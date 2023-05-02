Kemal Kılıçdaroğlu'nın Van mitinginde skandal Öcalan sloganları: Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan

14 Mayıs Genel Seçimleri'ne sayılı günler kaldı. Cumhurbaşkanı adayları ve partiler farklı illerde mitingler gerçekleştirmeyi sürdürüyor.
KILIÇDAROĞLU MİTİNGİNDE SKANDAL GÖRÜNTÜLER!
Öte yandan HDP'nin de dahil olduğu 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Van'da bir miting gerçekleştirdi. Yanına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde skandal manzaralar da ortaya çıktı.
KILIÇDAROĞLU'NUN VAN MİTİNGİNDE ÖCALAN SLOGANLARI I VİDEO İZLE
HDP BAYRAKLARI, "DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK" SLOGANLARI!
Mitingde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP bayraklarının çokluğu göze çarptı. Ayrıca sık sık terör örgütü destekçiliği nedeniyle cezaevinde olan Selahattin Demirtaş için özgürlük sloganları da atıldı.