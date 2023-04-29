KILIÇDAROĞLU İTTİFAKIN DİYETİNİ BÖLÜCÜLÜKLE ÖDEYECEK

EDİTÖR NOTU: Seçimlere çok az bir zaman dilimi kaldı. HDPKK'nın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği herkesin malumu.



Bir yandan da açığa çıkan "Öcalan'a özgürlük, özerklik, anayasa değişikliği, Kandil'le müzakere" talepleri mevcut... PKK'lılar da birbiri ardında 7'li koalisyona ve Kılıçaroğlu'na arka çıkan açıklamalarda bulunuyor.



Gelinen bu noktada Kılıçdaroğlu'nun oy uğruna bölücülere verdiği kirli vaatlerin teker teker açığa çıkması, "Halil İbrahim" diye pazarlanan sofranın aslında 'çakallar sofrası' olduğunu da kanıtlar nitelikte.



HDP'lilerin, Kandil'in 14 Mayıs sonrasını işaret eden, "100 yıllık Cumhuriyet'i değiştireceğiz, intikam alacağız, hesaplaşacağız" şeklindeki söylemlerini de unutmamakta fayda var.