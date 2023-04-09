7'li koalisyonun adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun terörist cenazesine katıldığı ortaya çıktı!

Terörün siyasi ayağı HDP ile ittifak yaparak adayı olduğu koalisyonu 7'li hale getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendini temize çıkarmak isterken bir skandalın daha ortaya çıkmasına sebep oldu.

SELVİ KILIÇDAROĞLU'NUN TERÖRİST CENAZESİNE KATILDIĞI ORTAYA ÇIKTI | VİDEO İZLE

Kılıçdaroğlu terörle kirlenen adını eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun anne ve büyükanne kimliğini kullanarak temize çıkarmak istiyordu. Bu plan çerçevesinde eşi Selvi Kılıçdaroğlu'na bir sosyal medya hesabı açtıran CHP Lideri'nin planı suya düştü.