CHP'nin paralı trolü fena patladı! Afrikalı kabile destek verdi dediler gerçek bambaşka çıktı

Röportajcıların bazıları şunlar:
* Daha önce FETÖ'nün kapatılan yayın organı Cihan Medya'da çalışan Hasan Köksoy'un yönettiği "Kendine Muhabir" hesabı.
* Mehmet Güzel Koyuncu'nun "Sade Vatandaş" hesabı.
* Ozan Çakmakçı'ın "Tüylü Mikrofon" hesabı.
* Ebru Uzun'un "Sokak Kedisi" kanalı.
* Ali Koyuncu'nun yönettiği 'Medyali tv'.
* Fatih Tekdal'ın yönettiği 'zeyrekmedya' YouTube kanalı.
* Onur Şahin'in "YurttasTV" Youtube kanalı.
* Tarık Şenocak'ın "Sen Ne Dersin?" kanalı.
BUNLAR DA KURYELER
CHP yöneticileri, trol ordusunun yalan ve manipülasyon haberlerinden hangisinin öne çıkarılacağını belirleyince devreye "Sosyal Medya Haberciliği" adı altında çalışan hesaplar giriyor.
Bu hesaplar doğrudan CHP Genel Merkezi tarafından yönlendiriliyor.
Örneğin "Haber" isimli Twitter hesabı CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri biriminde yer alan Mücahit Avcı'nın ekibi tarafından yönetiliyor.
Twitter ve Instagram'da haber paylaşan "Bee Haber" ve "ZAM Haber"ı yönetenler ise Kılıçdaroğlu Gönüllüleri oluşumunda yer alan Alican Ayvataş ve CHP Gençlik Kolları Dijital Strateji ve Propaganda Komisyonu Başkanı Utku Doğruyol.
"Pollz" hesabını yöneten CHP Maltepe Gençlik Kolları Üyesi ve İBB çalışanı Samet Burak Sarı.
Terör kaydı bulunan Muhammet Emre Topal ile Doğukan Kaya'nın yönettiği Darkwebhaber CHP'nin trol ordusunun amiral gemilerinden biri.
Doğrudan Başkan Erdoğan'ı hedef alan içerikler üreten PUSHOLDER'ı yöneten ise CHP'ye yakın Sercan Kılıç.
"Ajans_muhbir" hesabı Zafer Partisi'ne yakın olmakla birlikte CHP ile paralel hareket ediyor. Hesabın yöneticisi Süha Çardaklı.
"Whisper haber" İYİ Parti'ye yakınlığıyla bilinen Resul Burak Yıldırım tarafından yönetiliyor. Yıldırım CHP'li Yenimahalle Belediyesi'nde çalışıyor.