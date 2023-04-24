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    • 24.04.2023 17:09
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    CHP'nin İzmir'deki 1. adayı FETÖ'cü Yüksel Taşkın, 2. adayı karanlık Tuncay Özkan! CHP'liler "adayınız kim" sorusuna yanıt veremiyor

    Son dakika haberleri... Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken CHP'nin aday listeleri üzerinden tartışmalar devam ediyor. Özellikle CHP'nin İzmir milletvekili adayları hem yandaş isimlerde hem de vatandaşta büyük tepki çekiyor. Liste ilk açıklandığı anlarda fondaş Enver Aysever, "1'inci sırada FETÖ'cü, 2'nci sırada ise karanlık işlerle uğraşan var" diyerek hem Yüksel Taşkın'ın hem de Tuncay Özkan'ın adaylığını kabul etmediğini dile getirmiş, "İzmirli herhalde kendisini jiletleyecek" ifadelerini kullanmıştı. Bugün de Yaşar Okuyan'dan "Ben ne İzmir'den ne de başka bir yerden CHP'ye de Kemal Bey'e de oy vermeyeceğim" çıkışı geldi. Liste gerilimi sadece parti içi ve muhalif medyada değil vatandaş arasında da devam ediyor. Protesto ile karşılaşan AK Parti İzmir milletvekili adayı Eyüp Kadir İnan'ın bir grup CHP'liye yönelttiği "Adayınız kim" sorusu yanıtsız kaldı. Söz konusu durum tabandaki aday rahatsızlığını da gözler önüne serdi.

    takvim.com.tr
    CHP’liler adayınız kim sorusuna yanıt veremiyor

    14 Mayıs 2023 seçimlerine günler kala 7'li koalisyonun başını çeken Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili aday listelerini YSK'ya teslim etti. CHP liste krizi ve kavgaların gölgesinde LGBT savunucusundan, terör yandaşına birçok ismi aday gösterdi.

    Özellikle CHP'nin İzmir'deki milletvekili adayları CHP yandaşı isimleri bile çileden çıkarıyor.

    "İZMİRLİLER KENDİSİNİ JİLETLEYECEK"
    CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, de CHP'nin milletvekili aday listeleri üzerinden sert eleştirilerde bulunmuştu.

    CHP listesinden 1'inci sırada FETÖ'cü bir ismin, 2'nci sırada ise karanlık işlerle uğraştığını öne sürdüğü Tuncay Özkan'ın aday gösterilmesini hedef alan Aysever, "İzmirli herhalde kendisini jiletleyecek" dedi.

    İZMİRLİ VATANDAŞ AK PARTİ'NİN ADAYI EYÜP KADİR İNAN'IN "ADAYINIZ KİM" SORUSUNA YANIT VEREMEDİ
    Liste memnuniyetsizliği sadece parti içinde değil, vatandaş arasında da yer alıyor.

    Aday olmadan önce AK Parti'nin Gençlik Kolları Başkanı olan İzmir 2. Bölge 1. Sıradan milletvekili adayı Eyüp Kadir İnan, esnaf ziyareti sırasında bir grup CHP'linin kendisine yönelik protestolarına sakin bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'de 1. Sıra adayını sordu.

    CHP'li vatandaşların soruya cevap vermek yerine "Olsun Atatürkçüyüz biz" ifadelerini kullanmaları ise adayları yok saydıklarının göstergesi oldu.

    CHP'YE DE KILIÇDAROĞLU'NA DA OY VERMEYECEĞİM
    Öte yandan daha önce yaptığı açıklamada, Sadullah Ergin'in ve FETÖ övücüsü Yüksel Taşkın'ın CHP listelerinden 1. sırada aday gösterilmesine tepki gösteren Yaşar Okuyan, "Ben ne İzmir'den ne de başka bir yerden CHP'ye de Kemal Bey'e de oy vermeyeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

    "FETÖ'CÜ ALÇAKLARIN NE İŞİ VAR?" | VİDEO İZLE

        KILIÇDAROĞLU VE CHP'YE YAYLIM ATEŞİ
        Geçtiğiniz günlerde CHP yandaşı Şaban Sevinç'in yaptığı yayına katılan Okuyan, yine CHP'li Kılıçdaroğlu yönetimine tepki gösterdi.

        Atatürk'ün partisinden terör örgütü üyelerinin aday gösterildiğini belirten Okuyan, "Ne Cumhuriyet'i ne Atatürk'ü kardeşim. Sen de CHP'lisin, bana biri anlatsın FETÖ'cü alçakların ne işi var?" diyerek sert tepki gösterdi.

