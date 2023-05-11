Son dakika: 14 Mayıs seçimleri ilk turda biter mi? İkinci tura kalırsa takvim nasıl işleyecek? Kemal Kılıçdaroğlu'na Kandil desteğinin bedeli

ZORUNLULUK OLARAK GÖRENLER BİLE KIRILMA YAŞIYOR

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın, "CHP'nin ne kadar trolü, şarkıcısı, gazetecisi varsa yükleniyor bu iki isme. Ama seçim anketleriyle ilgili konuşmalarına bakınca insan sormadan edemiyor: "Madem birinci turda çok rahat kazandığınızı iddia ediyorsunuz, o zaman bu telaş neden?" Sanırım Kılıçdaroğlu bir gerçeğe uyanıyor" diye yazdı.

Yalçın, araştırmalarda belli bir noktadan sonra vatandaşın kırılma yaşadığını söyleyerek "Özellikle son dönemde hem HDP'lilerin hem de Kandil'dekilerin yaptığı açıklamalar, muhtemelen Kılıçdaroğlu'na oy verecek seçmeni bile rahatsız eder noktaya gelmiş" ifadelerini kullandı.