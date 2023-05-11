Motor ehliyetlerinde yeni dönem! B sınıfı ehliyetle hangi motorlar kullanılabilecek?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün Kanal D'de katıldığı canlı yayında motosikletler hakkında yeni düzenlemeyi duyurdu. B sınıfı otomobil ehliyeti sahipleri daha yüksek CC'li motorlar kullanabilecek.

Mevcut düzenlemeye göre B sınıfı ehliyetle 50 cc'ye kadarki motorlar kullanılabiliyordu. Yeni düzenlemeye göre ise 125 cc altındaki motorlar B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek. Sürücülerin birkaç ders alması yeterli olacak. Motor ehliyeti gerekmeyecek.125 cc ve üzeri motorlar için motor ehliyeti gerekecek. Yeni düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği bilinmiyor.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle;

"125 cc altı motorlar var. Türkiye'de 2 tekerlekli kullanımı arttı. 125 cc altı motorlar, şehir içi günlük kullanılan motor sayısı arttı. Biz de Milli Eğitim Bakanımızla konuştuk. Bundan sonra 125 cc'nin altındaki motorlar B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek. Bu konudaki çalışmalar belli noktaya geldi, arkadaşlar düğmeye bastı. Sadece 1-2 tane ders alabilecekler. Ek bir dersle bunu sağlayabilecekler, ayrı bir motor ehliyeti almaya gerekmeyecek."