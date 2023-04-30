CHP'nin fonladığı Halk TV bile isyanda: Kılıçdaroğlu ve ortaklarının dış politikasını doğru dürüst anlamış değilim





"DIŞ POLİTİKALARINI DOĞRU DÜRÜST ANLAMIŞ DEĞİLİM"

Halk TV Dış Haberler Müdürü Mustafa Kemal Erdemol canlı yayında yaptığı açıklamada "Ben dış haberciyim, ben Kılıçdaroğlu ve ortaklarının dış politikasını doğru dürüst anlamış değilim." ifadelerini kullandı.



Halk TV yazarı Mehmet Tezkar ise Erdemol'un cümlelerini "Ben de" diyerek onayladı.

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