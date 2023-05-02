Kandil ve HDPKK ile istikamet alan CHP ahlaksızlıkta vitesi 5'e taktı! CHP'li Özgür Özel'den Başkan Erdoğan'ı hedef alan hadsiz benzetme

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK'nın da tüm bölücü türevleri ile iştirak ettiği 7'li koalisyon seçimlere giderayak Türk siyasetini kirletmeye devam ediyor.





Kandil'den aldığı destekle istikamet tayin eden, HDPKK ve türevlerine bölücülük odaklı vaatler veren Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si hakaret dilinde vites yükseltti.