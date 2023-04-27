GENAR son anket oranlarını duyurdu! Seçime sayılı günler vatandaş ne diyor? İşte tüm detaylar...

Genar Araştırma Şirketi'nin Nisan ayında 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleri için gerçekleştirdiği son kamuoyu yoklamasını kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber ekranlarında duyurdu.
İşte İhsan Aktaş'ın açıklamalarından satırbaşları;
SEÇİME SAYILI GÜNLER KALA ANKETLER NE DİYOR?
İhsan Aktaş, "İki cumhurbaşkanı adayı karşı karşıya gelince Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 51,7 Kılıçdaroğlu 48.3'de. Bir önceki seçime yakın bir şey var. Zaten bu seçimin bıçak sırtında olduğunu birçok araştırma firması söylüyor" ifadelerini kullandı.