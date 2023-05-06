Meral Akşener'den küçük ortaklara hakaret: Abidik gubidiklerle başbakan olmak istemiyorum





Akşener, Ali Babacan, Temal Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, ve Gültekin Uysal'ı kast ederek "14 Mayıs, elbette burası gösteriyor ki Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı olarak seçildiği ve alkışlar içinde inşallah Çankaya Köşkü'ne beraberce bir götürdüğümüz bir akşam olacak. Sizin helal oylarınızla Sayın Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanımız olacak. Ben de 'Başbakan Meral' diyorsunuz ya öyle abidik, gubidiklerle olmak istemiyorum. Oylarınızla başbakan olmak istiyorum." dedi.



AKŞENER'DEN DAVUTOĞLU VE BABACAN'A 'OYUNUZ KADAR KONUŞUN' MESAJI

Meral Akşener daha öncede koalisoynun küçük ortaklarına 'Oyunuz kadar konuşun' mesajı yollamıştı. Akşener, "Oy oranlarının ne olacağına seçmen karar verecek. 28 yıldır aktif politika yapan biri olarak bütün söz haklarını millet verir. Yani o seçime girilir. O seçimde milletin vereceği karar söz haklarını tanzim eder" ifadelerini kullanmıştı.

