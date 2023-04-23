Son dakika: Başkan Erdoğan depremzede çocuklarla buluştu

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan depremzede çocuklarla İstanbul'da buluştu. Erdoğan, Dolmabahçe'deki ofisinde çocuklara hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Çocuklarımızı hayalleri ile buluşturmak için 21 yıldır gece güdüz çalıştık. Şimdi de ülkemizi getirdiğimiz seviyeyi Türkiye Yüzyılı ile taçlandırmak istiyoruz. Bunun için yoğun bir hazırlık ve gayret içindeyiz. Biraz önce beraberce Boğaz'dan uğurladığımız TCG Anadolu gemimiz gibi nice projeyi ülkemize kazandırmak bizi çok sevindirdi. Hayatın akışı içinde kazınımlar yanında afetler ne yazık ki kayıplar da yaşanabiliyor. Deprem felaketlerinde işte böyle bir üzüntü yaşadık. Hayatını kaybedenm 50 binin üzerindeki vatandaşımız geride sevdiklerini bıraktı.