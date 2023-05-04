7'li koalisyona terör tepkisi: "Bunlar gelirse FETÖ'cüler dışarı çıkar PKK devleti kurulur"

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin destek verdiği 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Terörden tutuklu Selahattin Demirtaş ve HDP resmi olarak Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklarken, Takvim.com.tr 'Dış Ses' olarak HDP ile Kılıçdaroğlu'nun temasını vatandaşa sordu.

İHA'LARI KİM YAPTI SİHA'LARI KİM YAPTI

"Gelişen her şeyi AK Parti geliştirmedi kendiliğinden oldu" diyen bir vatandaşa tepki gösteren başka bir vatandaş, "İHA'ları kim yaptı SİHA'ları kim yaptı, hastaneleri kim yaptı, şu yollardaki arabaları kim yaptı" diyerek AK Parti hükümetinin 20 yılı aşkın iktidarı döneminde yaptığı hizmetleri sıraladı.