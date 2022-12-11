Masayı 'İYİ' salladı! Meral Akşener'den Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a 'oyunuz kadar konuşun' mesajı

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, Saadet, Demokrat, DEVA ve Gelecek'in asil, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik kifayetsiz masada sular durulmuyor.
MASADAKİ DERİN KAOS GENEL BAŞKANLARIN SÖYLEMLERİNE YANSIDI
Yazı fontu belirlemekten öteye gidemeyen, 9 kez bir araya gelmesine rağmen hala herhangi bir isim açıklamayan Millet İttifakı'nda yaşanan kriz parti genel başkanlarının da söylemlerine yansımış vaziyette.
3 Aralık'ta adaylığını ilan eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Daha hükümet programı üzerinde anlaşamadık" ifadeleriyle yaşanan krizi dile getirdi.
Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal da "Ortak aday yoksa tabi aday seçilmeli" açıklamasıyla aday belirsizliğine dikkat çekti.
DAVUTOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA ABA ALTINDAN SOPA
Masanın diğer bir küçük ortağı Gelecek Partisi de kukla siyasetini savunan bir üslupla her seferinde aday olmak istediğini diler getiren Kemal Kılıçdaroğlu'na aba altından soba gösterdi.
Partinin genel başkanı Ahmet Davutoğlu, "Geçiş sürecinin yönetimini tek kişinin eline bırakamayız..." diyerek 'Ya kabul edersin ya da tek başına seçime girersin' mesajı verdi.