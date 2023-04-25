14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala HDPKK, 6'lı koalisyona katılarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına desteğini açıkladı. HDP, kendisini kilit parti olarak tanımladıktan sonra sık sık terörist başı Abdullah Öcalan'ın serbest kalacağına dair açıklamalar yapmaya başladı. "Abdullah Öcalan'a özgürlük" vaadi ile ilgili son açıklamayı DBP Milletvekili Saliha Aydeniz yaptı.
Aydeniz, "Kürt sorununun demokratik çözümünün birinci muhatabı, sayın Abdullah öcalandır. İmralı özgürleşecek, Türkiye özgürleşecek; İmralı özgürleşecek, Kürdistan özgürleşecek.Buna inananlarla beraber siyaset yapalım" diyerek peş peşe skandal ifadelere yer verdi.
6'LI KOALİSYONDAKİ PARTİLER SESSİZ
HDP, 6'lı koalisyona destek verme kararının ardından oldukça cürretkar açıklamalar yapmaya başladı. Özerklik talebini sık sık vurgulayan HDP, bebek katili Öcalan'a sürekli özgürlük vadediyor. Ayrıca terör suçlarından tutuklu diğer isimlerin de serbest bırakılması şart olarak ortaya konuluyor. HDP, seçim beyannemesinde de bu durumu açıkça dile getiriyor. CHP'nin başını çektiği koalisyon ise HDP'nin skandal söylemlerine sessiz kalıyor. Reddeden bir açıklama şu ana kadar gelmezken, PKK'dan gelen skandal destek mesajlarına da bir tepki verilmiyor.