Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da tüm bölücü unsurlarıyla destek verdiği 7'li koalisyonun yıkım siyasetine maruz kalıyor.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.
KİRLİ İTTİFAK RESMİYETE DÖKÜLDÜ: "KILIÇDAROĞLU İLE HEDEFLERİMİZ ÖRTÜŞÜYOR..."
HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti, takip eden süreçte "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıktı.
Öte yandan kirli ittifak geride bıraktığımız gün resmiyete döküldü.
"KILIÇDAROĞLU BİZİMLE AYNI ÇİZGİDE BULUŞTU"
HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu ile hedeflerinin örtüştüğünü belirterek, 14 Mayıs'ta kendisini destekleyeceklerini açıkladı. Sancar'dan sonra Pervin Buldan da topa girdi... Buldan, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bizimle aynı çizgide buluştu. Bu seçimde cumhurbaşkanlığında Sayın Kılıçdaroğlu'na oyumuzu vereceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz" açıklamasını yaptı.