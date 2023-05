Başkan Erdoğan'dan Kandil'in övgüsüne mazhar olan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Neler taahhüt ettiği ortaya çıkıyor, maskelerini indireceğiz

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



"NELER TAAHHÜT ETTİĞİ ORTAYA ÇIKIYOR"

Bay Bay Kemal'in kimlerle ne işler çevirdiği, bebek katillerine ne sözler verdiği, batılı büyükelçilere neleri taahhüt ettiği yavaş yavaş ortaya çıkıyor.



Her gün konuşuyor, olur olmaz her konuda yorum yapıyor ama kendisi bölücü örgütün siyasi uzantılarına hangi sözleri verdiğini söylemiyor. Kandil'deki terör baronlarının niçin kendisini desteklediğini açıklamıyor. Pensilvanya'daki hamburgercide 8 saat kimlerle neyin pazarlığını yaptığından bahsetmiyor.