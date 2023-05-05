İşte Bay Bay Kemal'in CHP gençliği! Özgürlüklerini alkole bağlayıp, AK Parti seçmenine hakaret ettiler







Tüm bu süreç içerisinden CHP'li gençlerle yapılan bir sokak röportajı sosyal medyada gündem oldu. Kadıköy'de gerçekleştirilen röportajda, CHP'yi destekleyen gençlere, "Seçimde kime oy vereceksiniz?, Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basması ile ilgili ne düşünüyorsun?, AK Parti seçmeni hakkında ne düşünüyorsun?, AK Parti seçmeni ile senin oyun bir mi?, Özgür bir ülkede yaşadığını düşünüyor musun?, Hangi konuda kısıtlanıyorsun?" soruları yönetildi.



Verilen cevaplar büyük tepki topladı. AK Parti seçmenlerine hakaretler eden CHP'li gençler küstah ifadeler kullandı.







KILIÇDAROĞLU'NA OY VERDİĞİNİ AÇIKLADI AK PARTİ SEÇMENİNE HAKARET ETTİ

Seçimlerde Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söyleyen bir genç, seccade skandalını umursamadığını dile getirerek, "Seccadeye basması benim için problem değil. Beni etkileyen bir durum yok. Geriye kalan insanları etkiliyorsa beni ilgilendirmiyor" ifadelerini kullandı.