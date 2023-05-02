Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.05.2023 23:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.05.2023 00:35
    ABONE OL

    Kandil ve HDPKK ile istikamet alan CHP ahlaksızlıkta vitesi 5'e taktı! CHP'li Özgür Özel'den Başkan Erdoğan'ı hedef alan hadsiz benzetme

    Kandil'den aldığı destekle istikamet tayin eden, HDPKK ile aynı yorgana ayak uzatan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) seçimlere günler kala seviyesizlikte vitesi 5'e taktı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, fondaş Halk TV'de milli iradenin temsilcisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösterdi. Özel, "Hırlıyorlar" diyerek siyaset ve ahlak dışı sözler sarf etti. Bu ahlaksızlık sonrası sosyal medyada #HaddiniBilÖzgürÖzel etiketi gündem oldu. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    CHP’li Özel’den büyük hadsizlik! Başkan Erdoğan...

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK'nın da tüm bölücü türevleri ile iştirak ettiği 7'li koalisyon seçimlere giderayak Türk siyasetini kirletmeye devam ediyor.



    Kandil'den aldığı destekle istikamet tayin eden, HDPKK ve türevlerine bölücülük odaklı vaatler veren Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si hakaret dilinde vites yükseltti.



    Başrolde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel var idi...

    Fondaş Halk TV ekranlarında yayınlanan Kayda Geçsin isimli programda açıklamalarda bulunan Özgür Özel, milli iradenin temsilcisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik siyaset ve ahlak dışı sözler sarf etti.

    Özel, 'Hırlıyorlar' diyerek Erdoğan ve temsil ettiği milyonları hedef aldı.





    #HADDİNİBİLÖZGÜRÖZEL ETKİLETİ BİR ANDA GÜNDEM OLDU
    CHP'li Özgür Özel'in yaptığı bu benzetme sosyal medyada büyük tepki çekerken #HaddiniBilÖzgürÖzel etiketiyle kısa sürede çok sayıda paylaşım yapıldı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Kalyon enerji
    Haberler Güncel Kandil ve HDPKK ile istikamet alan CHP ahlaksızlıkta vitesi 5'e taktı! CHP'li Özgür Özel'den Başkan Erdoğan'ı hedef alan hadsiz benzetme
        loading
        SON DAKİKA