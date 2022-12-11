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    • 11.12.2022 23:14
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    Masayı 'İYİ' salladı! Meral Akşener'den Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a 'oyunuz kadar konuşun' mesajı

    Seçimlere sayılı bir zaman kala masada yaşanan derin kaos katlanarak büyüyor. İYİ Parti cephesinden kriz ortamını pekiştirecek bir çıkış geldi. Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ve Ali Babacan'ın DEVA Partisi'nin daha tartıya çıkmadığını vurgulayarak "Milletin vereceği karar söz haklarını tanzim eder" dedi. Davutoğlu ve Babacan'a 'oyunuz kadar konuşun' mesajını veren Akşener'in yaptığı bu çıkış tüm dikkatleri üzerine topladı. Bilindiği üzere Meral Akşener geride bıraktığımız günlerde "Masanın sahibi biziz, İYİ Parti" açıklamasını yapmıştı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Akşener’den Davutoğlu ve Babacan’a salvo!

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, Saadet, Demokrat, DEVA ve Gelecek'in asil, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik kifayetsiz masada sular durulmuyor.

    Meral Akşener'den Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a 'oyunuz kadar konuşun' mesajı



    MASADAKİ DERİN KAOS GENEL BAŞKANLARIN SÖYLEMLERİNE YANSIDI
    Yazı fontu belirlemekten öteye gidemeyen, 9 kez bir araya gelmesine rağmen hala herhangi bir isim açıklamayan Millet İttifakı'nda yaşanan kriz parti genel başkanlarının da söylemlerine yansımış vaziyette.


    3 Aralık'ta adaylığını ilan eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Daha hükümet programı üzerinde anlaşamadık" ifadeleriyle yaşanan krizi dile getirdi.

    Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal da "Ortak aday yoksa tabi aday seçilmeli" açıklamasıyla aday belirsizliğine dikkat çekti.



    DAVUTOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA ABA ALTINDAN SOPA
    Masanın diğer bir küçük ortağı Gelecek Partisi de kukla siyasetini savunan bir üslupla her seferinde aday olmak istediğini diler getiren Kemal Kılıçdaroğlu'na aba altından soba gösterdi.

    Partinin genel başkanı Ahmet Davutoğlu, "Geçiş sürecinin yönetimini tek kişinin eline bırakamayız..." diyerek 'Ya kabul edersin ya da tek başına seçime girersin' mesajı verdi.



        "MİLLETİN VERECEĞİ KARAR SÖZ HAKLARINI TANZİM EDER"
        Tüm bu gelişmelerin gölgesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den kaos ortamını pekiştirecek bir çıkış geldi.



        Fondaş Ruşen Çakır'ın Medyascope kanalına konuk olan Akşener, 6'lı masada kimin ne kadar söz sahibi olacağına dair yöneltilen soruya manidar bir cevap verdi.



        AKŞENER'DEN DAVUTOĞLU VE BABACAN'A 'OYUNUZ KADAR KONUŞUN' MESAJI
        Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ve Ali Babacan'ın DEVA Partisi'nin daha tartıya çıkmadığını vurgulayan Akşener, "Oy oranlarının ne olacağına seçmen karar verecek. 28 yıldır aktif politika yapan biri olarak bütün söz haklarını millet verir. Yani o seçime girilir. O seçimde milletin vereceği karar söz haklarını tanzim eder" ifadelerini kullandı.

        Meral Akşener'in masadaki diğer ortaklarına "oyunuz kadar konuşun" şeklinde verdiği bu mesajın yeni bir kaosun fitilini ateşleyecek gibi.
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