Meral Akşener'den küçük ortaklara hakaret: Abidik gubidiklerle başbakan olmak istemiyorum

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin de yer aldığı koalisyonda yeni gerilimin sinyali İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından verildi.
İTTİFAKTA KRİZLER BİTMİYOR
HDP'nin ortağı olduğu ittifakta Cumhurbaşkanı Adayı olarak öne sürülen dayatma isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile sıkı pazarlığa girişen Akşener, şimdi de masanın küçük ortaklarını hedef alan açıklamalarda bulundu.
İSTANBUL MİTİNGİNDE SKANDAL!
7'li ittifak seçim çalışmaları kapsamında cumartesi günü İstanbul'un Maltepe ilçesindeki sahil alanında bir miting yaptı.
14 Mayıs seçimleri kapsamında Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hemen önce HDPKK, ABD ve Batı güdümlü ittifakın parti liderleri halka hitap etti.
"ABİDİK GUBİDİKLERLE BAŞBAKAN OLMAK İSTEMİYORUM"
Mitingde kürsüye çıkıp söz alan İYİ Parti'nin sözde milliyetçi Genel Başkanı Meral Akşener, ittifakın 'küçük ortakları'ndan DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'ne çok ağır hakaret etti.