Başkan Erdoğan'dan AK Parti Erzurum mitinginde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Olimpiyat Parkı karşısındaki yeni miting alanında düzenlenen AK Parti mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

ERZURUM REKOR KIRDI

Şu anda havalimanından buraya gelene kadar rakam 130 bin. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Evliyaları, şehitleri, aşıklarıyla kültür şehri Erzurum. Buradan sizlerin vasıtasıyla Ağrı'ya, Ardahan'a, Artvin'e, Bayburt'a, Erzincan'a selamlarımı gönderiyorum. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra buraya teşekkür için tekrar geleceğim. 21 yıldır yoldaşım olan Erzurum'a tekrar teşekkür ediyorum. Biz Erzurum'u severiz. Biliriz ki Erzurumlu da bizi sever. Rabbim muhabbetimizi daim eylesin. 2002'den beri aramıza kimseyi sokmadık. Safları sağlam ve güçlü tuttuk. Şimdi de Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa edeceğiz.









ERZURUM REKOR KIRDI

Şu anda havalimanından buraya gelene kadar rakam 130 bin. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Evliyaları, şehitleri, aşıklarıyla kültür şehri Erzurum. Buradan sizlerin vasıtasıyla Ağrı'ya, Ardahan'a, Artvin'e, Bayburt'a, Erzincan'a selamlarımı gönderiyorum.

ERZURUM'DA COŞKULU KALABALIK | VİDEO İZLE

İnşallah 14 Mayıs'tan sonra buraya teşekkür için tekrar geleceğim. 21 yıldır yoldaşım olan Erzurum'a tekrar teşekkür ediyorum. Biz Erzurum'u severiz. Biliriz ki Erzurumlu da bizi sever. Rabbim muhabbetimizi daim eylesin. 2002'den beri aramıza kimseyi sokmadık. Safları sağlam ve güçlü tuttuk. Şimdi de Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa edeceğiz.





"14 MAYIS'TA MİLLETİ TEHDİT EDEN YABANCI DERGİLER DIŞINDA KİMSE KARALAR BAĞLAMAYACAK"

14 Mayıs günü sandıktan bir kez daha zaferle çıkacağız. Kandil'deki terör baronları dışında kimse kaybetmeyecek. Baronların uzantısı olan HDP'yi artık Erzurum'da siliyor muyuz? Pensilvanya'daki hain dışında kimse üzülmeyecek. Milleti tehdit eden yabancı dergiler dışında kimse karalar bağlamayacak. 14 Mayıs'ta Erzurum kazanacak. 81 vilayetiyle Tüm Türkiye kazanacak. Türkler kadar Kürtler de kazanacak. Sunni kadar Aleviler de kazanacak. Sadece Türkiye ve 85 milyon Türk milleti sevinmeyecek. Bizim için ellerini semaya açan milyonlar sevinecek. 14 Mayıs sabahı seccadeye ayakkabılarıyla basanlar değil, kıblesi Kabe olanlar sevinecek. Kandil'dekinin bayrağı var mı, onun paçavrası var. Kitapsızlara 14 Mayıs'ta gereken dersi birlikte vereceğiz. Kürt kardeşlerimi tenzih ederim, Kandil'dekiler hain. Diyarbakır Anneleri'nin yavrularını kaçıran hainler. Gece gündüz çok çalışmaya var mıyız? Hiçbir anımızı boşa geçirmeyeceğiz.