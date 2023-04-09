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    • 09.04.2023 20:17
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    HDP'li Sibel Yiğitalp'ten skandal paylaşım! Kılıçdaroğlu'nun ortaklarından açık açık özerlik mesajı: YPS'ye başarılar diliyorum

    14 Mayıs 2023 seçimlerine geri sayım devam ederken partiler bugün milletvekili aday listelerini YSK’ya sundu. Muhalefetin sunduğu listedeki isimler tartışma konusu olurken ortakları HDP Yeşiller Sol Partisi olarak seçime gireceğini duyurdu. Tüm bu gelişmelerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun kirli pazarlığa oturduğu HDP’den listelerin verilmesinin ardından skandal bir paylaşım geldi. HDP’li Sibel Yiğitalp, özerklik mesajı vererek, "YPS milletvekili adaylarına başarılar diliyorum" dedi. YPS, terör örgütü PKK’nın 2015’te özerklik ilanında Öz Yönetim Gücü olarak şehirlerde kurduğu silahlı terör örgütüydü.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’nun ortaklarından açık açık özerlik mesajı

    14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel seçimleri için 35 gün kaldı. Cumhurbaşkanı adayları Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan olarak kesinleşirken vekil adayları için de listeler belli oldu.

    HDP'DEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK
    Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP de seçimlere Yeşiller ve Sol Parti olarak girme kararı aldı. HDP ayrıca seçimlerde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını duyurdu ve 7'li Koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasında bulundu.

    DİKKAT ÇEKEN 'YPS' MESAJI!
    HDP'li vekiller sık sık teröre verdikleri desteği açıkça ifade ederken HDP'li Sibel Yiğitalp sosyal medya üzerinden adeta özerklik mesajı verdi.

        HDP vekili Sibel Yiğitalp, HDP (Yeşil Sol) vekil adaylarını YPS vekilleri olarak ilan etti ve özerklik imasında bulundu.

        7'Lİ KOALİSYON UMUTLARINI YEŞERTTi
        YPS, terör örgütü PKK'nın 2015'te özerklik ilanında Öz Yönetim Gücü olarak şehirlerde kurduğu silahlı terör örgütüydü. YPS onlarca sivili askeri polisi koruyucu katletti.

        Yiğitalp, skandal paylaşımının ardından "YSP olacaktı. Harf hatası oldu." diyerek kıvırdı.
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            Kılıçdaroğlu’nun ortaklarından açık açık özerlik mesajı
            Haberler Güncel HDP'li Sibel Yiğitalp'ten skandal paylaşım! Kılıçdaroğlu'nun ortaklarından açık açık özerlik mesajı: YPS'ye başarılar diliyorum
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