        CHP'Lİ SEVİNÇ'TEN İTİRAF: SİNDİREMİYORUM
        Okuyan'ın bu tepkisi karşısında ne yapacağını şaşıran ve amatör oyuncular gibi tepki gösteren CHP yandaşı gazeteci Şaban Sevinç, partideki FETÖ yapılanmasını itiraf etti. Sevinç, "Ben de sindiremiyorum. Allah kahretsin yani. Hakikaten. Gerçekten akılalmaz bir şey. Hakan Şükür, Emre Uslu, Cevheri Güven, Said Sefa başka adını bilmedeğim birçok FETÖ'cü destekliyor, 15 Mayıs'ta Türkiye'ye döneceğiz diye." dedi.

            RIFKIN'I YERDEN YERE VURDU: GÜZEL KARDEŞİM BİR AMERİKALI GAVUR MU KALDI?
            Sevinç'in sözleri sonrası bunun bir ABD projesi olduğunu belirten Okuyan, CHP'nin Amerikalı ekonomi danışmanı Jeremy Rifkin'i yerden yere vurdu. Okuyan, "Güzel kardeşim bir Amerikalı gavur mu kaldı?" dedi

            Öte yandan CHP ve İyi Parti listelerinden seçime giren 7'li koalisyonun milletvekili adaylarından bir kısmının FETÖ başta olmak üzere terör örgütleri ile geçmişe uzanan bağlantıları bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. Yedili Masa'da istediğini alarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesini başaran CHP'de Yalova'da birinci sıra adayı olarak FETÖ'den yargılandığı davada hapis cezası alan Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Başkanı Tahsin Becan gösterildi.

            FETÖ'DEN HAPİS CEZASI ALDI ADAY OLDU
            Seçim beyannamelerinde FETÖ ile mücadelenin esamesi okunmayan Yedili Masa'daki partilerin FETÖ bağlantılı vekil adaylarından birisi de FETÖ'den yargılandığı davada hapis cezası alan fakat hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı eski Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Başkanı
            Tahsin Becan oldu. YTSO Başkanlığı'ndan aday adaylığı için istifa eden Becan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Yalova'da birinci sıra adayı olarak gösterildi.

            15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİ SONRASI GÖZALTINA ALINMIŞTI
            YTSO Yönetim Kurulu Başkanı Becan, Başkan Yardımcıları Muhammet Sarıoğlu ve Hakan Gençer ile aralarında eski ve yeni Yönetim Kurulu üyelerini bulunduğu beş kişi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından düzenlenen FETÖ operasyonları kapsamında 10 Mayıs 2017'de gözaltına alınmıştı.

            Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nın (YTSO) parasının Bank Asya'ya yatırılmasıyla ilgili başlattığı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Becan, adli kontrolle serbest bırakılmış, Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'nde "silahlı terör örgütüne üye olma" ve
            "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlamasıyla tutuksuz yargılanmıştı.

            Mahkeme CMK'nun 231/5 maddesini uygulayarak Becan'ı 'terör örgütüne yardım etmek' suçundan 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırmıştı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, hükmün açıklamasının geri bırakması dolayısıyla hapis yatmaktan kurtulan Becan, üç dönemdir YTSO yönetim kurulu başkanlığını yapıyordu.

                GÜLEN'İN ÇAĞRISI SONRASI ODANIN PARASINI BANK ASYA'YA YATIRDI
                FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan hapis cezası alan Becan'ın dava soruşturmasında, teröristbaşı Fetullah Gülen'in, devletin paralel yapıya yönelik başlattığı operasyonlar sonrası FETÖ'nün ekonomik ayağının en önemli unsurlarından birisi olan Bank Asya'yı kurtarma çağrısı yapması üzerine, 10 Mart 2014 tarihinde Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nın hesabında bulunan 2 milyon 300 bin lirayı 32 gün, 2 milyon 200 bin liranın da 22 Aralık 2014'te 31 gün vadeyle aynı bankaya yatırılıp bir gün sonra çekildiği bilgisi paylaşılmıştı.

                FETÖ'NÜN ERGENEKON VE BALYOZ TETİKÇİSİ TARAF'IN YAZARI DA CHP'DEN ADAY OLDU
                CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan Yardımcısı yaptığı Yüksel Taşkın, CHP İzmir 1. Bölge 1. sıradan aday olarak gösterilmişti. Taşkın, FETÖ'nün Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarının tetikçisi Taraf'ın yazarıydı.

