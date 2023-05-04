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    • 05.05.2023 01:42
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    Başkan Erdoğan'dan Kandil'in övgüsüne mazhar olan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Neler taahhüt ettiği ortaya çıkıyor, maskelerini indireceğiz

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 7'li koalisyonun Kandil'in övgüsüne mazhar olan cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki gösterdi. Kandil'deki eli kanlı baronların Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini belirten Erdoğan, "Kandil’deki terör baronlarının niçin kendisini desteklediğini açıklamıyor. Pensilvanya’daki hamburgercide 8 saat kimlerle neyin pazarlığını yaptığından bahsetmiyor" ifadelerini kullandı. 7'li koalisyonun riyakar siyasetine dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Samsun’da vatan-millet deyip Van’da Selo’ya özgürlük isteyenlerin maskesini inşallah 14 Mayıs’ta hep birlikte indireceğiz" dedi.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’na sert tepki! Maskesini indireceğiz

    Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 2023 seçimleri için gün sayıyor.

    Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken, 7'li koalisyon binbir kavga ve dövüşün gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu isminde mutabık kaldı.



    Kılıçdaroğlu HDPKK desteğini arkasına aldı, HDPKK Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı. İş öyle bir boyut kazandı ki Kandil'deki PKK elebaşları "Kılıçdaroğlu'na oy verin yoksa iç savaş çıkartırız" tehditleri savurmaya başladı.



    Tüm bu yaşanların gölgesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 7'li koalisyonun Kandil'in övgüsüne mazhar olan cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki gösterdi.



    Resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Her gün konuşuyor, olur olmaz her konuda yorum yapıyor ama kendisi bölücü örgütün siyasi uzantılarına hangi sözleri verdiğini söylemiyor. Kandil'deki terör baronlarının niçin kendisini desteklediğini açıklamıyor. Pensilvanya'daki hamburgercide 8 saat kimlerle neyin pazarlığını yaptığından bahsetmiyor" ifadelerini kullandı.



    Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

    "NELER TAAHHÜT ETTİĞİ ORTAYA ÇIKIYOR"
    Bay Bay Kemal'in kimlerle ne işler çevirdiği, bebek katillerine ne sözler verdiği, batılı büyükelçilere neleri taahhüt ettiği yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

    Her gün konuşuyor, olur olmaz her konuda yorum yapıyor ama kendisi bölücü örgütün siyasi uzantılarına hangi sözleri verdiğini söylemiyor. Kandil'deki terör baronlarının niçin kendisini desteklediğini açıklamıyor. Pensilvanya'daki hamburgercide 8 saat kimlerle neyin pazarlığını yaptığından bahsetmiyor.


        Yerli ve millî projelerimizden, milletin geleceğini garanti altına alacak eser ve hizmetlerimizden niçin rahatsız olduğunu konuşmuyor. Güya teknoloji görmek için 10 bin kilometre uzağa giderken niçin Togg'un fabrikasını ziyaret etmediğini açıklayamıyor.

        LGBT'ye niçin arka çıktığı, Selo'nun kapısında milletvekillerine niçin nöbet tutturduğu konusuna hiç girmiyor. Muhatabı dağdaki teröristler olan ifadelerimizi niçin üstüne alındığını, bunlardan niçin rahatsızlık duyduğunu anlatamıyor. Varsın Bay Bay Kemal konuşmasın, hakkı ve hakikati söylemesin…



        SAMSUN'DA VATAN-MİLLET DEYİP VAN'DA SELO'YA ÖZGÜRLÜK İSTEYENLER...
        Hakikat güneşi balçıkla, çamurla, kırk dereden kırk kova su getirerek örtülemez. Samsun'da vatan-millet deyip Van'da Selo'ya özgürlük isteyenlerin maskesini inşallah 14 Mayıs'ta hep birlikte indireceğiz.

        İnşallah 14 Mayıs'ta bu maskeli baloya hep beraber son vereceğiz.
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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Kandil'in övgüsüne mazhar olan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Neler taahhüt ettiği ortaya çıkıyor, maskelerini indireceğiz
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