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    • 23.04.2023 09:13
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    Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle Yeni Altay tankı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ediliyor

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesiyle BMC Savunma tarafından üretilen iki Yeni Altay tankı, bugün Sakarya'da düzenlenecek törenle test için Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. Törene Başkan Erdoğan da katılacak. Altay tankı ilk prototipin üzerinden geçen süre zarfında, modern muharebe ortamının koşullarına uygun olarak yenilendi. Yurt dışından temininde problem olan birçok alt sistem yerlileştirildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Yeni Altay geliyor!

    İki Yeni Altay tankı, bugün Sakarya'da düzenlenecek törenle test için Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. Törene Başkan Erdoğan da katılacak.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile 8'inci Komando Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

    BÜYÜK BİR SEVİNÇ VE ÖVÜNÇ KAYNAĞI OLACAK
    Akar, "Pazar günü Arifiye'de üretilen ilk milli muharebe tankımız Altay'ı alacağız. Bu da bizim için büyük bir sevinç ve övünç kaynağı olacak. Savunma sanayideki çalışmalarımızın devamı gelecek. Bunların yanı sıra milli muharip uçağımızı uçurmak için mühendislerimiz, işçilerimiz çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. İHA/SİHA, Kızılelma da savunma sanayideki çalışmaların içinde. Bu alanda ciddi bir atılım, gelişme, mücadele var. İnşallah çalışmalarımızı sürdürerek Silahlı Kuvvetlerimizin temel ihtiyaçlarını yerli ve milli üretebilecek kapasiteye ulaşacağız." dedi.

        YURT DIŞINDAN TEMİNİNDE PROBLEM OLAN BİRÇOK ALT SİSTEM YERLİLEŞTİRİLDİ
        Altay tankı ilk prototipin üzerinden geçen süre zarfında, modern muharebe ortamının koşullarına uygun olarak yenilendi. Yurt dışından temininde problem olan birçok alt sistem yerlileştirildi.

        Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) son yıllarda icra ettiği operasyonlar çerçevesinde edinilen tecrübelere ilişkin ilave özelliklerin kazandırıldığı milli tank "Yeni Altay" adıyla yeniden tanımlandı.

        TAMAMEN TÜRK MÜHENDİSLER TARAFINDAN TASARLANDI
        Tamamen Türk Mühendisler tarafından tasarlanan Yeni Altay'ın bir diğer özelliği ise gelişen teknolojiye uyum sağlayabilecek esnek bir mimariye sahip olması. Bu özelliği sayesinde gelecek dönemlerde TSK'nın ihtiyaç duyabileceği farklı konseptlere uygun şekilde modernize edilebilecek.

        Yeni Altay'da 12.7 mm ve 7.62 mm silah sistemleri başta olmak üzere mühimmat rafları, kule çember dişlisi, rotor, düz periskoplar, nişancı ikinci derece yardımcı görüş sistemi, kayar bilezik, elle ateşleme sistemi, yakıt-ısıtma ve sintine pompaları, hidrolik pompalar, yol tekeri ve soğutma yeleği gibi sistemler de yerlileştirildi.

        Ayrıca Yeni Altay tanklarının hepsi aynı zamanda birer simülatör sistemine sahip olacak ve Mehmetçik bu sayede eğitimlerini pekiştirebilecek.

            200'DEN FAZLA ATIŞ YAPILDI
            Öte yandan, atış performansıyla hareket kabiliyetinin geliştirilmesine yönelik üretilen iki ön prototiple şu ana kadar 200'den fazla atış icra edildi.

            Değişik hava ve arazi koşullarında binlece kilometre dayanıklılık testi yapıldı. Tanklar, TSK'daki testlerinin de tamamlanmasıyla envantere alınacak.

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            ’Sırrı’ ortaya çıktı
            Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle Yeni Altay tankı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ediliyor
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