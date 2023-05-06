Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.05.2023 17:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.05.2023 17:20
    ABONE OL

    Meydan meydan hüsrana uğradılar çözümü toplama mitingde buldular! CHP'nin İstanbul'da 'alanı dolduramayız' kaygısı

    Milli irade, bölücülerle yol yürüyen 7'li koalisyonu meydan meydan hüsrana uğratıyor. Durum karşısında paniğe kapılan CHP, çözümü 'toplama miting' yapmakta buldu. CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 7'li koalisyonun İstanbul Mitingi için ilçe ilçe otobüs kaldırılması için talimat verdi. Bu durum 7'li koalisyonun "Meydanı dolduramayız" kaygısını bir kez daha gözler önüne serdi. Öte yandan İzmit'ten miting için otobüs kaldıran CHP'nin başka bir otobüsü Ankara'da köprüye sıkıştı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Meydan meydan hüsrana uğrayan 7’li İstanbul için

    Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 14 Mayıs 2023 seçimleri için gün sayıyor.

    Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken, 7'li koalisyon binbir kavga ve dövüşün gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu isminde mutabık kaldı.

    Kılıçdaroğlu HDPKK desteğini arkasına aldı, HDPKK Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı. İş öyle bir boyut kazandı ki Kandil'deki PKK elebaşları "Kılıçdaroğlu'na oy verin yoksa iç savaş çıkartırız" tehditleri savurmaya başladı.


    7'LİYE MEYDAN TOKADI
    Bu durum karşısında milli irade, bölücülerle yol yürüyen 7'li koalisyona cevabı 'meydan' tokadı atarak verdi.

    İstanbul Maltepe'de düzenlenecek miting öncesi paniğe kapılan CHP ise çözümü 'toplama miting' yapmakta buldu.



    PANİĞE KAPILAN 7'Lİ ÇÖZÜMÜ TOPLAMA MİTİNGDE
    CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 7'li koalisyonun İstanbul Mitingi için ilçe ilçe otobüs kaldırılması için talimat verdi.

    İzmitlilere de SMS yoluyla çağrı yapan Hürriyet, saat verip otobüslerin CHP ilçe başkanlığı önünden hareket edeceğini duyurdu.

    Otobüslü toplama miting 7'li koalisyonun meydanı dolduramayız kaygısını bir kez daha gözler önüne serdi.



        Öte yandan İzmit'ten miting için otobüs kaldıran CHP Ankara'da otobüsü köprüye taktı...

        DAHA SIHHİYE'Yİ AŞAMADILAR
        CHP'nin Ankara'da Seçim çalışmalarında kullandığı otobüsün üst kısmı, Çankaya ilçesinde bulunan Sıhhiye Köprüsü'ne sıkıştı. Otobüs, köprüde bir süre mahsur kaldı.

        Otobüs, lastiklerinin havasının indirilmesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        7’li koalisyona ’meydan’ tokadı! Kayseri feraseti...
        Haberler Güncel Meydan meydan hüsrana uğradılar çözümü toplama mitingde buldular! CHP'nin İstanbul'da 'alanı dolduramayız' kaygısı
            loading
            SON DAKİKA