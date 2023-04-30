Ülkü Ocakları'nın Kılıçdaroğlu-Demirtaş, Akşener-Buldan pankartı CHP'nin ayarlarıyla oynadı! Kaftancıoğlu'ndan küstah tehdit





BİZİ SAKIN TEHDİT ETMEYİN

Kaftancıoğlu'na cevap Ülkü Ocakları Ümraniye İlçe Başkanı Oğuzhan Coşkun'dan geldi. Coşkun, "Demokrasi, Ülkü Ocakları binasında diğer partilerin pankartlarına müsaade edilmektedir. Siz siz olun bizlerle uğraşmayın, bizleri sakın ama sakın tehdit etmeyin. Selahattin Demirtaş'ın serbest kalması için size oy atılacak öyle mi Canan Kaftancıoğlu?" dedi.



Bu gelişme ışığında PKK elebaşlarının 7'li koalisyona destek içeren söylemlerini hatırlayalım;







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