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    • Güncel
    • 06.05.2023 22:23
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    • 06.05.2023 22:23
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    Mustafa Sandal ve firari vatan haini Can Dündar alay konusu oldu! AK Parti'nin miting fotoğrafını CHP mitingi zannedip paylaştılar

    7'li koalisyonun İstanbul, Maltepe'de düzenlediği miting büyük hüsranla sonuçlandı. Kalabalık oluşturmak için çevre illerden otobüsler kaldırılmasına rağmen alanda büyük boşluklar görülürken, CHP'ye verdiği destekle bilinen Mustafa Sandal, Başkan Erdoğan'ın 2014 yılında İstanbul'da yaptığı miting görüntülerini CHP mitingi sanarak paylaştı. Sandal'ın bu gönderisini firari vatan haini Can Dündar alıntılarken, ikili sosyal medyada alay konusu oldu.

    Miting fotoğraflarına bile çöküyorlar

    Türkiye adım adım seçimlere doğru giderken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu ortaklarıyla birlikte İstanbul'da bir miting düzenledi.



    BAŞKAN ERDOĞAN'IN MİTİNG FOTOĞRAFLARINI KULLANDILAR
    Başta Kocaeli olmak üzere çevre illerden de otobüslerin kaldırıldığı mitingte beklenen kalabalık sağlanamazken muhalefete destek veren şarkıcı Mustafa Sandal, geçmişte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği İstanbul Mitingini, bugünkü CHP mitingi sanarak paylaştı.



    "İSTANBUL'UMUZ DA KIRMIZI BEYAZ"
    Sandal paylaşımına "İstanbul'umuz da kırmızı beyaz" notunu düşerken sosyal medyada gündem oldu.
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        Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
        Haberler Güncel Mustafa Sandal ve firari vatan haini Can Dündar alay konusu oldu! AK Parti'nin miting fotoğrafını CHP mitingi zannedip paylaştılar
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