Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.05.2023 01:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.05.2023 02:09
    ABONE OL

    HDPKK ile aynı çizgide buluşan Kılıçdaroğlu'ndan skandal vaat: PKK iltisakı nedeniyle kovulan kişileri işe geri alacak

    7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde büyük skandallar yaşandı. HDPKK paçavraları sallanırken, Öcalan sloganları hava uçtu. Öte yandan bir diğer skandal ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK iltisakı nedeniyle kovulan kişilere işe geri dönüş vaadi oldu. Kılıçdaroğlu, "Belediyeden atılan 306 işçi kardeşim var, onların tamamını görevlerine iade edeceğim" dedi. 2019 seçimlerinde namus sözü verip kimseyi işten atmayacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, belediyelerin CHP'ye geçmesiyle birçok çalışanı kovup yerine PKK iltisaklı isimleri doldurmuştu.

    takvim.com.tr
    Aynı ağız aynı amaç!

    HDPKK ile aynı çizgide buluşup, Kandil'den destek mesajları alan Kemal Kılıçdaroğlu, Van mitinginde skandal açıklamalara imza attı.



    PKK İLTİSAKI NEDENİYLE İŞTEN ATILANLARA GERİ DÖNÜŞ SÖZÜ
    Kılıçdaroğlu belediyeye yapılan kayyum ataması sonrası terör örgütü PKK ile iltisaklı olan ve bu yüzden belediyedeki işlerine son verilen 306 kişiye seçilmesi durumunda görevlerini iade edeceğini açıkladı.



    "TAMAMINA GÖREVLERİNİ İADE EDECEĞİM"
    Kılıçdaroğlu mitingte yaptığı açıklamada "Belediyeden atılan 306 işçi kardeşim var, onların tamamını görevlerine iade edeceğim tamamını. Nerede bir adaletsizlik varsa adaletsizlikle mücadele etmek benim boynumun borcudur" ifadelerini kullandı.


        GEÇMİŞTE İŞÇİLERE NAMUS SÖZÜ VERİP TUTMAMIŞTI

        Hatırlanacağı üzere CHP yönetimine geçtikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden tek bir mesajla 13 binden fazla işçi kovulmuş, mağdurlar günlerce eylem yapmıştı. Kılıçdaroğlu, 2019 yerel seçimleri sürecinde CHP tarafından alınan hiçbir belediyede işçilerin ekmeğiyle oynanmayacağını taahhüt ederek namus sözü vermişti.

        Kılıçdaroğlu, 2019 yerel seçimlerinden önce "Bütün işçilere namus sözü ve garanti veriyorum. Kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse gelecek beni bulacak" açıklamasını yapmıştı.



        13 BİN KİŞİYİ KOVDULAR
        31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'ye geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu başkanı olduktan sonra işçi kıyımına başlamıştı.



        PKK İLTİSAKLI KİŞİLERİ İŞE ALDILAR
        Ak Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun son paylaştığı verilere göre; 13 bin 312 işçiyi kovan CHP'li belediye, geçen süreçte aralarında terör örgütü PKK iltisaklıların da yer aldığı ve yargılandığı yaklaşık 44 bin 995 yandaş kişiyi işe aldı.

        DHKP-C'Lİ İSİM İBB'DE ÇALIŞIYORDU
        DHKP-C'li teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın teröristler tarafından rehin alındığı anın görüntüsünü paylaşarak "Adalet, Adalet sarayında böyle sağlanır" yazan Eda Ezgi Yıldız'ın İBB'de insan kaynakları pozisyonunda çalıştığı ortaya çıkmıştı.



            TERÖR ÖRGÜT PROPAGANDASI YAPMAKTAN TUTUKLANDI
            CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri olan Eda Ezgi Yıldız, terör örgütü DHKP-C'li militanlarca 8 sene önce makamında şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Selim Kiraz'ın alıkonulduğu ana ait fotoğrafı yayınlayıp "Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır" şeklinde paylaşım ortaya çıkınca, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.



            AYNI AĞIZ AYNI AMAÇ!
            Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamları HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın İzmit mitingindeki "Bütün arkdaşlarımız dışarı çıkacak" sözlerini akıllara getirdi.



            "BÜTÜN ARKADAŞLARIMIZ DIŞARI ÇIKACAK"
            Konuşmasında Başkan Erdoğan'ı hedef alarak küstah söylemlerde bulunan Buldan, "Şimdi birkaç gündür bir şeye daha takmış. Neye takmış? Selo'ya takmış. Yatıyor, kalkıyor 'Ben iktidarda olduğum sürece Selo cezaevinden çıkmayacak' diyor. Yahu 14 Mayıs'ta sen sandıktan çıkmayacaksın ki. 14 Mayıs'ta sen sandıktan çıkmayacaksın ama Selahattin de, Figen de, Gülten de, Sebahat de, Ayla da bütün arkadaşlarım o cezaevlerinden çıkacaklar. Halkımızın gücüyle çıkacaklar. Seçimlerde elde edeceğimiz başarıyla çıkacaklar. Sana inat çıkacaklar, sen sandıkta kalacaksın. Sen tarihe özellikle bu ülkeyi bu hale getiren tek adam olarak geçeceksin. Ama biz tarih yazacağız. Biz mücadelemizle, direnişimizle, halklarımızın, kadınlarımızın, gençlerimizin gücüyle bir kez daha tarih yazacağız" ifadelerini kullandı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Kalyon enerji
            Haberler Güncel HDPKK ile aynı çizgide buluşan Kılıçdaroğlu'ndan skandal vaat: PKK iltisakı nedeniyle kovulan kişileri işe geri alacak
                loading
                SON DAKİKA