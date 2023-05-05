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    • 06.05.2023 01:56
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    İşte Bay Bay Kemal'in CHP gençliği! Özgürlüklerini alkole bağlayıp, AK Parti seçmenine hakaret ettiler

    Kadıköy'de CHP'li gençlerle yapılan sokak röpartajı gündem oldu. Seçime yönelik tercihleri ve fikirleri sorulan gençler AK Parti seçmenine ağır hakaretler yağdırdı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade skandalını umursamadıklarını dile getiren gençler, AK Parti seçmenleri için "embesil ve köylü" gibi ifadeler kullanıldı.

    takvim.com.tr
    İşte Bay Bay Kemal’in CHP gençliği

    Türkiye tarihin en kritik seçimlerine artık günler sayıyor. Siyasi partiler ve adaylar çalışmalarını sürdürmeye devam ederken, vatandaşların nabzı ise anketlerle ve sokak röportajlarıyla tutuluyor.




    Tüm bu süreç içerisinden CHP'li gençlerle yapılan bir sokak röportajı sosyal medyada gündem oldu. Kadıköy'de gerçekleştirilen röportajda, CHP'yi destekleyen gençlere, "Seçimde kime oy vereceksiniz?, Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basması ile ilgili ne düşünüyorsun?, AK Parti seçmeni hakkında ne düşünüyorsun?, AK Parti seçmeni ile senin oyun bir mi?, Özgür bir ülkede yaşadığını düşünüyor musun?, Hangi konuda kısıtlanıyorsun?" soruları yönetildi.

    Verilen cevaplar büyük tepki topladı. AK Parti seçmenlerine hakaretler eden CHP'li gençler küstah ifadeler kullandı.




    KILIÇDAROĞLU'NA OY VERDİĞİNİ AÇIKLADI AK PARTİ SEÇMENİNE HAKARET ETTİ
    Seçimlerde Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söyleyen bir genç, seccade skandalını umursamadığını dile getirerek, "Seccadeye basması benim için problem değil. Beni etkileyen bir durum yok. Geriye kalan insanları etkiliyorsa beni ilgilendirmiyor" ifadelerini kullandı.



    Özgürlüğünü alkol almasına bağdaştıran genç AK Parti seçmenine "köylü" diyerek aşağılamaya çalıştı.



        Diğer bir kişi ise "AK Parti seçmeni embesil sürüsü tamamiyle" diyerek ağır hakarette bulundu.



        BAŞKAN ERDOĞAN'A DESTEK VERENLERİ CAHİL OLARAK NİTELENDİRDİ
        Başka bir genç ise Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabısı ile basması skandalı konusunda "Basmış veya basmamış bunun ne önemi var" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren vatandaşları cahil diye niteleyerek, "Ağzında diş kalmamış dayı hala diyor ki; Tayyip Tayyip... Neyin Tayyip'i... Bunlar cahil bırakıldılar. Cahil kalmış bir insana ben kızma hakkına sahibim. Çünkü onun cahilliği benim geleceğimi etkiliyor." gibi küstah sözler sarfetti.



        AKILALMAZ İDDİA: GEZİ İHANETİNİN ÇIKIŞ NEDENLERİNDEN BİRİ ALKOL
        2013 yılında ağaçların bahane edilmesiyle gerçekleştirilen Gezi Parkı ihanetinin nedenlerinden birinin alkolün kısıtlanmasının olduğunu söyleyerek akılalmaz bir iddiada bulunan CHP'li bir diğer genç "Alkolü kısıtlamasınlar. Zaten hükümet kısıtladı. Gezi olaylarının çıkış kaynaklarından biri ise alkol alınmasının yasaklanması. Çünkü özgürlük alanımız bizim. Alkol yasağının nefrete dönüşmesinden kaynaklanması" ifadelerini kullandı.



            "MAALESEF KILIÇDAROĞLU"
            "Maalesef Kılıçdaroğlu'na" oy vereceğim diyen kişi ise, özgürlük nedenini alkol fiyatlarına bağlayarak, "Alkol aşırı pahalı istediğim gibi içki içmek istiyorum. Hakkında pek fazla konuşmuyorlar. Soğan 30 lira biz sanki mahalle yanarken saç tarıyor gibi mi oluyoruz umurumda değil. Ben soğan yemiyorum günde 3 litre içki içiyorum. Soğandan daha önemli benim için içki" dedi.

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            Haberler Güncel İşte Bay Bay Kemal'in CHP gençliği! Özgürlüklerini alkole bağlayıp, AK Parti seçmenine hakaret ettiler
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