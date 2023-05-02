Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.05.2023 23:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.05.2023 23:53
    ABONE OL

    Soruyu duydu kıvırmaya başladı! CHP'li Özgür Özel'i terleten soru: Van'da terörle mücadele için neden konuşmuyorsunuz?

    7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde skandal manzaralar da ortaya çıktı. HDPKK paçavraları sallanırken, bebek katili Öcalan sloganları atıldı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile yaptıkları ittifaka ilişkin katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. HDP ile 'rakip' olduklarını öne süren özel, sunucunun "Manisa'da terörle mücadele konusunda söylediklerinizi Van'da da söyleyebiliyor musunuz?" sorusu karşısında kıvırmaya çalıştı.

    Sıvacı Özgür soruyu duydu kıvırmaya başladı

    14 Mayıs Genel Seçimleri'ne sayılı günler kaldı. Cumhurbaşkanı adayları ve partiler farklı illerde mitingler gerçekleştirmeyi sürdürüyor.


    KILIÇDAROĞLU MİTİNGİNDE SKANDAL GÖRÜNTÜLER!
    Öte yandan HDP'nin de dahil olduğu 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Van'da bir miting gerçekleştirdi. Yanına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde skandal manzaralar da ortaya çıktı.



    HDP BAYRAKLARI, "DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK" SLOGANLARI!
    Mitingde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP bayraklarının çokluğu göze çarptı. Ayrıca sık sık terör örgütü destekçiliği nedeniyle cezaevinde olan Selahattin Demirtaş için özgürlük sloganları da atıldı.

    "DİŞE DİŞ KANA KAN SENİNLEYİZ ÖCALAN"
    Kılıçdaroğlu'nun Van'daki mitinginde bir diğer skandal ise "Seninleyiz Öcalan" sloganları oldu. Kılıçdaroğlu'nu dinlemeye giden bir grubun sosyal medya üzerinden bir canlı yayın açtıkları ve bu yayında "Dişe diş kana kan, seninleyiz Öcalan" sloganları attığı görüldü.



    ÖZGÜR ÖZEL KIVIRMAYA ÇALIŞTI
    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile yaptıkları ittifaka ilişkin katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

    HDP ile 'rakip' olduklarını öne süren özel, sunucunun "Manisa'da terörle mücadele konusunda söylediklerinizi Van'da da söyleyebiliyor musunuz?" sorusu karşısında dondu kaldı.

    Van'da da terörle mücadele mesajı verdiklerini öne süren Özel'i, bugün düzenlenen mitingdeki görüntüler yalanladı.



        "KAYYUMLARA SON VERECEĞİZ"
        Kılıçdaroğlu, Van mitinginde terör soruşturmaları ve kaynakların Kandil'e aktarılması nedeniyle görevden alınan belediye başkanlarını savunup, "Kayyumlara son vereceğiz" dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Kalyon enerji
        Haberler Güncel Soruyu duydu kıvırmaya başladı! CHP'li Özgür Özel'i terleten soru: Van'da terörle mücadele için neden konuşmuyorsunuz?
            loading
            SON DAKİKA