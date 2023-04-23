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    • 23.04.2023 21:23
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    Başkan Erdoğan'dan SİHA ve TCG Anadolu'yu karalayanlara: "Bunlar bu ülkenin evladı olamaz" | CHP medyasının hazımsızlık dosyasını açtık

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Altay Tankının Teslim Töreni'nde SİHA ve TCG Anadolu'yu karalayan CHP yandaşı Can Ataklı ve Orhan Bursalı'ya çok sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Hatırlarsanız geçmişte birileri İHA ve SİHA'ları 'maket uçak' olarak tabir ediyordu. Bugünde TCG Anadolu için iki bombalık ömrü var diyorlar. Bunlar bu ülkenin evladı olmaz" dedi. Bu bağlamda Takvim.com.tr, yerli ve milli savunma sanayiine alerjisi olan CHP medyasının hazımsızlık dosyasını açtı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Bunlar bu ülkenin evladı olamaz

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'da Yeni Altay Tankının Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Hedefin tam bağımsız savunma sanayii olduğuna işaret eden Erdoğan, savunma projelerinin toplam bütçesinin 75 milyar dolara ulaştığı bilgisini verdi.

    Başkan Erdoğan, CHP ve yandaşı medyanın savunma sanayiinin göz bebeği olan SİHA'lar ve TCG Anadolu'yu karalayan iftira kampanyalarına da sert tepki gösterdi.



    Türkiye Yüzyılı'nın inşasının önüne kimsenin geçemeyeceğini vurgulayan Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

    "BUNLAR BU ÜLKENİN EVLADI OLAMAZ"
    Kıymetli arkadaşlar, hatırlarsanız geçmişte birileri İHA ve SİHA'ları 'maket uçak' olarak tabir ediyordu. Bugünde TCG Anadolu için iki bombalık ömrü var diyorlar. Bunlar bu ülkenin evladı olmaz.

    Bu hazımsızlık Türkiye'de siyaset yapanların her yerine girmiş. Karadeniz Gazı'nın Rus gazı zannedenler bile oldu. Siz yaptınız de niye yaptınız mı dedik. Togg'u hala ülkemizde üretilmiyor diyenleri saymıyorum. Yeni Altay Tankı konusunda çeşitli iftiralar atılması kuvvetle muhtemeldir. Hiçbir zaman yapamayacakları projeleri kötüleyeceklerdir. Türkiye Yüzyılı'nın inşasının önüne geçemeyecekler.

    Eli kanlı terör örgütlerini bu ülkenin başına tekrar bela edemeyecekler. Çok daha önemli projeler ile onları rahatsız etmeyi sürdüreceğiz.

    FONDAŞ CAN ATAKLI'NIN SİHA HAZIMSIZLIĞI: "MAKETTEN ÖTE BİR ŞEY DEĞİL"
    Bilindiği üzere CHP yandaşı Can Ataklı skandal sözlerle BAYKAR'ı hedef almıştı. Ataklı, Savunma Sanayide büyük işlere imza atan İHA, SİHA ve KIZILELMA için "Uçak uçak diyorlar, uzmanına sordum maket bunlar" demiş, "Abartmayın kardeşim, yaptığı maketten öte bir şey değil" ifadelerini kullanmıştı.




        Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu da mangır medyada hazımsızlık yapmış, birbirinden skandal söylemler peş peşe sıralanmıştı.

        "KİME NASIL KAFA TUTACAKSINIZ?"
        Halk Tv sunucusu Ayşenur Arslan, TCG Anadolu'ya SİHA sığdırmanın bir şey ifade etmediğini öne sürerek, "Ona SİHA koyarsınız ama SİHA'yla kime nasıl kafa tutacaksınız? F-35'e mi?" dedi.

        "YUKARIDAN 2 BOMBAYLA"
        Arslan'ın sözlerine destek veren Orhan Bursalı ise "Yukarıdan 2 bombayla… Neyse bu konulara girmek zor" diyerek TCG Anadolu'nun 2 bombayla batıralabileceğini dile getirdi.

        Sözlerini sürdüren Bursalı, "SİHA yapıyoruz, İHA yapıyoruz. Övündükleri şey hep savaş araçları. Elinde kalan sadece savunma alanındaki yatırımlar. Bunların temeli de 1990'larda atıldı." şeklinde konuştu.

        YANARDAĞ DA HAZMEDEMEDİ
        CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da, TCG Anadolu'yu hedef aldı. Geçmişte yerli ve milli SİHA'larla 'oyuncak' diyerek aklınca alay eden Yanardağ, bugün de TCG Anadolu'nun SİHA gemisi olmadığını savundu.

        Yanardağ açıklamasında şunları söyledi:
        "Bir milli gemi projesinde üretilen bir çıkarma gemisi, İHA-SİHA gemisi diye bir kavram yok. Biz amirallerle konuştuk, böyle bir şey yok diyorlar. Literatürde yok diyorlar, bu bir çıkarma gemisi ve tamamlanmamış bir gemi."

        SİHA'LARA 'OYUNCAK' DEMİŞTİ
        Yanardağ, geçtiğimiz yılın mart ayında katıldığı canlı yayında Türk SİHA'larını oyuncağa benzeterek, "Türkiye'deki SİHA ve İHA üreten bunlar planör. Oyuncak uçak gibi düşünün yani bir uçak teknolojisi filan değil böyle ileri teknoloji filan deniliyor ama yüzde 70'i zaten dışardan gelmiş montajla sağlanıyor" demişti.

            CHP'NİN AMİRALİ TCG ANADOLU'YU KARALADI
            CHP'li Emekli Amiral Türker Ertürk de TCG Anadolu'yu karalamaya kalktı.

            Türkiye'nin böyle bir gemiye ihtiyacı olmadığını savunan Ertürk, "İHA'ların SİHA'ların kalktığı gemiler var mı? Amerikan uçak gemileri. Çünkü deniz aşırı görevler yapıyor. Keşif için o geminin üzerine koyuyorlar. Türkiye'de böyle bir şeye ihtiyaç yok." dedi.

            Gemide sorun olduğunu da iddia eden Ertürk, "Bu geminin motorunda sorun var. Bu geminin İspanya'daki ikiz kardeşinde bu sorun var." dedi.

            AMİRALARTIĞI TÜRKER'E SAĞLI SOLLU
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan da dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu ve birçok sembol projeyi hedef alan CHP'li amiral artığı Türker Ertürk'e çok sert tepki gösterdi.

            TCG Anadolu ile herkesin gurur duyması gerektiğini belirten Erdoğan, "Bir tane terbiyesiz çıkmış, en ağır hakaretleri yapıyor. Teröristlerle iç içe olan biri. Ahlaksız birisi. Hangi yapının içinde CHP yapısının içerisinde" ifadelerini kullandı.
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