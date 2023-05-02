Kandil ve HDPKK ile istikamet alan CHP ahlaksızlıkta vitesi 5'e taktı! CHP'li Özgür Özel'den Başkan Erdoğan'ı hedef alan hadsiz benzetme

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK'nın da tüm bölücü türevleri ile iştirak ettiği 7'li koalisyon seçimlere giderayak Türk siyasetini kirletmeye devam ediyor.
Kandil'den aldığı destekle istikamet tayin eden, HDPKK ve türevlerine bölücülük odaklı vaatler veren Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si hakaret dilinde vites yükseltti.
Başrolde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel var idi...
Fondaş Halk TV ekranlarında yayınlanan Kayda Geçsin isimli programda açıklamalarda bulunan Özgür Özel, milli iradenin temsilcisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik siyaset ve ahlak dışı sözler sarf etti.
Özel, 'Hırlıyorlar' diyerek Erdoğan ve temsil ettiği milyonları hedef aldı.
#HADDİNİBİLÖZGÜRÖZEL ETKİLETİ BİR ANDA GÜNDEM OLDU
CHP'li Özgür Özel'in yaptığı bu benzetme sosyal medyada büyük tepki çekerken #HaddiniBilÖzgürÖzel etiketiyle kısa sürede çok sayıda paylaşım yapıldı.