Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar

AHaber CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sevgili Ordulular, geleceğimizin teminatı kıymetli gençler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Yaklaşık 10 ay sonra bir kez daha Ordu'da olmanın, sizlerle hasret geçirmenin heyecanı içindeyim.



ORDU'YU ASLA UNUTAMAYIZ

Girdiğimiz her mücadelede yanımızda olan Ordu'yu asla unutamayız. Türkiye Yüzyılı hayalimizi beraber gerçekleştireceğimiz yol arkadaşımızdır.



TALİMATI VEREN KANDİL



Karadeniz'in bu güzel şehri olmanın yanında Türkiye Yüzyılı hayalimizi birlikte gerçekleştireceğiz yol arkadaşımızdır. Biz ilerlerken birileri de Türkiye'nin kuyusunu kazmanın peşinde.



SELO'YU ÇIKARACAĞINI VAADEDİYOR

Kandil'den talimat alanlarla bir yere varılır mı? Biz talimatımızı önce Allah'tan sonra milletimizden alıyoruz. Selo'yu ve Apo'yu hapisten çıkaracağını vaadediyor. Onu çıkaracakmış. söylesene Bay Bay Kemal, Meclis'te HDP ile ne konuştun.

HDP'LİLERİN PARMAK İŞARETİ İLE SELAMLIYORLAR

Kamudan ihraç edilen PKK'lıları devlete geri dolduracaklarmış. Belediyeleri istedikleri kullanmaları için örgüte teslim edeceğiz diyorlar. "Suriye'deki askerlerimizi çekip oraya rahatça saldırabilmeniz için size bırakacağız" diyorlar. HDP mensuplarının örgütün parmak işareti ile selamlıyorlar.

BAY KEMAL'DEN SÖZÜ ALMIŞLAR

Eline her mikrofon alan HDP'linin PKK'lının tehdit dolu açıklamalarına ne yazık ki elleriyle kalp işareti yaparak cevap veriyorlar. Bay Bay Kemal'den almışlar sözü, şimdiden silahlarını doldurmaya başlamışlardır. Bu manzaradan bizim kadar CHP'li kardeşlerimin de utandığına inanıyorum. 'Kamudan tasfiye edilen 100 binin üzerindeki elemanınızı yeniden devlete dolduracağız' diyorlar. 'Yeniden bu ülkenin evlatlarını annelerin bağrından kopartacağız^' diyorlar. 'Ülkenin tüm kaynaklarını tekrar size açacağız' diyorlar.



SAVUNMA SANAYİNDEN KİM RAHATSIZ OLUR

Şu kalan 10 günde Ordu'nun gençlerini sandığa götürmeniz gerekiyor. Türkiye'nin enerji bağımsızlığını elde etmesinden kim rahatsız olur. Türkiye'nin her alanda güçlü bir alt yapıya sahip olmasından kim rahatsız olur? Savunma sanayide kim rahatsız olur? Terörü yenenden kim rahatsız olur? Biz biliyoruz kimin rahatsız olacağını. 21 yıllık dönemde renkten renge girenler rahatsız olur.

PKK'lıların cüretkar bir şekilde yaptığı açıklamalara ses çıkarmayan kişi bir ara masadan kalkmaya çalıştı. Sonra tekrar masaya oturttular.

Ayrıntılar geliyor...