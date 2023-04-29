Başkan Erdoğan, Mardin'de, terör örgütü PKK'ya yönelik Bagok Dağı bölgesinde düzenlenen, "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı Operasyonu"nda şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Gündüz'ün ailesine taziye mesajı gönderdi.
- Haberler
- 29.04.2023 17:25
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- 29.04.2023 17:26
Başkan Erdoğan, şehit Astsubay Gündüz'ün ailesine taziye mesajı gönderdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Üsçavuş Mehmet Gündüz'ün ailesine başsağlığı diledi.
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