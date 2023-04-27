Sudan'dan tahliye! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı: "TSK'ya ait 2'si A400M olmak üzere 5 nakliye uçağını görevlendirdik"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Sanayi Odasının olağan meclis toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar ve Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik soru üzerine Bakan Akar, Sudan'da gruplar arasında çeşitli çatışmaların yaşandığını belirtti.
Bu çatışmaların neden olduğu risk durumlarına dikkati çeken Akar, "Bu durumlara bağlı olarak da Sudan'da yaşayan vatandaşlarımızın tahliyesine yönelik Dışişleri Bakanlığımızla planlama yaptık ve bunu uygulamaya başladık. Bir kısım vatandaşlarımızın Etiyopya üzerinden tahliyesi gerçekleşti" dedi.
"VATANDAŞLARIMIZIN TÜRKİYE'YE TAHLİYESİ İÇİN 5 UÇAĞIMIZI TAHSİS ETTİK"
Bakan Akar, hala tahliye ihtiyacı olan yerlere yönelik de faaliyetlerin devam ettiğinin altını çizdi:
"Bu yerlere yönelik çalışmalarımız sürüyor. Kalan vatandaşlarımızın Türkiye'ye tahliyesi için 5 uçağımızı tahsis ettik. Bu uçaklarımızın emniyetli şekilde görevlerini yapabilmesi için gerekli planlama ve koordinasyon yapıldı. Süreci yakından takip ediyoruz. C-130 tipi üç uçağımızın, Hartum'un kuzeyindeki Wadi Sayidna'dan 210 vatandaşımızın tahliye etmesine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer taraftan da A400M tipi iki uçağımızı da Port Sudan'a indirdik. Orada 250 vatandaşımızın olduğu yönünde bilgimiz var. Bu uçaklarımızdan biri birazdan vatandaşlarımızı yurda getirmek için Port Sudan'dan havalanacak."
"TAHLİYELER YARIN AKŞAMA KADAR VATANDAŞLARIMIZIN TÜRKİYE'YE TAHLİYESİ TAMAMLANMIŞ OLACAK"
Uçakların intikallerini yakından takip ettiklerini vurgulayan Akar, "Yarın akşama kadar vatandaşlarımızın Türkiye'ye tahliyesi tamamlanmış olacak. Bu arada hem bölge hem Dışişleri Bakanlığımız ile temaslarımızı sürdürüyoruz. Emniyetli şekilde vatandaşlarımızın tahliyesi için çalışıyoruz ve inşallah bunu başarıyla tamamlayacağız" dedi.
ATEŞKESİN 72 SAAT DAHA UZATMA KARARI ALDI
Öte yandan Sudan ordusu, Suudi Arabistan ve ABD'nin çabalarıyla mevcut ateşkesi 72 saat daha uzatma kararı aldığını duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, "Silahlı Kuvvetler Komutanlığı, Suudi Arabistan ve ABD taraflarının, yabancıların tahliyesi için uygun koşulların oluşturulması ve Sudanlıların insani yönlerinin kolaylaştırılması için ateşkesin 72 saat daha uzatma kararı aldı." ifadesi kullanıldı.
Ateşkesin, mevcut ateşkesin biteceği gece yarısından itibaren geçerli olacağı bildirilen açıklamada, "Silahlı kuvvetler, (çatıştığı Hızlı Destek Kuvvetleri'ni kastederek) isyancıların, geçen ateşkeslerde olduğu gibi güçlerimize ait askeri kurum ve yerleri bombalayarak, hayati tesisleri sabote ederek, can ve vatandaşların mülkü tehdit ederek bu kez ateşkesin gereklerine ihlal etmemelerini umuyoruz." denildi.
25 Nisan'da ABD'nin arabuluculuğu ile 72 saatlik ateşkes ilan edilmişti. Bu ateşkes, bu gece yarısı itibarıyla sona erecekti.