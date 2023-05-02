Başkan Erdoğan'dan KAAN paylaşımı: Daha gidecek çok yolumuz var

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Gazi Mustafa Kemal'in "İstikbal göklerdedir" diyerek işaret ettiği çalışmalara Vecihi Hürkuşlar, Selahattin Reşit Alanlar, Nuri Demirağlar, Nuri Killigiller teşebbüs etmişti.
Ama bu vizyoner girişimler içeriden ve dışarıdan engellendi, ta ki bizim dönemimize kadar...
Rahmetli hocamız Necmettin Erbakan her "ağır sanayi hamlesi" dediğinde linç edildi.
Merhum Özal ile atılan adımların devamı, sonraki koalisyonlar döneminde getirilmedi.
Nice idealist mühendisimizin, sanayicimizin, yüreği ülkesi için çarpan pırıl pırıl gencimizin samimi çabaları sinsi yöntemlerle akamete uğratıldı.
Biz de "savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye" idealiyle yola çıktığımızda birçok engelle karşılaştık.