotoğraflar... İsrailli bir porno sitesinden alıyor, benim kelleyi koyuyor. Bunu FETÖ'cüler yapıyor. Türkiye'de muhalif olacağım diye paylaşanlar var.

45 gündür itibar suikastı yapıyorlar. Emniyet, savcı görevini yapmıyor, gazeteci yazmıyor. Yazanlar da FETÖ'cülere ortak gibi yazıyorlar. Benim böyle görüntülerim olmuşsa, geçmişte yaşananlarda gizlice çekilmişti. Ama benim böyle bir görüntüm, ses kaydım yok. Bu özel hayat değil, iftira. Gerçek değil.

Türkiye Cumhuriyeti devleti benim itibarımı koruyamamıştır. Alenen iftira. 5 milyon dolarlık dekont. Nerede bu savcılar? Pazar 10 milyon lira havale yapıyorlar. Bu kadar itibar suikastı yapılırken, savcıların ortaya çıkmamasını anlayabilmiş değilim.

Ben bu ülkede kamyoncu Şerif'in oğlu Muharrem İnce olarak yaşadım. Benden başka malvarlığını açıklayan yok. Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa yurtdışında saldırıyor. Her gün bir iftira var.