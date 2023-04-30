Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.05.2023 01:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.05.2023 02:07
    ABONE OL

    CHP'nin fonladığı Halk TV bile isyanda: Kılıçdaroğlu ve ortaklarının dış politikasını doğru dürüst anlamış değilim

    14 mayıs seçimlerine sayılı gün kalmasına rağmen 7'li koalisyon içindeki belirsizlikler sürmeye devam ediyor. Yaşanan bu durum CHP'nin fonladığı Halk TV'yi bile rahatsız etti. Halk TV Dış Haberler Müdürü Mustafa Kemal Erdemol canlı yayında yaptığı açıklamada "Ben dış haberciyim, ben Kılıçdaroğlu ve ortaklarının dış politikasını doğru dürüst anlamış değilim." ifadelerini kullandı. Öte yandan Halk TV yazarı Mehmet Tezkar ise Erdemol'un cümlelerini "Ben de" diyerek onayladı.

    Fondaş medya bile isyanda

    Türkiye'de artık seçimlere çok kısa bir süre kalırken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Koalisyonda yaşanan liste krizinin ardından bakanlıklar konusunda anlaşmazlık çıktı.



    HANGİ BAKANLIK KİME VERİLECEK?
    Koalisyonda bakanlık sayısı 20 olarak belirlenirken kimin hangi bakanlığı istediği de merak konusu. Ancak Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı konusunda isteğinin olduğu aşikar.



    FETÖ VE PKK DESTEKÇİSİ İSİMLER LİSTELERDE
    Bakanlık konusunun yanında milletvekili listelerinin hazırlanmasında da koalisyonda sorun çıkarken, özellikle bazı PKK ve FETÖ destekçisi isimlerin CHP listelerinde yer alması tepki topladı.



        BELİRSİZLİKLERİ HALK TV BİLE KABULLENDİ
        Tüm bu belirsiz politika yedili koalisyonu sararken bu belirsizliğe CHP'nin kanalı Halk TV'den bile tepki geldi.



        "DIŞ POLİTİKALARINI DOĞRU DÜRÜST ANLAMIŞ DEĞİLİM"
        Halk TV Dış Haberler Müdürü Mustafa Kemal Erdemol canlı yayında yaptığı açıklamada "Ben dış haberciyim, ben Kılıçdaroğlu ve ortaklarının dış politikasını doğru dürüst anlamış değilim." ifadelerini kullandı.

        Halk TV yazarı Mehmet Tezkar ise Erdemol'un cümlelerini "Ben de" diyerek onayladı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
        Haberler Güncel CHP'nin fonladığı Halk TV bile isyanda: Kılıçdaroğlu ve ortaklarının dış politikasını doğru dürüst anlamış değilim
            loading
            SON DAKİKA