İşte "müstemleke" itirafları! The Economist yol haritasını verdi, Bay Kemal de BBC'den deklare etti: "Yönümüz Kremlin değil Batı"

Bir yandan FETÖ, diğer yanda PKK gibi terör örgütlerinin desteğini arkasına alan, sömürgeci Batı'nın "umudu" haline gelen 7'li koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiliz BBC'ye verdiği röportajda, Türkiye'nin nasıl bağımsız ve özgür politikalardan koparılacağı, Batı'nın "uydusu" bir Türkiye hedeflediklerini ortaya koydu. "Müstemleke vizyonu"nu paylaşan Kılıçdaroğlu, "Kremlin ile değil, Batı'yla ilişkilere öncelik vereceğiz" açıklaması yaptı.

Geçtiğimiz gün de İngiliz The Economist Dergisi'nde yayınlanan bir yorumda, 7'li koalisyonun yıkım siyasetiyle Batı'nın nasıl bir Türkiye istediği senaryo sızmış, İngiliz dergi sınır hattının PKK'ya bırakılacağı, S-400'lere kilit vurulacağı, FETÖ ve PKK'lı teröristlerin cezaevlerinden salınacağı planını açık etmişti. Takvim.com.tr'nin deşifre ettiği senaryoda, Kılıçdaroğlu'na verilen yol haritası tüm detaylarıyla anlatılmıştı.

İşte İngiliz dergide yer alan "yol haritası", şimdi de 7'li koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından bizzat doğrulandı. BBC muhabiri Orla Guerin, 7'linin İzmir'deki mitingini takip edip izlenimlerini yazarken, mikrofonu Kılıçdaroğlu'na da uzattı. "Erdoğan'ın rakibi Kılıçdaroğlu barış ve demokrasi sözü verdi" başlığını atan İngiliz muhabir, haberine "yandaşlık dozu" yüksek değerlendirmeleriyle de gölge düşürdü.