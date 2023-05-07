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    • Haberler
    • 07.05.2023 07:54
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    • 07.05.2023 08:08
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    CHP'den Üsküdar'da kentsel dönüşüme takoz çabası! Örnek projeler engel çabalarına inat bir bir bitiyor

    Kentsel dönüşüm projelerine meslek odalarıyla birlikte takoz olan CHP, Asrın Felaketi'nde Hatay'da meydana gelen yıkımla birlikte çok sayıda canın yitip gitmesine neden oldu. Yapılan hatalardan ders çıkarmayan CHP, Üsküdar'da kentsel dönüşüm projelerini engellemek için büyük uğraş verdi. Üsküdar Belediyesi’nin CHP'li Meclis üyelerinin; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın örnek gösterdiği Üsküdar Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerindeki kentsel dönüşüm çalışmalarına da karşı çıktığı o açıklamalar ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    CHP’den Üsküdar’da kentsel dönüşüme takoz çabası!

    Üsküdar'da CHP'li Meclis üyelerinin; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın örnek gösterdiği Üsküdar Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerindeki kentsel dönüşüm çalışmalarına da karşı çıktığı ortaya çıktı.

    "TABİİ Kİ 'HAYIR' DİYECEĞİZ"
    Üsküdar Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyesi Yunus Can'ın, 2002'den bu yana 1 milyon 170 bin konut yapan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)'nin kentsel dönüşüm çalışmalarını eleştirdiği ve "TOKİ'ye verilmiş olan yetkiler çerçevesinde yasal yetkiler ki biz buna da 'ucube yetkiler' diyoruz" dediği öğrenildi.

    CHP Meclis Üyesi Ercan Erdem'in; "Tabii ki (Kentsel dönüşüme) 'Hayır' diyeceğiz. Buna kişisel olarak göğsümü gere gere oradaki tüm arkadaşlar da duysunlar" derken, CHP Grup Başkan Vekili Çetin Karadağ'ın da; "Şimdi biz sizin (AK Parti'nin) getireceğiniz bazı önerilere tekliflere karşı olmamız zaten bizim görevimiz. Biz muhalefetiz. Size karşı olan yani sizin söylediğiniz şeylerin yanlış bulduğumuzdan dolayı karşı olmak bizim görevimiz" ifadelerini kullandığı tespit edildi.

    TEKEL: EVET DEMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL
    CHP'li Meclis üyelerinin Üsküdar Belediyesi'nin toplantılarında kentsel dönüşüme karşı çıktığı konuşmalar şöyle:

    10 Haziran 2021:
    CHP Grup Başkan Vekili Doğan Tekel: "2013 tarihinde o dönemde ben de Meclis üyesiydim. Biz 5000'lik planda rapora 'hayır' dedik. Biz betonlaşma veya artırabilecek nitelikte başka yapıların yapılması olmasın nedeniyle 'Hayır' oyu vermişiz. Şimdi burada ilkesel anlamda 5000 planına 'Hayır' dediğimiz rapora bizim şimdi aynı rapora 1000'lik plana 'Evet' dememiz ilkesel olarak biraz mümkün değil. Biz bu rapora 'Hayır' oyu vereceğimizi beyan ediyoruz"

        ÖZKAYA: 'RET' OYU VERECEĞİZ

        9 Ekim 2019:
        CHP Meclis Üyesi Nasrettin Özkaya: "Sayın başkan, değerli Meclis üyeleri, Bulgurlu Mahallesi 1119 ada, 94 parsel nolu 1/1.000 ölçekli imar planı değişikliği teklifi ile ilgili söz almış bulunmaktayım. Üsküdar, Ünalan, Örnek ve Esatpaşa revizyon imar planlarına göre istenilen değişikliğin daha fazla imar artışı oluşturacağından dolayı CHP Grubu olarak komisyon görüşüne katılmıyoruz ve ret' oyu vereceğiz."

        İYİ Parti Meclis Üyesi Abdullah Ekşi: "Meclis gündemine gelen uygulama imar planı değişikliği teklifine İYİ Parti grubu olarak 'Ret' oyu veriyoruz."

        AK Parti Meclis Üyesi Abdullah Ayaz: "Burada bir imar artışı yok."

        CAN: 'UCUBE YETKİLER'

        5 Ağustos 2014:
        CHP Meclis Üyesi Yunus Can: Bize özellikle biraz öce Grup Başkan Vekilimizin de ifade ettiği gibi gündeme değil de kentsel dönüşüme sadık kalarak düşüncelerini bize aktardı. Eksik olmasın kendisini dinledik. Ancak ne yazık ki ikna olamadık. Ciddi endişelerimiz var. Ciddi kaygılarımız var. Bizi ciddi endişe ve kaygılara sevk eden ciddi nedenlerimiz var. Birincisi zamanlama çok manidar. Biraz önce sunumunu yapmış olduğunuz 3 parselde sanki olağanüstü bir durum yaşanıyor; bir afet, bir deprem, bir sel baskını, bir yangın çevresel büyük yıkımlar gibi nedenler varmış gibi olağanüstü toplantıya çağırıyorsunuz. Bu üç parselin kentsel dönüşüme tabii tutulması adına. Bu gerekçe değil. Tabii TOKİ'ye verilmiş olan yetkiler çerçevesinde yasal yetkiler ki biz buna da 'ucube yetkiler' diyoruz maalesef. Buna sizin de karşı olmanız lazım. Hatta Büyükşehir Belediyesi de karşıdır. Geçmişte de böyleydi.

