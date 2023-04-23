Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle Yeni Altay tankı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ediliyor

İki Yeni Altay tankı, bugün Sakarya'da düzenlenecek törenle test için Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. Törene Başkan Erdoğan da katılacak.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile 8'inci Komando Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.
BÜYÜK BİR SEVİNÇ VE ÖVÜNÇ KAYNAĞI OLACAK
Akar, "Pazar günü Arifiye'de üretilen ilk milli muharebe tankımız Altay'ı alacağız. Bu da bizim için büyük bir sevinç ve övünç kaynağı olacak. Savunma sanayideki çalışmalarımızın devamı gelecek. Bunların yanı sıra milli muharip uçağımızı uçurmak için mühendislerimiz, işçilerimiz çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. İHA/SİHA, Kızılelma da savunma sanayideki çalışmaların içinde. Bu alanda ciddi bir atılım, gelişme, mücadele var. İnşallah çalışmalarımızı sürdürerek Silahlı Kuvvetlerimizin temel ihtiyaçlarını yerli ve milli üretebilecek kapasiteye ulaşacağız." dedi.