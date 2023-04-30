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    • 01.05.2023 03:49
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    Ülkü Ocakları'nın Kılıçdaroğlu-Demirtaş, Akşener-Buldan pankartı CHP'nin ayarlarıyla oynadı! Kaftancıoğlu'ndan küstah tehdit

    Ülkü Ocakları, 7'li koalisyon ve Kandil'in siyasi uzantısı HDPKK'nın aynı çizgide buluşmasını çok çarpıcı bir pankartla gözler önüne serdi. Kemal Kılıçdaroğlu-Selahattin Demirtaş, Meral Akşener-Pervin Buldan'ın yer aldığı pankart büyük ses getirirken, gerçekleri sindiremeyen CHP'de büyük hazımsızlığa neden oldu. Sosyal medya hesabından tehditler savuran CHP'li Kaftancıoğlu, “Gençleri zehirleyen sadece AKP değil Ülkü Ocakları da öyleymiş meğerse… Yalana, iftiraya sığınacak kadar çaresiz kalmış olmanız üzücü. Son kez uyarıyorum! iftiralarınıza devam ederseniz eğer ne yapacağımızı çok iyi biliyorum!” ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Ülkü Ocakları’ndan büyük ses getiren pankart!

    7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.

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    HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıktı.



    HDPKK'YI MASUMLAŞTIRAN KILIÇDAROĞLU, KANDİL'DEN DESTEK...
    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi.

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    "KILIÇDAROĞLU BİZİMLE AYNI ÇİZGİDE BULUŞTU"
    HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu ile hedeflerinin örtüştüğünü belirterek, 14 Mayıs'ta kendisini destekleyeceklerini açıkladı. Sancar'dan sonra Pervin Buldan da topa girdi... Buldan, "Sayın Kılıçdaroğlu bizimle aynı çizgide buluştu. Bu seçimde cumhurbaşkanlığında Sayın Kılıçdaroğlu'na oyumuzu vereceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz" açıklamasını yaptı.



        KILIÇDAROĞLU: DEMİRTAŞ SUÇSUZ
        7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu son olarak ise katıldığı canlı yayında Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçuyla mahkum edilen Osman Kavala ve Kobani olaylarının azmettiricisi HDPKK eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a tekrar arka çıkarak, özgürlük vaadini yineledi.



        "Gezi olaylarında içeride olanlar, ne günahı var bunların?" diyen Kılıçdaroğlu "Osman Kavala neden? Selahattin Demirtaş neden? Hiçbirisi terörden ötürü mahkum olmadı, yalan söylüyorlar millete. Halka doğruları söyleyeceksiniz." dedi.



        ÜLKÜ OCAKLARININ PANKARTI BÜYÜK SES GETİRDİ
        Yaşanan bu gelişmelerin ardından İstanbul Ümraniye Ülkü Ocakları binasına asılan bir pankart büyük ses getirdi. Söz konusu pankartta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile terör tutuklusu HDP eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yüz fotoğrafları bitişik olarak resmedildi. Pankartta "Dikkat! Attığın oy Mehmetçiğe kurşun olmasın" ifadesi yer aldı.



            Diğer afişte ise İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın birleşik yüz fotoğrafı kullanıldı. Pankartta, "Bazıları iki yüzlüdür" yazıldı.



            GERÇEKLERİ SİNDİREMEYEN CHP PANKARTIN İPİNİ KESTİ
            Pankart ilk olarak Ümraniye Ülkü Ocakları ile karşı binaya asıldı. Ancak CHP'liler, karşı binadan pankartın ipini kesti.



            Bunun üzerine pankartın Ümraniye Ülkü Ocakları binasına asıldığı öğrenildi.



                CHP'Lİ KAFTANCIOĞLU TEHDİTLER SAVURDU
                Büyük ses getiren Kılıçdaroğlu-Demirtaş, Akşener-Buldan pankartlarıyla ilgili CHP'nin mahkeme kararıyla görevine son verilen İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tehditler savurdu.

                CHP'li Kaftancıoğlu, "Gençleri zehirleyen sadece AKP değil Ülkü Ocakları da öyleymiş meğerse… Yalana, iftiraya sığınacak kadar çaresiz kalmış olmanız üzücü. Son kez uyarıyorum! iftiralarınıza devam ederseniz eğer ne yapacağımızı çok iyi biliyorum!" ifadelerini kullandı.



                BİZİ SAKIN TEHDİT ETMEYİN
                Kaftancıoğlu'na cevap Ülkü Ocakları Ümraniye İlçe Başkanı Oğuzhan Coşkun'dan geldi. Coşkun, "Demokrasi, Ülkü Ocakları binasında diğer partilerin pankartlarına müsaade edilmektedir. Siz siz olun bizlerle uğraşmayın, bizleri sakın ama sakın tehdit etmeyin. Selahattin Demirtaş'ın serbest kalması için size oy atılacak öyle mi Canan Kaftancıoğlu?" dedi.


                Bu gelişme ışığında PKK elebaşlarının 7'li koalisyona destek içeren söylemlerini hatırlayalım;



                PKK elebaşı Duran Kalkan: "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır"



                Diğer bir üst düzey PKK'lı hain Sabri Ok: "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız"



                PKK'nın Eşbaşkanı Bese Hozat: "Biz HDP'nin millet ittifakını destekleme tutumunu değerli, önemli ve anlamlı buluyoruz. Seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir. Bu tutumu destekliyoruz"



                PKK'lı Helin Ümit: (7'li koalisyon ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek) AK Parti-MHP faşizminin bu seçimlerde yenilgiye uğratılması çok önemli. Burada küçük hesap yapmamak lazım."

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                Ülkü Ocakları’ndan büyük ses getiren pankart!
                Haberler Güncel Ülkü Ocakları'nın Kılıçdaroğlu-Demirtaş, Akşener-Buldan pankartı CHP'nin ayarlarıyla oynadı! Kaftancıoğlu'ndan küstah tehdit
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