        ERDEM: TABİİ Kİ 'HAYIR' DİYECEĞİZ
        CHP Meclis Üyesi Ercan Erdem: "Tabii ki (Kentsel dönüşüme) 'Hayır' diyeceğiz. Buna kişisel olarak göğsümü gere gere oradaki tüm arkadaşlar da duysunlar. Şekil şartına uygun olmadığı için 'Hayır' demek zorundayım."

            KARADAĞ: BİZİM GÖREVİMİZ
            CHP Grup Başkan Vekili Çetin Karadağ: "Şimdi biz sizin (AK Parti'nin) getireceğiniz bazı önerilere tekliflere karşı olmamız zaten bizim görevimiz. Biz muhalefetiz. Size karşı olan yani sizin söylediğiniz şeylerin yanlış bulduğumuzdan dolayı karşı olmak bizim görevimiz. Karşı olmazsak zaten biz görevimizi yerine getirmemiş oluruz. Bir kere bunu kabul edin. (…) Yarın yapılabilecek olan, karşımıza çıkabilecek olan yanlışın hesabını biz sadece sizin seçmeninize değil, bizim seçmenimize de hesabını vereceğiz veya Üsküdar'ın tümüne hesabını vermek zorundayız."

            TÜRKMEN: CHP'YE RAĞMEN BAŞLIYOR
            Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: "Belediye olarak. Küçük arsalar 500 m2-300 m2. Bu işte Çengelköy bölgesinde ya da başka bir yerde. Bu arsalar sonuçta biz konut üretecek veya satacak halimiz yok. İşte biz arsaları satışa çıkarıyoruz. 'Efendim niye satıyorsunuz burayı'. Satmanız lazım, konut üretmeniz lazım. CHP'li arkadaşlar bunu söylüyor ve bugün geliyoruz. Bakın arsamız var satmıyoruz. Konut üreteceğiz. Bakın biz eninde sonunda evet siyaset yapıyoruz. Yeri gelir siyaset yaparız ama bu iş (kentsel dönüşüm) siyasete malzeme olmamalı. Bu işe engel olmayın. Niye siyaseten siz sıkıntıya girersiniz. 'Üsküdar'da kentsel dönüşüm el birliğiyle başlıyor' güzel bir cümle. 'CHP'ye rağmen başlıyor' başka bir şey."

            CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİ 10 DAVA AÇMIŞ!
            CHP'li Meclis üyelerinin, Üsküdar'daki kentsel dönüşümün durması Üsküdar Belediyesi'ne 10 ayrı dava açtığı öğrenildi. Üsküdar
            Belediyesi'nde 2014-2019 yıllarında CHP'den Meclis üyeliği yapan Ercan Erdem ve Erdal Tüfekçi ile CHP Sancaktepe eski İlçe Başkanı ve İBB Meclis Üyesi Hakkı Sağlam'ın dava açan isimler olarak dikkat çekiyor.

                CHP'Lİ AVUKAT 86 KİŞİNİN AVUKATLIĞINI YAPIYOR
                CHP'den Üsküdar Belediye Başkan adayı olan Onur Cingil'in de, ilçedeki kentsel dönüşüme dava açan 86 kişinin avukatlığını yapıyor.

                BAŞKAN ERDOĞAN ÖRNEK GÖSTERDİ
                Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerindeki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında açıklamada bulunmuştu.

                Erdoğan; 4 Mart 2023 tarihinde yaptığı açıklamada, "Şöyle Çamlıca Camii'nin altındaki o Ferah Mahallesi, Küplüce, oralarda yaptığımız konutları bir görmenizi isterim. Eğer oralardan bir çekim yaparsanız, bakın bu kısa süre içerisinde. Bu konutları nasıl yaptığımızı görürsünüz. Ben hep şunu söyledim. Ne olur bize yardımcı olun. Bir an önce şu oturduğunuz yerlerden çıkın ve biz de kiranızı, her şeyinizi verelim. Ve buralara süratle konutları yapalım dedik. Maalesef ilk zamanlar hep 'hayır' dediler. Ama şimdi bakıyorum yoldan gelirken 'Buraları ne zaman yıkacaksınız' diyorlar. 'Eğer siz hazırsanız biz hazırız' diyoruz" ifadelerini kullandı.

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                CHP’den Üsküdar’da kentsel dönüşüme takoz çabası!
                Haberler Haberler CHP'den Üsküdar'da kentsel dönüşüme takoz çabası! Örnek projeler engel çabalarına inat bir bir bitiyor
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