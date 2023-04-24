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    Yüzde yüz milli teknoloji ile üretilen Altay Tankı'nı TSK'nın envanterinde yerini aldı

    Başkan Erdoğan, depremzede çocuklarla ilk yerli uçak gemimiz TCG Anadolu'yu Karadeniz'e uğurladı.Yüzde yüz milli teknoloji ile üretilen Altay Tankı'nı TSK'nın envanterine kattı. Öte yandan Başkan Erdoğan, hem 7’li masaya, hem de 7 düvele önemli mesajlar verdi. “Bu ülke terör devleti değildir. Türkiye asla terör örgütlerinin oyuncağı değildir” dedi.

    Gurur günü

    Erdoğan, dün depremzede çocukları yanına aldı. Yerli ve milli üretim TCG Anadolu'yu selamladı. Gemi personeline telefonla "Yolunuz, bahtınız açık olsun" mesajını yolladı. Ardından küçük konuklarından oluşan kabineyi topladı.



    Afet bölgesinden gelen çocukları dinleyip geleceğe dair yeni planları açıkladı. "Depremin izlerini sileceğiz. Şehitlerimizin emanetlerine vefamızı ödeyeceğiz" ifadesini kullandı.



    Ardından Sakarya çıkarması yaptı. Spor tesislerini açtı. Tank Palet Fabrikası'nda üretilen Altay Tankı'nı TSK'nın envanterine kattı: Engel olmaya çalıştılar yılmadık başardık. Hedefimiz tam bağımsız savunma sanayii...

    ÖZELLİKLERİ
    AĞIRLIĞI 65 ton
    ZIRH TİPİ Yeni nesil
    ATIŞ MENZİLİ 8 km.
    MÜRETTEBAT 4 kişi4



        TÜRKİYE TERÖR DEVLETİ DEĞİL
        Başkan Tayyip Erdoğan, Sakarya çıkarması yaptı. Akyazı'da spor tesisi kompleksini açtı. Arifiye'de Altay tankını TSK'ya teslim törenine katıldı. Yaptığı konuşmalarda, hem 7'li masaya, hem de Türkiye düşmanlarına sert çıktı:



        -Londra'daki tefecilerden 300 milyar dolar getirecekmiş veya getirmiş. Eroin, esrar paralarını buraya getirecekmiş.
        Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan Selo'yu terörist başı Öcalan'ı çıkaracakmış. Bu ülke terör devleti değildir. Türkiye asla terör örgütlerinin oyuncağı değildir.

        -Bay Bay Kemal bunları söylerken bayan Meral ne söylüyor? Aykırı ifadesi var mı? Bu 7'li masa iyice dağıttı. 7'li masayı 14 Mayıs'ta benim milletim dağıtacak!



        -İYİ Parti, HDP, CHP LGBT'ci. Fakat AK Parti bu işlerin tam karşısında. MHP, YRP, BBP, HÜDA PAR tam karşısında.

        -Cumhur İttifakı olarak LGBT'nin karşısındayız. Bizim için aile kutsaldır. Aile kurumumuza dokundurmayacağız.

        -TCG Anadolu'ya 'maket gemi' diyen bu 7'li masanın mensuplarına, en güzel cevabı gemimizi ziyaret eden 70-80 bin kişi verdi. Şimdi İzmir'e uğurlayacağız.



        -Şöyle 1 hafta, 10 gün de İzmir'de kalmasında fayda var. TCG Anadolu ile inşallah oradan farklı mesajlar vereceğiz.

        -Bu uçak gemisinin iki kat büyüklüğündeki uçak gemisini yapmak için belli ülkelerle görüştüm. Böylece mavi denizlerde uçak gemilerimiz çok daha farklı bulunacak...

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        7’li koalisyonun ’aklanma’ planının deşifresi
        Haberler Güncel Yüzde yüz milli teknoloji ile üretilen Altay Tankı'nı TSK'nın envanterinde yerini aldı
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