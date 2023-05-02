Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 02.05.2023 21:47
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    • 02.05.2023 21:51
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nın Van mitinginde skandal Öcalan sloganları: Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan

    HDPKK ile aynı çizgide buluşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun miting için son durağı Van oldu. HDPKK paçavralarının sallandığı mitingde 'Seninleyiz Öcalan' slongaları atılırken, Kılıçdaroğlu'nu dinlemeye giden bir grubun sosyal medya üzerinden açıktları yayında ise "Dişe diş kana kan, seninleyiz Öcalan" diye böğürdüğü görüldü.

    Kılıçdaroğlu’nun Van mitinginde Öcalan sloganları

    14 Mayıs Genel Seçimleri'ne sayılı günler kaldı. Cumhurbaşkanı adayları ve partiler farklı illerde mitingler gerçekleştirmeyi sürdürüyor.



    KILIÇDAROĞLU MİTİNGİNDE SKANDAL GÖRÜNTÜLER!
    Öte yandan HDP'nin de dahil olduğu 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Van'da bir miting gerçekleştirdi. Yanına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde skandal manzaralar da ortaya çıktı.

    KILIÇDAROĞLU'NUN VAN MİTİNGİNDE ÖCALAN SLOGANLARI I VİDEO İZLE



    HDP BAYRAKLARI, "DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK" SLOGANLARI!
    Mitingde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP bayraklarının çokluğu göze çarptı. Ayrıca sık sık terör örgütü destekçiliği nedeniyle cezaevinde olan Selahattin Demirtaş için özgürlük sloganları da atıldı.



        "DİŞE DİŞ KANA KAN SENİNLEYİZ ÖCALAN"
        Kılıçdaroğlu'nun Van'daki mitinginde bir diğer skandal ise "Seninleyiz Öcalan" sloganları oldu. Kılıçdaroğlu'nu dinlemeye giden bir grubun sosyal medya üzerinden bir canlı yayın açtıkları ve bu yayında "Dişe diş kana kan, seninleyiz Öcalan" sloganları attığı görüldü.

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        Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'nın Van mitinginde skandal Öcalan sloganları: Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan
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