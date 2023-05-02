HDPKK ile aynı çizgide buluşan Kılıçdaroğlu'ndan skandal vaat: PKK iltisakı nedeniyle kovulan kişileri işe geri alacak





"BÜTÜN ARKADAŞLARIMIZ DIŞARI ÇIKACAK"

Konuşmasında Başkan Erdoğan'ı hedef alarak küstah söylemlerde bulunan Buldan, "Şimdi birkaç gündür bir şeye daha takmış. Neye takmış? Selo'ya takmış. Yatıyor, kalkıyor 'Ben iktidarda olduğum sürece Selo cezaevinden çıkmayacak' diyor. Yahu 14 Mayıs'ta sen sandıktan çıkmayacaksın ki. 14 Mayıs'ta sen sandıktan çıkmayacaksın ama Selahattin de, Figen de, Gülten de, Sebahat de, Ayla da bütün arkadaşlarım o cezaevlerinden çıkacaklar. Halkımızın gücüyle çıkacaklar. Seçimlerde elde edeceğimiz başarıyla çıkacaklar. Sana inat çıkacaklar, sen sandıkta kalacaksın. Sen tarihe özellikle bu ülkeyi bu hale getiren tek adam olarak geçeceksin. Ama biz tarih yazacağız. Biz mücadelemizle, direnişimizle, halklarımızın, kadınlarımızın, gençlerimizin gücüyle bir kez daha tarih yazacağız" ifadelerini kullandı.



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