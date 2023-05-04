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    • 04.05.2023 18:34
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    Samsun Türkiye Yüzyılı'na hazır! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "14 Mayıs'a yürüyoruz. Sandıkları patlatmaya yürüyoruz" dedi.

    takvim.com.tr

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Giresun ve Ordu programlarının ardından Samsun'a geçti. Erdoğan burada kendisini bekleyen coşkulu kalabalığa hitap ediyor.

    İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    Şu anda Samsun'da caddeler hariç 120 bin kişi var. İşte meydanı görün. Türkiye iradesine ve geleceğine sahip çıkıyor. Gençlerimiz Türkiye Yüzyılı vizyonumuza sahip çıkıyor. Emeklilerimiz, işçilerimiz verdiğimiz mücadeleye sahip çıkıyor. Milletimizin tamamı bu ülke için kurduğumuz hayallere sahip çıkıyor. Cumhur İttifakı olarak zincirleri kıra kıra hep beraber zafere koşuyoruz. 85 milyon olarak emin adımlarla Türkiye Yüzyılı'na gidiyoruz.



    14 Mayıs'ta durmak yok yola devam diyor muyuz. 14 Mayıs'ta doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi diyor muyuz? Samsun'da yeniden tarih yazıyor muyuz? İstiklal harbimizin kıvılcımını ateşleyen Samsun budur.

    OMUZ OMUZA ZAFERE KOŞUYORUZ
    Başkan Erdoğan: Milletimiz kurduğumuz hayallere sahip çıkıyor


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    Emlak Konut
    Haberler Güncel Samsun Türkiye Yüzyılı'na hazır! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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