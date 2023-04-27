CHP'nin paralı trolü fena patladı! Afrikalı kabile destek verdi dediler gerçek bambaşka çıktı





GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun herkes tarafından desteklendiği algısını oluşturmak isteyen "Haber" isimli trol hesap paylaşımıyla fena patladı.



Söz konusu videonun aslında montaj ve Kemal Kılıçdaroğlu'na destek videosu çeken kişilerin Afrika'da bir kabile değil 44.9 Euro'ya dans videoları çeken 'Boğa Takımı' adlı bir grup olduğu ortaya çıktı.

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CHP'NİN 40 BİN KİŞİLİK TROL ORDUSU

40 bini aşkın kişinin olduğu trol ordusunun temelleri Kılıçdaroğlu'nun 'kozmik' danışmanı Recep Cengiz tarafından atıldı. Cengiz, Kılıçdaroğlu'nun talebi üzerine sosyal medyada algıyı yönetmek için "Kılcal Damar Örgütlenme Sistemi" adı verilen bir yapı kurdu. Sistemin aktif hale getirildiği 17 Mart tarihli CHP MYK raporuna bile girdi.

YAPI NASIL KURULDU?

Kılcal Damar Modeli'nde, CHP merkez, il, ilçe ve mahalle teşkilatları ayrı ayrı örgütlendi.