CHP'den Üsküdar'da kentsel dönüşüme takoz çabası! Örnek projeler engel çabalarına inat bir bir bitiyor

Üsküdar'da CHP'li Meclis üyelerinin; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın örnek gösterdiği Üsküdar Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerindeki kentsel dönüşüm çalışmalarına da karşı çıktığı ortaya çıktı.
"TABİİ Kİ 'HAYIR' DİYECEĞİZ"
Üsküdar Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyesi Yunus Can'ın, 2002'den bu yana 1 milyon 170 bin konut yapan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)'nin kentsel dönüşüm çalışmalarını eleştirdiği ve "TOKİ'ye verilmiş olan yetkiler çerçevesinde yasal yetkiler ki biz buna da 'ucube yetkiler' diyoruz" dediği öğrenildi.
CHP Meclis Üyesi Ercan Erdem'in; "Tabii ki (Kentsel dönüşüme) 'Hayır' diyeceğiz. Buna kişisel olarak göğsümü gere gere oradaki tüm arkadaşlar da duysunlar" derken, CHP Grup Başkan Vekili Çetin Karadağ'ın da; "Şimdi biz sizin (AK Parti'nin) getireceğiniz bazı önerilere tekliflere karşı olmamız zaten bizim görevimiz. Biz muhalefetiz. Size karşı olan yani sizin söylediğiniz şeylerin yanlış bulduğumuzdan dolayı karşı olmak bizim görevimiz" ifadelerini kullandığı tespit edildi.
TEKEL: EVET DEMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL
CHP'li Meclis üyelerinin Üsküdar Belediyesi'nin toplantılarında kentsel dönüşüme karşı çıktığı konuşmalar şöyle:
10 Haziran 2021:
CHP Grup Başkan Vekili Doğan Tekel: "2013 tarihinde o dönemde ben de Meclis üyesiydim. Biz 5000'lik planda rapora 'hayır' dedik. Biz betonlaşma veya artırabilecek nitelikte başka yapıların yapılması olmasın nedeniyle 'Hayır' oyu vermişiz. Şimdi burada ilkesel anlamda 5000 planına 'Hayır' dediğimiz rapora bizim şimdi aynı rapora 1000'lik plana 'Evet' dememiz ilkesel olarak biraz mümkün değil. Biz bu rapora 'Hayır' oyu vereceğimizi beyan ediyoruz"