CHP'nin fonladığı Halk TV bile isyanda: Kılıçdaroğlu ve ortaklarının dış politikasını doğru dürüst anlamış değilim

Türkiye'de artık seçimlere çok kısa bir süre kalırken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Koalisyonda yaşanan liste krizinin ardından bakanlıklar konusunda anlaşmazlık çıktı.
HANGİ BAKANLIK KİME VERİLECEK?
Koalisyonda bakanlık sayısı 20 olarak belirlenirken kimin hangi bakanlığı istediği de merak konusu. Ancak Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı konusunda isteğinin olduğu aşikar.
FETÖ VE PKK DESTEKÇİSİ İSİMLER LİSTELERDE
Bakanlık konusunun yanında milletvekili listelerinin hazırlanmasında da koalisyonda sorun çıkarken, özellikle bazı PKK ve FETÖ destekçisi isimlerin CHP listelerinde yer alması tepki topladı.