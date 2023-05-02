Başkan Erdoğan'dan KAAN paylaşımı: Daha gidecek çok yolumuz var

Buna rağmen durmadık, yılmadık, pes etmedik, hedeflerimizden bir an olsun ayrılmadık.

Daha önce yapılmayan, başlasa da ilerlemeyen, hatta sabote edilen, Gazi'nin hayali "İSTİKBALİ" milletimize hamdolsun biz yaşattık.

Ama daha gidecek çok yolumuz var…