Başkan Erdoğan'dan Kandil'in övgüsüne mazhar olan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Neler taahhüt ettiği ortaya çıkıyor, maskelerini indireceğiz





Tüm bu yaşanların gölgesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 7'li koalisyonun Kandil'in övgüsüne mazhar olan cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki gösterdi.





Resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Her gün konuşuyor, olur olmaz her konuda yorum yapıyor ama kendisi bölücü örgütün siyasi uzantılarına hangi sözleri verdiğini söylemiyor. Kandil'deki terör baronlarının niçin kendisini desteklediğini açıklamıyor. Pensilvanya'daki hamburgercide 8 saat kimlerle neyin pazarlığını yaptığından bahsetmiyor" ifadelerini kullandı.