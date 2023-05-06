CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun masumlaştırdığı FETÖ'cüler hain darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde katliam yaptı!

14 Mayıs seçimlerine günler kala Kandil, FETÖ'cüler ve uluslarası küresel medya baronlarının açık açık desteklediği 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili skandal iddialarda bulunarak o gece sokakta vatanını savunan ve şehit olan vatandaşları hedef aldı.
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EMİR SORGULANMAZ DEDİ MİLLETİ HEDEF ALDI FETÖ'CÜLERİ SAVUNDU
Ülkesini FETÖ'cü hainlere teslim etmemek için mücadele eden ve 18'ine girmeden şehit olan Abdullah Tayyip Olçok'u görmezden gelen ve doğruluğu kanıtlanmamış iddialar üzerinden milletin yargılanması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "emir sorgulanmaz, askerlikte böyledir" ve "harp okulu öğrencileri" diyerek duygu sömürüsü yaptı.
Kılıçdaroğlu'nu bu sözleri tepki çekerken alçak iddialara sosyal medyadan tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları:
"PKK'lılardan sonra sıra köprüde 8 saat 23 dakika boyunca son kurşunlarını tüketene kadar teslim olmayan; ikisi polis olmak üzere 34 vatandaşı katleden, yüzlerce vatandaşı yaralayan FETÖ'cü evlatlarını savunmaya gelmiş."
ELİNDE TÜRK BAYRAĞI OLANA ATEŞ ET DİYEN KOMUTANDA ER DE HAİNDİR
"Hiçbir şey bildiği yok, her konuda olduğu gibi.. Askerliğin 1. ve net kuralı "kanunsuz emir uygulanmaz".. Elinde Türk Bayrağı olana ateş et diyen komutanda er de haindir."