                KILIÇDAROĞLU'NUN AKIL HOCASI YÜKSEL TAŞKIN
                FETÖ'nün operasyon gazetesi Taraf'ta, CHP'nin dizaynı, CHP'deki Kemalist ve ulusalcıların tasfiyesinin teori ve planlarını Yüksel Taşkın'ın ideolojik olarak formüle ettiği ve altyapısını oluşturduğu ortaya çıktı. 2013 yılından itibaren Taraf gazetesinde yazdığı yazılarla CHP ve terörün siyasi ayağı HDP'yi bir araya getirecek fikri yazılar yazan Taşkın'ın, bir yazısında, "Gezi direnişi bu gelecekten seslenişin birinci kapısını açmışsa, Demirtaş'a ilk defa oy verenler, ikinci kapıyı aralamışlardır. Mesele bu kapıdan girebilme cesaretini göstermektir." diyerek adeta bugün 7'li koalisyonda bir araya gelen bölücü iklimi özetliyor.

                Taşkın 25 Mayıs 2013 tarihli yazısında, CHP'nin yüzde 25'e sıkıştığı, Kürtleri uzaklaştırdığından söz edip, CHP'ye Kürtleri ve muhafazakarları kazanma aklı veriyor. Bugün HDP ve PKK'ya yanaşan, sözde muhafazakar FETÖ ile birlikte hareket eden CHP'nin akıl hocası da kendini ele veriyor.

                KÖŞESİNDEN BAYKAL'I TASFİYE PLANINI İŞLEDİ
                17 Eylül 2013 tarihli yazısında dönüşümün kolay olmayacağını vurgulayan Taşkın, "CHP'yi eleştirmek mi itibarsızlaştırmak mı" başlıklı yazısında, "Ama bu dönüşüm o kadar kolay olmayacak" diyor.

                Hedefinde ise Baykal var. "Baykal oligarşisi" diyerek FETÖ'nün kaset kumpasıyla devirdiği Baykal'a yönelik ağır eleşiriler getiriyor. Baykal tasfiyesinin fikirsel operasyon kanadındaki isim olmuş Yüksel Taşkın.


                    DİKKAT ÇEKEN KILIÇDAROĞLU ÖVGÜSÜ
                    Baykal'ı eleştirirken tıpkı FETÖ elebaşına yaptığı gibi Kılıçdaroğlu'na övgüler yağdıran Taşkın, "Kılıçdaroğlu'yla beraber partiye ciddi katılımlar yaşanınca, söz konusu siyaset esnafları güç yitirme telaşına kapılarak ulusalcı söylemlere meylettiler." ifadeleriyle CHP'de yeni bir paradigma değişiminin gelmekte olduğunu belirtiyor.

                    Taşkın, CHP'nin nasıl tasfiye edileceğini 2013 yılındaki şu satırlarla ortaya koyuyor:

                    CHP'nin tek çıkar yolu, Türkiye'nin değişen sosyolojisine somut yanıtlar üreten bir sosyal demokrat kimlik inşa etmektir. Bunu yapabilir mi? AKP, Milli Görüş'ten gelen bir parti olarak ciddi bir dönüşüm geçirebildiyse, kendine özgü bir dönüşümü CHP'nin gerçekletirmesi de mümkündür. Yeter ki CHP'ye yapıcı eleştiriler getirmekle, AKP'yi eleştirmeyenelerin milli spou haline gelen CHP'i itibarsızlaştırma gayretleri arasındaki farka dikkat edelim.


                    CHP'YE PKK VE FETÖ'YE YANAŞ AKLI
                    25 Mart 2014'teki yazısında ise terörün siyasi ayağını oluşturan HDP'lilerle iş birliğine gitmek için planlar üzerinde çalıştıklarını yazan ve CHP'lilere HDP, PKK ve FETÖ'ye yanaş aklı veren Taşkın, "Yakın zamanda bazı entelektüeller, HDP'lilerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP'ye oy vermelerini önerince, yaman bir tartışma alevlendi. CHP'ye stratejik oy verme önerisine gösterilen tepkiler son derece sert ve duygusaldı. Öneride bulunanlara ciddi bir baskı uygulandı. Oysa özgüven sahibi olup ne yaptığını bilenlerin biraz daha serinkanlı tartışabilmeleri beklenirdi. En sert tepkiyi gösterenler de Kürtlerden ziyade, Türk solunun farklı bileşenlerinden gelenlerdi." ifadelerini kullandı.

                    Kemalizm, Türk solu, Kürt solu gibi kavramlar üzerinden kuşak çatışmasının farklı siyasi fraksiyonlar oluşturduğuna ve bunların bir araya gelirken büyük zorluklar yaşadığına dikkat çeken Taşkın, bunlar arasında barışın sağlanması gerektiğini yazıyor.

