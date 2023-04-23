Başkan Erdoğan'dan SİHA ve TCG Anadolu'yu karalayanlara: "Bunlar bu ülkenin evladı olamaz" | CHP medyasının hazımsızlık dosyasını açtık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'da Yeni Altay Tankının Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Hedefin tam bağımsız savunma sanayii olduğuna işaret eden Erdoğan, savunma projelerinin toplam bütçesinin 75 milyar dolara ulaştığı bilgisini verdi.
Başkan Erdoğan, CHP ve yandaşı medyanın savunma sanayiinin göz bebeği olan SİHA'lar ve TCG Anadolu'yu karalayan iftira kampanyalarına da sert tepki gösterdi.
Türkiye Yüzyılı'nın inşasının önüne kimsenin geçemeyeceğini vurgulayan Erdoğan şu ifadeleri kullandı;
"BUNLAR BU ÜLKENİN EVLADI OLAMAZ"
Kıymetli arkadaşlar, hatırlarsanız geçmişte birileri İHA ve SİHA'ları 'maket uçak' olarak tabir ediyordu. Bugünde TCG Anadolu için iki bombalık ömrü var diyorlar. Bunlar bu ülkenin evladı olmaz.
Bu hazımsızlık Türkiye'de siyaset yapanların her yerine girmiş. Karadeniz Gazı'nın Rus gazı zannedenler bile oldu. Siz yaptınız de niye yaptınız mı dedik. Togg'u hala ülkemizde üretilmiyor diyenleri saymıyorum. Yeni Altay Tankı konusunda çeşitli iftiralar atılması kuvvetle muhtemeldir. Hiçbir zaman yapamayacakları projeleri kötüleyeceklerdir. Türkiye Yüzyılı'nın inşasının önüne geçemeyecekler.
Eli kanlı terör örgütlerini bu ülkenin başına tekrar bela edemeyecekler. Çok daha önemli projeler ile onları rahatsız etmeyi sürdüreceğiz.
FONDAŞ CAN ATAKLI'NIN SİHA HAZIMSIZLIĞI: "MAKETTEN ÖTE BİR ŞEY DEĞİL"
Bilindiği üzere CHP yandaşı Can Ataklı skandal sözlerle BAYKAR'ı hedef almıştı. Ataklı, Savunma Sanayide büyük işlere imza atan İHA, SİHA ve KIZILELMA için "Uçak uçak diyorlar, uzmanına sordum maket bunlar" demiş, "Abartmayın kardeşim, yaptığı maketten öte bir şey değil" ifadelerini kullanmıştı.