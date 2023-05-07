CHP'den Üsküdar'da kentsel dönüşüme takoz çabası! Örnek projeler engel çabalarına inat bir bir bitiyor

CAN: 'UCUBE YETKİLER'

5 Ağustos 2014:

CHP Meclis Üyesi Yunus Can: Bize özellikle biraz öce Grup Başkan Vekilimizin de ifade ettiği gibi gündeme değil de kentsel dönüşüme sadık kalarak düşüncelerini bize aktardı. Eksik olmasın kendisini dinledik. Ancak ne yazık ki ikna olamadık. Ciddi endişelerimiz var. Ciddi kaygılarımız var. Bizi ciddi endişe ve kaygılara sevk eden ciddi nedenlerimiz var. Birincisi zamanlama çok manidar. Biraz önce sunumunu yapmış olduğunuz 3 parselde sanki olağanüstü bir durum yaşanıyor; bir afet, bir deprem, bir sel baskını, bir yangın çevresel büyük yıkımlar gibi nedenler varmış gibi olağanüstü toplantıya çağırıyorsunuz. Bu üç parselin kentsel dönüşüme tabii tutulması adına. Bu gerekçe değil. Tabii TOKİ'ye verilmiş olan yetkiler çerçevesinde yasal yetkiler ki biz buna da 'ucube yetkiler' diyoruz maalesef. Buna sizin de karşı olmanız lazım. Hatta Büyükşehir Belediyesi de karşıdır. Geçmişte de böyleydi.