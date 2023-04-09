HDP'li Sibel Yiğitalp'ten skandal paylaşım! Kılıçdaroğlu'nun ortaklarından açık açık özerlik mesajı: YPS'ye başarılar diliyorum

HDP'DEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP de seçimlere Yeşiller ve Sol Parti olarak girme kararı aldı. HDP ayrıca seçimlerde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını duyurdu ve 7'li Koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasında bulundu.