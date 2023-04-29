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    • 29.04.2023 17:25
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    • 29.04.2023 17:26
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    Başkan Erdoğan, şehit Astsubay Gündüz'ün ailesine taziye mesajı gönderdi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Üsçavuş Mehmet Gündüz'ün ailesine başsağlığı diledi.

    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan’dan, şehit astsubayın ailesine taziye

    Başkan Erdoğan, Mardin'de, terör örgütü PKK'ya yönelik Bagok Dağı bölgesinde düzenlenen, "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı Operasyonu"nda şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Gündüz'ün ailesine taziye mesajı gönderdi.

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    Haberler Haberler Başkan Erdoğan, şehit Astsubay Gündüz'ün ailesine taziye mesajı gönderdi
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