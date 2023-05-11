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    • 11.05.2023 12:12
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    Son dakika: 14 Mayıs seçimleri ilk turda biter mi? İkinci tura kalırsa takvim nasıl işleyecek? Kemal Kılıçdaroğlu'na Kandil desteğinin bedeli

    Son dakika haberleri... 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 3 gün kaldı. 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler seçimin ilk turda kendileri lehine sonuçlanacağını iddia ediyor. Ancak araştırmalar Kılıçdaroğlu'na Kandil desteğinin pahalıya patladığını söylüyor. Yapılan son araştırmalara göre seçim ilk turda Başkan Recep Tayyip Erdoğan lehine sonuçlanacak. Peki ikinci tura kalırsa süreç nasıl işleyecek? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    14 Mayıs seçimleri ilk turda biter mi?

    Türkiye 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine adım adım ilerliyor. Cumhurbaşkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce'nin yarışacak.

    Artık saatlerle ifade edilen geri sayımda kimin kazanacağı, ilk turda bitip bitmeyeceği ise büyük merak konusu.

    HDP ile açık ittifak yapan Kandil'in desteğini arkasına alan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi bir yandan seçimin ilk turda kendi lehlerine biteceğini iddia ederken bir tarafından da Muharrem İnce ve Sinan Oğan'a çekilmeleri konusunda baskılar yapıyor.

    ZORUNLULUK OLARAK GÖRENLER BİLE KIRILMA YAŞIYOR
    Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın, "CHP'nin ne kadar trolü, şarkıcısı, gazetecisi varsa yükleniyor bu iki isme. Ama seçim anketleriyle ilgili konuşmalarına bakınca insan sormadan edemiyor: "Madem birinci turda çok rahat kazandığınızı iddia ediyorsunuz, o zaman bu telaş neden?" Sanırım Kılıçdaroğlu bir gerçeğe uyanıyor" diye yazdı.

    Yalçın, araştırmalarda belli bir noktadan sonra vatandaşın kırılma yaşadığını söyleyerek "Özellikle son dönemde hem HDP'lilerin hem de Kandil'dekilerin yaptığı açıklamalar, muhtemelen Kılıçdaroğlu'na oy verecek seçmeni bile rahatsız eder noktaya gelmiş" ifadelerini kullandı.

        "KİMİN KAZANAMAYACAĞI BELLİ OLDU"
        Seçimlerin birinci turda bitip bitmeyeceğini kaleme alan bir diğer isim ise Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi.

        Selvi, "Seçimlerin ilk turda bitme ihtimali güçleniyor. İlk turda biter diyenlerin oranı yüzde 65'in üstüne çıktı. İlk başlarda ikinci tur daha ağır basıyordu" dedi.

        Kamuoyunda yapılan araştırmaların hemen hepsinin Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasında olduğu da dikkatlerden kaçmıyor.

        Selvi ikili araştırmalarda 7'li koalisyonun sandığı gibi Kılıçdaroğlu lehine bir durum olmadığını ifade ederek "Kılıçdaroğlu hem dört adaylı ankette hem de Erdoğan'la karşı karşıya geldiği ikili ankette yüzde 50'yi aşamıyor. Böylece rakamların diliyle seçimi kazanamıyor" ifadelerini kullandı.

        Söz konusu araştırmalarda çıkan sonucu Kılıçdaroğlu'na Kandil desteğine bağlayan Selvi, "Son tura girilirken Kılıçdaroğlu'na HDP ve Kandil'in desteği Erdoğan lehine bir dip dalganın oluşmasına neden oldu. PKK liderlerinin Kılıçdaroğlu lehine yaptıkları çağrılar, Anadolu irfanının harekete geçmesine yol açtı" dedi.

        SEÇİM 2.TURA KALIRSA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
        Peki seçim 2. Tura kalırsa süreç nasıl işleyecek? Kimler oy kullanabilecek? İşte YSK'nın 2023 seçimleri ikinci tur takvimi…

        Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayımlanan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim takviminin ardından, seçimin ikinci tura kalması halinde yapılacağı tarih belli oldu.

        Buna göre; 2023 seçimlerinde ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı takdirde, seçimin ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak.

            2023 SEÇİMLERİ İKİNCİ TUR TAKVİMİ
            Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci oylamasına ilişkin seçim takvimi ise şöyle işleyecek:

            15 Mayıs: İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde aday ikamesi için belirlenen süre saat 17.00'de sona erecek. Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilecek. Propaganda dönemi başlayacak. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi saat 17.00'de sona erecek ve ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

            16 Mayıs: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itiraz süresi saat 17.00'de son bulacak ve yapılan itirazlar il seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

            17 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK'ye yapılacak itiraz süresi 17.00'de sona erecek. İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin SEÇSİS'e işlenmesine başlanacak. Yurt dışı ilçe seçim kurulunca, varsa saklama ve ulaştırma kurulu, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişiklikleri yapılacak.

            Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak? (2023 seçim takvimi)

            18 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak.

            19 Mayıs: YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.

            20 Mayıs: Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.

            24 Mayıs: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek. Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak.

            27 Mayıs: Seçim propaganda dönemi saat 18.00'de sona erecek.

            28 Mayıs: Oy verme günü.

                29 Mayıs: Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi 17.00'de sona erecek ve yapılan itirazlar ilçe seçim kurullarınca en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak.

                30 Mayıs: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00'de sona erecek ve en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

                31 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK'ye yapılacak itiraz süresi sona erecek.

                1 Haziran: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak. YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek
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                Haberler Güncel Son dakika: 14 Mayıs seçimleri ilk turda biter mi? İkinci tura kalırsa takvim nasıl işleyecek? Kemal Kılıçdaroğlu'na Kandil desteğinin bedeli
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