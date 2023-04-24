Yüzde yüz milli teknoloji ile üretilen Altay Tankı'nı TSK'nın envanterinde yerini aldı





TÜRKİYE TERÖR DEVLETİ DEĞİL

Başkan Tayyip Erdoğan, Sakarya çıkarması yaptı. Akyazı'da spor tesisi kompleksini açtı. Arifiye'de Altay tankını TSK'ya teslim törenine katıldı. Yaptığı konuşmalarda, hem 7'li masaya, hem de Türkiye düşmanlarına sert çıktı:







-Londra'daki tefecilerden 300 milyar dolar getirecekmiş veya getirmiş. Eroin, esrar paralarını buraya getirecekmiş.

Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan Selo'yu terörist başı Öcalan'ı çıkaracakmış. Bu ülke terör devleti değildir. Türkiye asla terör örgütlerinin oyuncağı değildir.



-Bay Bay Kemal bunları söylerken bayan Meral ne söylüyor? Aykırı ifadesi var mı? Bu 7'li masa iyice dağıttı. 7'li masayı 14 Mayıs'ta benim milletim dağıtacak!