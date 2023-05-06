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    • Güncel
    • 07.05.2023 02:04
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    • 07.05.2023 02:04
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    Meral Akşener'den küçük ortaklara hakaret: Abidik gubidiklerle başbakan olmak istemiyorum

    Hüsranla sonuçlanan Maltepe mitinginde konuşan Meral Akşener yeni krizin fitilini ateşledi. Konuşması sırasında İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Babacan, Karamollaoğlu, Davutoğlu ve Uysal’ı kast ederek “Sayın Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak. Ben de ‘Başbakan Meral’ diyorsunuz ya! Öyle abidik, gubidikler ile olmak istemiyorum. Oylarınızla Başbakan olmam istiyorum” diyerek küçük ortaklarına hakaret etti.

    Abidik gubidiklerle başbakan olmak istemiyorum

    Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin de yer aldığı koalisyonda yeni gerilimin sinyali İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından verildi.



    İTTİFAKTA KRİZLER BİTMİYOR
    HDP'nin ortağı olduğu ittifakta Cumhurbaşkanı Adayı olarak öne sürülen dayatma isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile sıkı pazarlığa girişen Akşener, şimdi de masanın küçük ortaklarını hedef alan açıklamalarda bulundu.



    İSTANBUL MİTİNGİNDE SKANDAL!
    7'li ittifak seçim çalışmaları kapsamında cumartesi günü İstanbul'un Maltepe ilçesindeki sahil alanında bir miting yaptı.

    14 Mayıs seçimleri kapsamında Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hemen önce HDPKK, ABD ve Batı güdümlü ittifakın parti liderleri halka hitap etti.



    "ABİDİK GUBİDİKLERLE BAŞBAKAN OLMAK İSTEMİYORUM"
    Mitingde kürsüye çıkıp söz alan İYİ Parti'nin sözde milliyetçi Genel Başkanı Meral Akşener, ittifakın 'küçük ortakları'ndan DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'ne çok ağır hakaret etti.



        Akşener, Ali Babacan, Temal Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, ve Gültekin Uysal'ı kast ederek "14 Mayıs, elbette burası gösteriyor ki Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı olarak seçildiği ve alkışlar içinde inşallah Çankaya Köşkü'ne beraberce bir götürdüğümüz bir akşam olacak. Sizin helal oylarınızla Sayın Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanımız olacak. Ben de 'Başbakan Meral' diyorsunuz ya öyle abidik, gubidiklerle olmak istemiyorum. Oylarınızla başbakan olmak istiyorum." dedi.


        AKŞENER'DEN DAVUTOĞLU VE BABACAN'A 'OYUNUZ KADAR KONUŞUN' MESAJI
        Meral Akşener daha öncede koalisoynun küçük ortaklarına 'Oyunuz kadar konuşun' mesajı yollamıştı. Akşener, "Oy oranlarının ne olacağına seçmen karar verecek. 28 yıldır aktif politika yapan biri olarak bütün söz haklarını millet verir. Yani o seçime girilir. O seçimde milletin vereceği karar söz haklarını tanzim eder" ifadelerini kullanmıştı.

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        7’li koalisyonun Maltepe hüsranı!
        Haberler Güncel Meral Akşener'den küçük ortaklara hakaret: Abidik gubidiklerle başbakan olmak istemiyorum
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