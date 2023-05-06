Mustafa Sandal ve firari vatan haini Can Dündar alay konusu oldu! AK Parti'nin miting fotoğrafını CHP mitingi zannedip paylaştılar

Türkiye adım adım seçimlere doğru giderken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu ortaklarıyla birlikte İstanbul'da bir miting düzenledi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN MİTİNG FOTOĞRAFLARINI KULLANDILAR
Başta Kocaeli olmak üzere çevre illerden de otobüslerin kaldırıldığı mitingte beklenen kalabalık sağlanamazken muhalefete destek veren şarkıcı Mustafa Sandal, geçmişte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği İstanbul Mitingini, bugünkü CHP mitingi sanarak paylaştı.
"İSTANBUL'UMUZ DA KIRMIZI BEYAZ"
Sandal paylaşımına "İstanbul'umuz da kırmızı beyaz" notunu düşerken sosyal medyada gündem oldu.