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    • 09.04.2023 16:18
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    • 09.04.2023 17:14
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    7'li koalisyonun adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun terörist cenazesine katıldığı ortaya çıktı!

    7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu terörün siyasi ayağı HDP ile yaptığı ittifak sonrası kirlenen adını eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun anne ve büyükanne kimliğini kullanarak temize çıkarmak istiyordu. Bu plan çerçevesinde eşi Selvi Kılıçdaroğlu'na bir sosyal medya hesabı açtıran CHP Lideri'nin planı suya düştü. Selvi hanımın "devleti katil" diyen DHKP-C mensubu Dilek Doğan'ın cenazesine katıldığı ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Terörist cenazesine katıldığı ortaya çıktı

    Terörün siyasi ayağı HDP ile ittifak yaparak adayı olduğu koalisyonu 7'li hale getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendini temize çıkarmak isterken bir skandalın daha ortaya çıkmasına sebep oldu.

    SELVİ KILIÇDAROĞLU'NUN TERÖRİST CENAZESİNE KATILDIĞI ORTAYA ÇIKTI | VİDEO İZLE

    Kılıçdaroğlu terörle kirlenen adını eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun anne ve büyükanne kimliğini kullanarak temize çıkarmak istiyordu. Bu plan çerçevesinde eşi Selvi Kılıçdaroğlu'na bir sosyal medya hesabı açtıran CHP Lideri'nin planı suya düştü.

    "DEVLETE KATİL" DİYEN DİLEK DOĞAN'IN CENAZESİNE KATILDI


    Selvi hanımın 2015 yılında "devleti katil" diyen DHKP-C'li terörist Dilek Doğan'ın cenazesine katıldığı ortaya çıktı.



        "İYİ PARTİ İSE UZUN SÜREDİR UYUMA NUMARASI YAPIYOR"
        Selvi Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren gazeteci Emin Pazarcı, "Karı-koca koşuşturup duruyorlar... Selvi Hanım bunları yaparken, Bay Kemal de milliyetçilik-ülkücülük nutukları atarak perdeleme politikası uyguluyor. İyi Parti ise uzun süredir uyuma numarası yapıyor..." dedi.

        BÖLÜCÜLÜK YAPANLAR CHP'NİN MİRASÇISI OLAMAZ
        Gazeteci Hakkı Öcal, ise eski Başbakan Bülent Ecevit'in sözlerini hatırlattı. Selvi Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Öcal, "CHP Misak-ı Milli ve Kuvayi Milliye partisidir. Biraz daha fazla oy almak için bölücülük yapanların Meclis'e taşınmasıiçin işbirliğinde bulunanlar CHP'nin mirasçısı olamaz--Bülent Ecevit" ifadelerini kullandı.

        PEKİ KİM BU DİLEK DOĞAN?
        Dilek Doğan'ın babası Metin Doğan 2012 yılında İETT otobüsü kundaklaması sebebiyle 1 yıl hapse atıldı.

            Doğan'ın diğer iki kardeşi DHPK-C üyeliğinden tutuklanan Mehmet Emrah ve Mazlum Doğan. Dilek Doğan'ın ayrıca canlı bomba İbrahim Çuhadar ile birlikte eylemlere katıldığı biliniyor.

            Terörist Çuhadar 2012 yılında polis koruluna terör saldırısı gerçekleştirmişti. Hain saldırıda 1 polis şehir olmuş 8 kişi yaralanmıştı.

            ŞEHİT POLİSİN BİR HAFTA SONRA DÜĞÜNÜ VARDI
            Şehit düşen polisin 1 hafta sonra düğünü olduğu belirlenmişti.

                Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın, Doğan'ın da üyesi olduğu DHKP-C tarafından şehit edilmesi üzerine 2015'te terör örgütüne yönelik operasyonlar hızlandı. Hedefteki 16 adresten birinde Dilek Doğan'ın da bulunduğu ev vardı.

                Kundakçı Metin Doğan ve içerideki diğer isimler polise saldırıp silahını almaya çalıştı. Çıkan arbede de polisin silahından çıkan kurşunla yaralanan Dilek Doğan kaldırıldığı hastanede öldü.

                DHKP-C'nin Dilek Doğan dosyasına bakan savcıyla ilgili Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz benzeri bir infaz kararı aldığı ortaya çıktı. Yakalanan itirafçı "İple boğma talimatı aldım" dedi.

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                CHP’nin milletvekili listesinde yok yok!
                Haberler Güncel 7'li koalisyonun adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun terörist cenazesine katıldığı ortaya çıktı!
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