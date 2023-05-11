Son dakika: 14 Mayıs seçimleri ilk turda biter mi? İkinci tura kalırsa takvim nasıl işleyecek? Kemal Kılıçdaroğlu'na Kandil desteğinin bedeli

Türkiye 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine adım adım ilerliyor. Cumhurbaşkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce'nin yarışacak.
Artık saatlerle ifade edilen geri sayımda kimin kazanacağı, ilk turda bitip bitmeyeceği ise büyük merak konusu.
HDP ile açık ittifak yapan Kandil'in desteğini arkasına alan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi bir yandan seçimin ilk turda kendi lehlerine biteceğini iddia ederken bir tarafından da Muharrem İnce ve Sinan Oğan'a çekilmeleri konusunda baskılar yapıyor.
ZORUNLULUK OLARAK GÖRENLER BİLE KIRILMA YAŞIYOR
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın, "CHP'nin ne kadar trolü, şarkıcısı, gazetecisi varsa yükleniyor bu iki isme. Ama seçim anketleriyle ilgili konuşmalarına bakınca insan sormadan edemiyor: "Madem birinci turda çok rahat kazandığınızı iddia ediyorsunuz, o zaman bu telaş neden?" Sanırım Kılıçdaroğlu bir gerçeğe uyanıyor" diye yazdı.
Yalçın, araştırmalarda belli bir noktadan sonra vatandaşın kırılma yaşadığını söyleyerek "Özellikle son dönemde hem HDP'lilerin hem de Kandil'dekilerin yaptığı açıklamalar, muhtemelen Kılıçdaroğlu'na oy verecek seçmeni bile rahatsız eder noktaya gelmiş" ifadelerini kullandı.