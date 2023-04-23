Başkan Erdoğan'dan SİHA ve TCG Anadolu'yu karalayanlara: "Bunlar bu ülkenin evladı olamaz" | CHP medyasının hazımsızlık dosyasını açtık

Yanardağ açıklamasında şunları söyledi:

"Bir milli gemi projesinde üretilen bir çıkarma gemisi, İHA-SİHA gemisi diye bir kavram yok. Biz amirallerle konuştuk, böyle bir şey yok diyorlar. Literatürde yok diyorlar, bu bir çıkarma gemisi ve tamamlanmamış bir gemi."

SİHA'LARA 'OYUNCAK' DEMİŞTİ

Yanardağ, geçtiğimiz yılın mart ayında katıldığı canlı yayında Türk SİHA'larını oyuncağa benzeterek, "Türkiye'deki SİHA ve İHA üreten bunlar planör. Oyuncak uçak gibi düşünün yani bir uçak teknolojisi filan değil böyle ileri teknoloji filan deniliyor ama yüzde 70'i zaten dışardan gelmiş montajla sağlanıyor" demişti.