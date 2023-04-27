HDPKK desteği resmileşti! Mithat Sancar açıkladı: Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz

Seçimlere az bir süre kalırken Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti sonrasında başlayan süreçte Kandil'den ve HDPKK'dan Kılıçdaroğlu'na yönelik gelen destek açıklamaları sürüyor
Diğer yandan CHP'li isimlerin HDPKK'ya verdiği sözler, Kandil'in iştahını kabartırken HDP'nin resmen Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğine yönelik ilk açıklama geldi. CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz katıldığı canlı yayında HDP'li Mithat Sancar ile görüştüğünü ve Sancar'ın kendisine "Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz" dediğini ifade etti.
"BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ"
İsminin açıklanmasının ardından Kandil'in siyasi ayağı HDP'ye koşan ve eline tutuşturulan emir listesini kameralar karşısında okuyan Kılıçdaroğlu bazı konularda HDP ile birlikte hareket edeceklerini açıkladı.
CHP'LİLERDEN SAYISIZ VAAT
Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması Kandil'de sevinç yaratırken, CHP'li isimler tarafından HDPKK'ya verilen özerklik ve bebek katili Öcalan'a özgürlük vaatleri de son dönemin en çok konuşulan olayları arasında yer buldu.
CHP'den gelen bu açıklamalara kayıtsız kalmayan Kandil ve HDPKK da üst üste yaptıkları açıklamalarda Kılıçdaroğlu'na yönelik desteklerini açıkladı.
"ÖZERKLİK TALEBİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ"
Bu gelişmeler yaşanırken CHP'li isimlerin PKK ve HDP'ye yönelik söylemleri her geçen gün artarken CHP Milletvekili Yunus Emre yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın yerel özerklik talebini yerine getireceklerini söylüyordu.