CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun masumlaştırdığı FETÖ'cüler hain darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde katliam yaptı!

ELİNDE TÜRK BAYRAĞI OLANA ATEŞ ET DİYEN KOMUTANDA ER DE HAİNDİR

"Hiçbir şey bildiği yok, her konuda olduğu gibi.. Askerliğin 1. ve net kuralı "kanunsuz emir uygulanmaz".. Elinde Türk Bayrağı olana ateş et diyen komutanda er de haindir."