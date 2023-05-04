Başkan Erdoğan'dan Kandil'in övgüsüne mazhar olan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Neler taahhüt ettiği ortaya çıkıyor, maskelerini indireceğiz

Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 2023 seçimleri için gün sayıyor.
Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken, 7'li koalisyon binbir kavga ve dövüşün gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu isminde mutabık kaldı.
Kılıçdaroğlu HDPKK desteğini arkasına aldı, HDPKK Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı. İş öyle bir boyut kazandı ki Kandil'deki PKK elebaşları "Kılıçdaroğlu'na oy verin yoksa iç savaş çıkartırız" tehditleri savurmaya başladı.
Tüm bu yaşanların gölgesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 7'li koalisyonun Kandil'in övgüsüne mazhar olan cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki gösterdi.
Resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Her gün konuşuyor, olur olmaz her konuda yorum yapıyor ama kendisi bölücü örgütün siyasi uzantılarına hangi sözleri verdiğini söylemiyor. Kandil'deki terör baronlarının niçin kendisini desteklediğini açıklamıyor. Pensilvanya'daki hamburgercide 8 saat kimlerle neyin pazarlığını yaptığından bahsetmiyor" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"NELER TAAHHÜT ETTİĞİ ORTAYA ÇIKIYOR"
Bay Bay Kemal'in kimlerle ne işler çevirdiği, bebek katillerine ne sözler verdiği, batılı büyükelçilere neleri taahhüt ettiği yavaş yavaş ortaya çıkıyor.
Her gün konuşuyor, olur olmaz her konuda yorum yapıyor ama kendisi bölücü örgütün siyasi uzantılarına hangi sözleri verdiğini söylemiyor. Kandil'deki terör baronlarının niçin kendisini desteklediğini açıklamıyor. Pensilvanya'daki hamburgercide 8 saat kimlerle neyin pazarlığını yaptığından bahsetmiyor.