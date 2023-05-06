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    • 06.05.2023 20:31
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    • 06.05.2023 23:47
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    7'li koalisyonun Maltepe hüsranı! CHP'yi ve fondaş medyasını patlatan drone görüntüleri: Alanı dolduramadılar

    İstanbul Maltepe mitingi 7'li koalisyon adına hüsranla sonuçlandı. Miting alanından elde edilen drone görüntüleri sonucu alanın boş olduğu gözlemlendi. Görüntüler saat 20.20'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı sırada kayıtlara geçti. CHP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, DEVA, Demokrat ve HDPKK'dan oluşan 7 partinin topladığı kalabalık, 2018'deki Muharrem İnce'nin topladığı kalabalığın gerisinde kaldı. Çevre illerden kaldırılan otobüsler de duruma fayda etmeyince telaşa kapılan yandaşlar 2018'deki kareleri yeniymiş gibi servis etti. Öte yandan mitingde HDPKK - İYİ Parti ittifakı da bir kez daha tescilenmiş oldu. HDPKK'lılar ve İYİ Partililer bir araya gelip alanı doldurdular.

    takvim.com.tr
    7’li koalisyonun Maltepe hüsranı!

    Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 14 Mayıs 2023 seçimleri için gün sayıyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken, 7'li koalisyon binbir kavga ve dövüşün gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu isminde mutabık kaldı.

    Kılıçdaroğlu HDPKK desteğini arkasına aldı, HDPKK Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı. İş öyle bir boyut kazandı ki Kandil'deki PKK elebaşları "Kılıçdaroğlu'na oy verin yoksa iç savaş çıkartırız" tehditleri savurmaya başladı.

    Bu durum karşısında milli irade, bölücülerle yol yürüyen 7'li koalisyona cevabı 'meydan' tokadı atarak verdi.



    MALTEPE FİYASKOSU
    7'li koalisyonun İstanbul Maltepe'de düzenlediği miting büyük bir fiyaskoyla sonuçlandı.



    CHP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, DEVA, Demokrat ve HDPKK'dan oluşan 7 partinin topladığı kalabalık 2018'deki Muharrem İnce'nin topladığı kalabalığın gerisinde kaldı.


    Fotoğrafta: Drone ile kaydedilen büyük fiyasko! Miting alanındaki boşluklar dikkatlerden kaçmadı

    DRONE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
    Miting alanından elde edilen drone görüntüleri sonucu alanın boş olduğu gözlemlendi. Görüntüler saat 20.20'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı sırada kayıtlara geçti.




    CHP'nin hizmet aldığı ANKA Haber Ajansı'nın geçtiği drone görüntüleri de fiyaskoyu gözler önüne serer nitelikte...



    CHP YANDAŞLARI NE YAYINLIYOR, VATANDAŞ KAMERASI NE DİYOR?
    Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı sırada CHP yandaşı TV'lerin belli bir kalabalığa yoğunlaşıp çektiği görüntülerin aksine alanda bulunan bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntüler gündem oldu. Söz konusu görüntülerde miting alanının tam dolmadığı gözlemlendi.

    7'LİNİN MALTEPE FİYASKOSU I VİDEO İZLE




    2018'DEKİ GÖRÜNTÜLERİ SERVİS ETTİLER
    Bazı CHP'lilerin "Maltepe Mitingi" diyerek 2018'deki Muharrem İnce'nin mitinginden görüntüler paylaşması ise dikkatlerden kaçmadı.

    CHP'NİN 2018'DEKİ GÖRÜNTÜLERİ I I VİDEO İZLE



    ATATÜRK HAVALİMANI MALTEPE'DEN KAT KAT BÜYÜK
    CHP medyası fiyaskoyu perdelemek için 30 bin metrekare büyüklüğündeki Maltepe miting alanından kısıtlı drone görüntüleri paylaştı. Öte yandan AK Parti'nin Atatürk Havalimanı'nda düzenleyeceği Yüzyılın Mitingi, 7'li koalisyonun Maltepe'deki miting alanından daha büyük.




        FONDAŞ İSMAİL TWEET SİLDİ
        CHP yandaşı İsmail Saymaz'ın da "Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Mitingi için daha bir saat var ve Maltepe tıklım tıklım" ifadelerini kullanarak paylaştığı tweeti sonrasında kaldırması dikkat çekti.



        HDPKK - İYİ PARTİ İTTİFAKI BİR KEZ DAHA TESCİLLENDİ
        7'li koalisyonun Maltepe'deki mitinginde HDPKK - İYİ Parti ittifakı da bir kez daha tescilenmiş oldu. HDPKK'lılar ve İYİ Partililer bir araya gelip alanı doldurdular.
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        Hatay’da feci kaza!
        Haberler Güncel 7'li koalisyonun Maltepe hüsranı! CHP'yi ve fondaş medyasını patlatan drone görüntüleri: Alanı dolduramadılar
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