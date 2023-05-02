Soruyu duydu kıvırmaya başladı! CHP'li Özgür Özel'i terleten soru: Van'da terörle mücadele için neden konuşmuyorsunuz?





HDP BAYRAKLARI, "DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK" SLOGANLARI!

Mitingde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP bayraklarının çokluğu göze çarptı. Ayrıca sık sık terör örgütü destekçiliği nedeniyle cezaevinde olan Selahattin Demirtaş için özgürlük sloganları da atıldı.

"DİŞE DİŞ KANA KAN SENİNLEYİZ ÖCALAN"

Kılıçdaroğlu'nun Van'daki mitinginde bir diğer skandal ise "Seninleyiz Öcalan" sloganları oldu. Kılıçdaroğlu'nu dinlemeye giden bir grubun sosyal medya üzerinden bir canlı yayın açtıkları ve bu yayında "Dişe diş kana kan, seninleyiz Öcalan" sloganları attığı görüldü.