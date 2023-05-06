7'li koalisyonun Maltepe hüsranı! CHP'yi ve fondaş medyasını patlatan drone görüntüleri: Alanı dolduramadılar

Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 14 Mayıs 2023 seçimleri için gün sayıyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken, 7'li koalisyon binbir kavga ve dövüşün gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu isminde mutabık kaldı.
Kılıçdaroğlu HDPKK desteğini arkasına aldı, HDPKK Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı. İş öyle bir boyut kazandı ki Kandil'deki PKK elebaşları "Kılıçdaroğlu'na oy verin yoksa iç savaş çıkartırız" tehditleri savurmaya başladı.
Bu durum karşısında milli irade, bölücülerle yol yürüyen 7'li koalisyona cevabı 'meydan' tokadı atarak verdi.
MALTEPE FİYASKOSU
7'li koalisyonun İstanbul Maltepe'de düzenlediği miting büyük bir fiyaskoyla sonuçlandı.
CHP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, DEVA, Demokrat ve HDPKK'dan oluşan 7 partinin topladığı kalabalık 2018'deki Muharrem İnce'nin topladığı kalabalığın gerisinde kaldı.
Fotoğrafta: Drone ile kaydedilen büyük fiyasko! Miting alanındaki boşluklar dikkatlerden kaçmadı
DRONE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Miting alanından elde edilen drone görüntüleri sonucu alanın boş olduğu gözlemlendi. Görüntüler saat 20.20'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı sırada kayıtlara geçti.
CHP'nin hizmet aldığı ANKA Haber Ajansı'nın geçtiği drone görüntüleri de fiyaskoyu gözler önüne serer nitelikte...
CHP YANDAŞLARI NE YAYINLIYOR, VATANDAŞ KAMERASI NE DİYOR?
Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı sırada CHP yandaşı TV'lerin belli bir kalabalığa yoğunlaşıp çektiği görüntülerin aksine alanda bulunan bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntüler gündem oldu. Söz konusu görüntülerde miting alanının tam dolmadığı gözlemlendi.
7'LİNİN MALTEPE FİYASKOSU I VİDEO İZLE
2018'DEKİ GÖRÜNTÜLERİ SERVİS ETTİLER
Bazı CHP'lilerin "Maltepe Mitingi" diyerek 2018'deki Muharrem İnce'nin mitinginden görüntüler paylaşması ise dikkatlerden kaçmadı.
CHP'NİN 2018'DEKİ GÖRÜNTÜLERİ I I VİDEO İZLE
ATATÜRK HAVALİMANI MALTEPE'DEN KAT KAT BÜYÜK
CHP medyası fiyaskoyu perdelemek için 30 bin metrekare büyüklüğündeki Maltepe miting alanından kısıtlı drone görüntüleri paylaştı. Öte yandan AK Parti'nin Atatürk Havalimanı'nda düzenleyeceği Yüzyılın Mitingi, 7'li koalisyonun Maltepe'deki miting alanından daha büyük.