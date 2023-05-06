Meydan meydan hüsrana uğradılar çözümü toplama mitingde buldular! CHP'nin İstanbul'da 'alanı dolduramayız' kaygısı





PANİĞE KAPILAN 7'Lİ ÇÖZÜMÜ TOPLAMA MİTİNGDE

CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 7'li koalisyonun İstanbul Mitingi için ilçe ilçe otobüs kaldırılması için talimat verdi.



İzmitlilere de SMS yoluyla çağrı yapan Hürriyet, saat verip otobüslerin CHP ilçe başkanlığı önünden hareket edeceğini duyurdu.



Otobüslü toplama miting 7'li koalisyonun meydanı dolduramayız kaygısını bir kez daha gözler önüne serdi.