Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle Yeni Altay tankı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ediliyor

Yeni Altay'da 12.7 mm ve 7.62 mm silah sistemleri başta olmak üzere mühimmat rafları, kule çember dişlisi, rotor, düz periskoplar, nişancı ikinci derece yardımcı görüş sistemi, kayar bilezik, elle ateşleme sistemi, yakıt-ısıtma ve sintine pompaları, hidrolik pompalar, yol tekeri ve soğutma yeleği gibi sistemler de yerlileştirildi.

Ayrıca Yeni Altay tanklarının hepsi aynı zamanda birer simülatör sistemine sahip olacak ve Mehmetçik bu sayede eğitimlerini pekiştirebilecek.