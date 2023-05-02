HDPKK'nın Kılıçdaroğlu'nu destekleme nedeni: Erdoğan sırtını Batı'ya yüzünü İslam'a döndü

7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü.
CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.
İSTİKAMETLERİ KANDİL: "KILIÇDAROĞLU BİZİMLE AYNI ÇİZGİDE BULUŞTU, HEDEFLERİMİZ ÖRTÜŞÜYOR"
HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu ile hedeflerinin örtüştüğünü belirterek, 14 Mayıs'ta kendisini destekleyeceklerini açıkladı.
Sancar'dan sonra Pervin Buldan da topa girdi... Buldan, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bizimle aynı çizgide buluştu. Bu seçimde cumhurbaşkanlığında Sayın Kılıçdaroğlu'na oyumuzu vereceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz" açıklamasını yaptı.
PKK ELEBAŞLARINDAN PEŞ PEŞE DESTEK AÇIKLAMALARI
Pkk elebaşları da 7'li koalisyona destek verdiklerini açıkladı. Karayılan, Türkiye'yi dönüştürmek istediğini, özerklik getirerek ülkede birlik getirmek istediklerini dile getirdi.
CUMHUR İTTFAKI'NI HEDEF ALAN AÇIKLAMALAR
7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kandil ve siyasi uzantısının açık desteğini alarak seçime giderken, HDPKK'dan Cumhur İttifakı'nı açıkça hedef alan açıklamalar gelmeye devam ediyor.
"ERDOĞAN SIRTINI BATI'YA YÜZÜNÜ İSLAM'A DÖNDÜ"
Katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu'na destek veren HDPKK'lı Hasan Cemal, hedef aldığı Başkan Erdoğan'a düşmanlık nedenini de itiraf etti. Başkan Erdoğan'ın sırtını batıya döndüğüne dikkat çeken HDPKK'lı Cemal, "Yüzünü doğuya döndü yüzünü İslam'a döndü" ifadelerini kullandı.