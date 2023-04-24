Yüzde yüz milli teknoloji ile üretilen Altay Tankı'nı TSK'nın envanterinde yerini aldı

Erdoğan, dün depremzede çocukları yanına aldı. Yerli ve milli üretim TCG Anadolu'yu selamladı. Gemi personeline telefonla "Yolunuz, bahtınız açık olsun" mesajını yolladı. Ardından küçük konuklarından oluşan kabineyi topladı.
Afet bölgesinden gelen çocukları dinleyip geleceğe dair yeni planları açıkladı. "Depremin izlerini sileceğiz. Şehitlerimizin emanetlerine vefamızı ödeyeceğiz" ifadesini kullandı.
Ardından Sakarya çıkarması yaptı. Spor tesislerini açtı. Tank Palet Fabrikası'nda üretilen Altay Tankı'nı TSK'nın envanterine kattı: Engel olmaya çalıştılar yılmadık başardık. Hedefimiz tam bağımsız savunma sanayii...
ÖZELLİKLERİ
AĞIRLIĞI 65 ton
ZIRH TİPİ Yeni nesil
ATIŞ MENZİLİ 8 km.
MÜRETTEBAT 4 kişi4