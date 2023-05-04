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    • Güncel
    • 04.05.2023 20:27
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    • 04.05.2023 20:33
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    7'li koalisyona terör tepkisi: "Bunlar gelirse FETÖ'cüler dışarı çıkar PKK devleti kurulur"

    7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Terörün siyasi HDPKK ve terörden tutuklu Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açık bir şekilde açıklarken Takvim.com.tr 'Dış Ses' olarak seçmene tercihlerini sordu. Sokakta terörle kol kola 14 Mayıs'a giden 7'li koalisyona tepki var. Öte yandan tepkileri milyonlarca kez izlenen vatandaş Murat Akın Güngören'de takvim.com.tr ekibine denk geldi, meydan karıştı.

    takvim.com.tr
    7’li koalisyona terör tepkisi!

    Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin destek verdiği 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Terörden tutuklu Selahattin Demirtaş ve HDP resmi olarak Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklarken, Takvim.com.tr 'Dış Ses' olarak HDP ile Kılıçdaroğlu'nun temasını vatandaşa sordu.

    İHA'LARI KİM YAPTI SİHA'LARI KİM YAPTI
    "Gelişen her şeyi AK Parti geliştirmedi kendiliğinden oldu" diyen bir vatandaşa tepki gösteren başka bir vatandaş, "İHA'ları kim yaptı SİHA'ları kim yaptı, hastaneleri kim yaptı, şu yollardaki arabaları kim yaptı" diyerek AK Parti hükümetinin 20 yılı aşkın iktidarı döneminde yaptığı hizmetleri sıraladı.

    BEDAVA MUAYENE OLUYOR KİTAP ALIYOR
    "Benim çoluğumun çocuğumun hakkına girdiniz" diyen kadının tepki sonrası çocuklara kitapların bedava verildiğini hatırlatan vatandaş, "Naptık çoluk çocuğun bedava muayene oluyor, bedava kitap alıyor." dedi.


    Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP ile ittifak yapan ve FETÖ iltisaklı isimleri parti listelerinden aday gösteren 7'li koalisyona tepki gösten vatandaş, "Çıkaran bakın görün kaç tane Ömer Halisdemir var. Biz Selçuk Bayraktar gibi bir adamı pamuklara sarmamız lazım. Onları korumamız lazım. 80 seneden beri bu ülkeye çivi çakılmamış. Adam dünyayı masaya oturtmuş adamı eleştiriyorlar ayıp ayıp." ifadelerini kullandı.


        Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar kirli parayı ülkeye sokacağını belirterek tepki gösteren Murat Akın isimli vatandaş, "Napacağız hepimiz uyuşturucu mu satacağız?" dedi.

        75 yaşındaki yaşlı bir kadın ise, "Erdoğan kazanmazsa Türkiye eder zarar." şeklinde konuştu

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        Emlak Konut
        Haberler Güncel 7'li koalisyona terör tepkisi: "Bunlar gelirse FETÖ'cüler dışarı çıkar PKK devleti kurulur"
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