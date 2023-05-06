CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun masumlaştırdığı FETÖ'cüler hain darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde katliam yaptı!





HÜRRİYETOĞLU: GÜL G3 PİYADE TÜFEĞİYLE ATEŞ ETMEYE BAŞLADI

Kuleli Askeri Lisesi Hizmet Bölük Komutanlığı Hizmet Bölüğü'nde görev yapan Mert Hürriyetoğlu (Şüpheli): "Üsteğmen Vedat Yıldız uçaksavar silahı, Binbaşı Ahmet Taştan G3 Piyade tüfeği, İbrahim Gül isimli başçavuş G3 Piyade tüfeğiyle ateş etmeye başladı"



Kuleli Askeri Lisesi'nde er Turgay Çiçek (Şüpheli): "İbrahim Gül başçavuş insanlara doğru ateş etmeye başladı. Elinde seyyar dipçikli G3 silah vardı."



ÇOBAN: ASTSUBAY İBRAHİM GÜL HALKA ATEŞ AÇTI

Kuleli Askeri Lisesi'nde kısa dönem er olarak görev yapan Okan Çoban (Şüpheli): "Ateş edenler İbrahim Gül, Binbaşı Ahmet Taştan ve Yarbay Turgay Ödemiş'ti. Binbaşı ile yarbayın halka doğru defalarca ateş ettiğini gördüm. Aynı şekilde Astsubay İbrahim Gül de halka ateş açtı."



DARBECİ UZMAN ÇAVUŞ MUSTAFA ÇELİK (ÖLDÜ)

Kuleli Askeri Lisesi'nde asker Ahmet Turan Çiftçi (Şüpheli): "Uzman çavuş Mustafa Çelik, Ahmet Taştan ve Turgay Ödemiş ön sıradaki askerlere 'Vatandaşa ateş edin' diye bağırdılar ve kendileri ateş ettiler"



DARBECİ ASKERİ ÖĞRENCİ RAGIP ENES KATRAN (ÖLDÜ)

Hava Harp Okulu 2. sınıf öğrencisi Mahmut Tokmak (Şüpheli): "Silivri Cezaevinde tutuklu olarak bulunmaktayım. Muhammed Furkan Tepe ve Ragıp Enes Katran bu şahıslara (sivillere) ateşle karşılık verdiler, ayrıca bu vatandaşlara olay yerindeki tanklardaki askerler de MG3 makinalı tüfeklerle karşılık veriyordu. Bu sırada bizden herhangi bir kimse yaralanmadı."



ER KURTULUŞ KAYA, DARBECİ ASKERLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

ALANAY: KURTULUŞ KAYA'YI KOMUTANLARDAN BİRİSİNİN VURDUĞUNU DÜŞÜNDÜM

Kuleli Askeri Lisesi'nde görevli Ali Alanay (Şüpheli): "Beylerbeyi tarafından da ateş sesleri duyuluyordu. Kamyonun arkasına doğru saklandım, bu sırada bir askerin vurularak öldüğünü gördüm silah sesi yakından gelmişti o asker başından vurularak yere düştü ismi Kurtuluş Kaya'dır ve bu arkadaşı ben komutanlardan birisinin vurduğunu düşündüm. Kurtuluş Kaya ateş etmiyordu ancak kimin ateşiyle vuruldu bilmiyorum. Bu bahsettiğim olaylar saat 21:30'dan 00:30'a kadardır"

PALAN: BİNBAŞININ TEKİ BİR ARKADAŞA SİLAH DAYAMIŞTI 'SIKMAZSANIZ KAFANIZA SIKARIM' DİYORDU

Nurettin Baransel Kışlası 2.Zırhlı Tugayı 1.Mekanize Piyade Bölüğü'nde görevli kamyon şoförü Hüseyin Palan: "Başımızdaki uzman çavuşa teslim olmak istediğimizi söyledik, fakat 'TSK'nın hiçbir üyesi teslim olmaz gerekirse sabaha kadar savaşır yine de teslim olmaz, siz buradan çıkarsanız rütbelinin teki kafanıza sıkar' dedi. İçinde bulunduğumuz aracın arka kapısı açıktı, oradayken Kurtuluş Kaya adında bir er arkadaşımızın gözünden vurulduğunu gördük, binbaşının teki de bir arkadaşa silah dayamıştı 'sıkmazsanız kafanıza sıkarım' diyordu. Sabah 05:30 gibi de polisler bizi aldı…"