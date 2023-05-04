İşte "müstemleke" itirafları! The Economist yol haritasını verdi, Bay Kemal de BBC'den deklare etti: "Yönümüz Kremlin değil Batı"

Bir yandan FETÖ, diğer yanda PKK gibi terör örgütlerinin desteğini arkasına alan, sömürgeci Batı'nın "umudu" haline gelen 7'li koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiliz BBC'ye verdiği röportajda, Türkiye'nin nasıl bağımsız ve özgür politikalardan koparılacağı, Batı'nın "uydusu" bir Türkiye hedeflediklerini ortaya koydu. "Müstemleke vizyonu"nu paylaşan Kılıçdaroğlu, "Kremlin ile değil, Batı'yla ilişkilere öncelik vereceğiz" açıklaması yaptı.
Geçtiğimiz gün de İngiliz The Economist Dergisi'nde yayınlanan bir yorumda, 7'li koalisyonun yıkım siyasetiyle Batı'nın nasıl bir Türkiye istediği senaryo sızmış, İngiliz dergi sınır hattının PKK'ya bırakılacağı, S-400'lere kilit vurulacağı, FETÖ ve PKK'lı teröristlerin cezaevlerinden salınacağı planını açık etmişti. Takvim.com.tr'nin deşifre ettiği senaryoda, Kılıçdaroğlu'na verilen yol haritası tüm detaylarıyla anlatılmıştı.
İşte İngiliz dergide yer alan "yol haritası", şimdi de 7'li koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından bizzat doğrulandı. BBC muhabiri Orla Guerin, 7'linin İzmir'deki mitingini takip edip izlenimlerini yazarken, mikrofonu Kılıçdaroğlu'na da uzattı. "Erdoğan'ın rakibi Kılıçdaroğlu barış ve demokrasi sözü verdi" başlığını atan İngiliz muhabir, haberine "yandaşlık dozu" yüksek değerlendirmeleriyle de gölge düşürdü.
BBC'ye "Türkiye'de siyasetin içinde olmak, riskleri olan bir hayatı seçmek demektir. Erdoğan ve müttefikleri ne yaparsa yapsın yolumda yürüyeceğim. Beni oyalayamazlar. Beni korkutamazlar. Ben bu millete söz verdim." diye konuşan Kılıçdaroğlu, "Bütün sandıklarda birden fazla gözlemci bulundurarak oyların doğru ve güvenli bir şekilde kullanılmasını ve sayımların sağlıklı yapılmasını sağlamak istiyoruz. Bir buçuk yıldır çok çalışıyoruz ve bunun için önlemler alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
İngiliz muhabir Kılıçdaroğlu'nun kendisine söylediği "Batı'ya taahhüt" sözlerini de şu ifadelerle anlattı:
"Kılıçdaroğlu mitingden önce bana Türkiye'yi yeniden yönlendireceğini ve Kremlin ile değil, Batı ile ilişkilere öncelik vereceğini söyledi. 'Uygar dünyanın bir parçası olmak istiyoruz. Özgür medya ve tam yargı bağımsızlığı istiyoruz. Erdoğan öyle düşünmüyor, daha otoriter olmak istiyor. Erdoğan ile aramızdaki fark, siyah ile beyaz arasındaki farktır' dedi."
CHP'nin Batı yanlısı "müstemleke yaklaşımı" özellikle Rusya ile Ukrayna savaşında kendini göstermiş, Kılıçdaroğlu ABD gezisinde yaptığı bir açıklamada "Ukrayna'dan yana olmalıyız" sözleri ile Türkiye'nin gıda ve tahıl krizinde dünyaca takdir gören diplomasi başarısını görmeyip, savaşta tarafsız kalmak yerine Rusya karşısında tavır almak gerektiğini söylemişti.
Avrupa'ya göz kırpan bu söylemlerin ardından Batı medyasında Kılıçdaroğlu'na ilişkin olumlu haberler çıkmaya devam ediyor.
Bloomberg'inden Bild'e, hatta İngiliz BBC'ye kadar birçok Batı medyası muhalefet eliyle Türkiye planının tıkır tıkır işleyeceğini bildiği için Kılıçdaroğlu'nu pohpohluyorlar.
BATI'NIN TÜRKİYE PLANI KILIÇDAROĞLU ELİYLE TIKIR TIKIR İŞLEYECEK
Aralarında büyük bir anlaşma olduğu alenen belli. Zaten Kılıçdaroğlu'nun aday olmadan önce yaptığı icazet ziyaretleri boşa değildi.