                    İlkesiz ve kirli bir ittifak olmasına rağmen sözde solu bir araya getirmenin planlarını yapan Taşkın, "1920'lerden beri Türkiye solunun farklı renkleri Kemalizm'le nasıl yaşayacaklarını bilemediler. Bazen ideolojik nedenlerle bazen de yılgınlıkla Kemalistlere yanaştılar. Türkiye solunun önemli isimleri, genellikle Kemalist ailelerin çocuklarıdır. Ebeveynler ve çocukları arasındaki kuşak çatışması, CHP'lilerin çocuklarının sistem-dışı sola yolculuklarını da hızlandırdı. Çocuklar, Türkiye'ye özgü nedenlerle hiç genç olamayıp, hızla yaşlandıkları için, bir zamanlar sert tepki gösterdikleri ebeveynlerinin ideolojik konumuna genellikle geri döndüler. "Baba Evinden" hızla ve öfkeyle çıkan çocuklar, eve döndüklerinde artık Kemalizm'e yeniden demirlemiş oluyorlardı. Bildiğimiz gibi Kürt solu gemileri yaktı ve eve geri dönmedi. Kürt solu kendi evini inşa ederken, Türkiye solunun büyük bölümü farklı kanallardan da olsa Kemalizm'e geri çekilişini gerçekleştirdi." şeklinde ifadeler kullanıyor.

                    CHP'LİLERE TEHDİT: TASFİYE EDİLDİKLERİ HALDE DEVLET GİBİ KONUŞUYORLAR
                    Taşkın, 29 Mart 2014'teki yazısında CHP'deki bir kesimin tasfiyeye direndiğini belirterek köşesinden adeta tehditler savuruyor. Taşkın, "Bazı CHP'liler, devletten neredeyse tamamen tasfiye edildikleri hâlde, hâlen devlet gibi konuşuyorlar. Ne var ki bu pozisyondan kazanabilecekleri bir şey yok. CHP'nin Türkiye partisi olabilmesi için Kürtler ve mütedeyyinlerle de bağ kurabilmesi gerekiyor. Ancak böyle bir konumlanma, "otoriterleşmeye devam" diyebilecek AKP'ye karşı, mütedeyyinlerin CHP'yi destekleyebilecekleri bir ortamı yaratabilir. Mevcut CHP'nin bu güveni vermesi çok zor. Öte yandan CHP, ikinci tarafta konumlanmayı başarırsa, yeni Türkiye'nin muhtaç olduğu anayasanın yazılmasında da etkin olabilir." ifadelerini kullanıyor.

                    Taşkın, 6 Mayıs 2014'teki "Kemalistler değişebilir mi?" başlıklı yazısında CHP'lileri geçmişte nasıl bir dönüşüm geçirdiklerine ikna etmeye çalışıyor. Taşkın'ın yazıda şu ifadeleri kullandığı görülüyor:

                    KONDA'ya göre Türkiye'de hayat tarzı kümelerine göre yapılan bir ayrımda kendilerini "modern" diye tanımlayanların oranı yüzde 28'i geçmiyor. Kemalistlerin de modern hayat tarzına sahip oldukları ve çoğunlukla CHP'ye oy verdikleri de söylenebilir. Kemalizm'le yan yana gelebilen farklı siyasal projeler hep oldu. Soğuk Savaş döneminde Ecevit liderliğinde ortaya çıkan sol-popülist Kemalizm, demokratikleşmenin modernleşme projesini tamamına erdireceğine dair bir iyimserliğe sahipti. Ecevit'in partiye taşıdığı, doktor, avukat, mühendis, öğretim üyesi gibi modern meslek gurupları, demokratikleşmeyle beraber kendi seçkin konumlarının da güvence altına alınabileceğine dair bir inanca sahiptiler. Modernler kendilerini siyaset ve kültür alanlarının seçkinleri olarak görme eğilimdeydiler. Ecevit'in sol-popülist Kemalizm'ine tepki duyarak CHP'den ayrılanlar ise muhafazakâr cumhuriyetçiliğin taşıyıcılarıydılar. Bu çizgidekiler Güven Partisi'ni kurdular. Ecevit'in sol popülizmi, hiçbir zaman yüzde 6'yı aşamayan muhafazakâr cumhuriyetçiliği mağlup etmeyi başardı.

