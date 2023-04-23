



Altay Projesi'nde elde edilen teknolojik kazanımlarla mevcuttaki diğer tankların da modernizasyon işleminin devam ettiğine değinen Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Bu aşamada aslında Altay'ın macerası ilginçtir. Prototip aşamasında hiçbir sorunla karşılaşmadığını düşündüğümüz Altay'ımız daha sonra çeşitli engellemeler ve ambargolarla karşılaşmaya devam etti ama bunlar 'kötü komşu ev sahibi yapar' zihniyetiyle, hem yerli güç paketimizi gerçekleştirmemizi hem de bir dizi alt sistemi hayata geçirmemizi sağladı."

Demir, kapasite ve birikimiyle her vatandaşı gururlandıran savunma sanayisine, bölgesel ve küresel çapta gösterilen ilgi ve alakanın bu başarıyı teyit ettiğini vurguladı.