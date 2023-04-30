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    • 01.05.2023 05:35
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    • 01.05.2023 05:52
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    Konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin tüketeceği doğalgazın ücretsiz verilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

    Konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin tüketeceği doğal gazın bir kısmının veya tamamının ücretsiz olarak temin edilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre 24 Nisan ve 31 Mayıs tarihleri arasında doğalgaz tüketimi tamamen ücretsiz olacak. Mutfak ve sıcak su kullanımıdaki 25 metreküplük doğal gaz tüketimi 24 Nisan 2023'ten 1 Mayıs 2024'e kadar ücretsiz olacak.

    Ücretsiz doğalgaz kararı Resmi Gazete’de

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konutlarda 'ücretsiz gaz müjdesi' Resmi Gazete'de yayınlandı.



    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde, 'Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni'nde açıkladığı, konutlarda '1 ay ücretsiz, 1 yıl boyunca ise indirimli olacak' müjdesi resmi gazetede yayımlandı.



    Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24/04/2023 tarihinden 31/05/2023 tarihine kadar olan faturalarının tamamı ve 01/05/2024 tarihine kadar gelecek olan sonraki faturalarının 25 santimetre küpe kadar olan doğalgaz faturaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesi tarafından karşılanacak.



        BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ
        Başkan Erdoğan milyonları sevindiren doğalgaz müjdesini şu ifadelerle duyurmuştu;

        Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğalgaz faturasını düşürecek 2 müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemizi açıklıyorum: Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir. Bu aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pek çok hanenin neredeyse hiç doğalgaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Özellikle emeklisinden öğrencisine tüm dar gelirli vatandaşlarımızın bütçesine ücretsiz doğalgaz kullanımının önemli bir katkı yapacağına inanıyorum. İnşallah seçimlerden sonraki dönemde bunun benim vatandaşıma yansıması çok daha farklı, çok daha olumlu bir şekilde tecelli edecektir.



        KONUTLARDA DOĞALGAZ 1 AY ÜCRETSİZ
        Şimdi de Karadeniz gazının sevincini, mutluluğunu, coşkusunu 85 milyon doya doya yaşayabilelim diye ikinci müjdemizi açıklıyorum. Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız. Yani mutfağın ve sıcak suyun yanı sıra ısınma dahil doğalgaz tüketiminin tamamını bir ay süreyle ücretsiz yapıyoruz. Bu müjdemizin de milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

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