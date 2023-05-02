HDPKK ile aynı çizgide buluşan Kılıçdaroğlu'ndan skandal vaat: PKK iltisakı nedeniyle kovulan kişileri işe geri alacak

HDPKK ile aynı çizgide buluşup, Kandil'den destek mesajları alan Kemal Kılıçdaroğlu, Van mitinginde skandal açıklamalara imza attı.
PKK İLTİSAKI NEDENİYLE İŞTEN ATILANLARA GERİ DÖNÜŞ SÖZÜ
Kılıçdaroğlu belediyeye yapılan kayyum ataması sonrası terör örgütü PKK ile iltisaklı olan ve bu yüzden belediyedeki işlerine son verilen 306 kişiye seçilmesi durumunda görevlerini iade edeceğini açıkladı.
"TAMAMINA GÖREVLERİNİ İADE EDECEĞİM"
Kılıçdaroğlu mitingte yaptığı açıklamada "Belediyeden atılan 306 işçi kardeşim var, onların tamamını görevlerine iade edeceğim tamamını. Nerede bir adaletsizlik varsa adaletsizlikle mücadele etmek benim boynumun borcudur" ifadelerini kullandı.