                    12 Eylül darbesiyle hesaplar değişti. SHP tecrübesi, sol-popülist Kemalizm'i sürdürmeye çabaladı ama Türkiye sosyolojisi buna müsait değildi. SHP gerileyince, Kemalistlerin çoğunluğu toplumsal statülerini ve etkilerini yitirdikleri algısıyla yeniden reaksiyonerliğe savruldular. Soğuk Savaş döneminden anımsadığımız muhafazakâr cumhuriyetçilik, bu defa "Ulusalcılık" olarak karşımıza çıktı.


                    CHP KÜRT KURULTAYI DÜZENLEYEBİLİR
                    Başkan Erdoğan'ı ve AK Parti hükümetini hedef alan Taşkın, 13 Mayıs 2014'teki "CHP ve Kürtler başlıklı yazısında CHP'ye akıl vererek, "Bu durumda CHP, farklı kesimlerin katılımıyla bir Kürt kurultayı düzenleyebilir. Buradaki sunumlardan Kürt meselesinin anayasal çerçevede nasıl çözüleceğine dair bir öneri paketi hazırlayabilir." ifadelerini kullanıyor.

                    Yazısında Türkiye'yi parçalamak için formülünü açıklayan Taşkın, bugün CHP'nin kabul ettiği "özerklik" gibi konularda partinin HDP'ye yaklaşmak için yapması gerekenleri tek tek sıralıyor.

                    CHP'nin, bugün terörün siyasi ayağı HDP ile nasıl bir ortaklığa giriştiğinin şifrelerini anlamanın mümkün olduğu yazıda bugün CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı olan Taşkın şu ifadeleri kullanıyor:

                    "Oysa CHP'den beklenen, anadil meselesinde ve daha makro düzeyde öneriler sunarak gündem oluşturmak ve AKP'nin fırsatçı sessizliğini köşeye sıkıştırmaktır. AB'nin Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nı çekincesiz destekleyen CHP'nin, bu belgeyi çekinceler koyarak kabul edebilen AKP'ye oranla bazı avantajları da olabilir.

                    Unutulmaması gereken bir husus, klasik üniter yapı ve federal yapı arasında çok sayıda ara istasyon bulunduğu ve asıl meselenin yerinden demokratik yönetimin hayata geçirilmesi olduğudur. Böylesi bir reform tüm Türkiye'ye su ve ekmek gibi lazımdır. "Türk tipi başkanlık" sevdasına yansıyan aşırı merkeziyetçi zihniyetin kırılması ancak yerele güç vermekle mümkün olabilir.

                    Bu konularda net mesajlar verebilen bir parti, cumhurbaşkanlığı seçiminde sadece Kürtlerden değil, her kesimden oy isteyebilir. Siyaset, "Ben burada durayım, siz bana gelin" anlayışını kaldırmıyor artık."

                    Yazılarında CHP'nin HDP ile yakınlaşması gerektiğini belirten Taşkın, Ekmeleddin İhsanoğlu'nun aday olmasından rahatsız oluyor. 24 Haziran 2014'teki yazısında Ekmeleddin İhsanoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesinin doğru olmadığını belirten Taşkın, "İhsanoğlu'nun merkez sağ, milliyetçi muhafazakârlık ve İslamcılık arasında oluşturduğu ilginç sentez, daha çok Soğuk Savaş dönemini andırır bir kimlik bileşimi sunuyor. Bu sentez, ANAP'ta da belli bir tabana tekabül ediyordu. Bugün ise sözkonusu sentezin siyasette bir karşılığı yok." diyerek tepkisini dile getiriyor.


                    KILIÇDAROĞLU RİSK ALMALI
                    12 Ağustos 2014'teki yazısında Kılıçdaroğlu'nun bundan sonra risk alması gerektiğini ve daha cesur hareket etmesini gerektiğini belirten Taşkın, "CHP, bu matematik yanılgıya düşerse erimesi mukadder statükocu vagona atlamış olur. CHP için tek çıkar yol, Demirtaş'ın seslendiği geleceğe doğru hamle yapmaktır. Gezi direnişi bu gelecekten seslenişin birinci kapısını açmışsa, Demirtaş'a ilk defa oy verenler, ikinci kapıyı aralamışlardır. Mesele bu kapıdan girebilme cesaretini göstermektir." ifadelerini kullanıyor.




                    ULUSALCILIK YENİLMEYE MAHKUMDUR
                    CHP'deki Kemalistleri sert bir dille eleştiren Taşkın Ulusalcılığı yerden yere vuruyor. 16 Ağustos 2014'teki yazısında Ulusalcılık yenilgiye mahkumdur diyen Taşkın, "Ulusalcılık, büyük bir sıkışmışlığın adıdır. Kürt realitesini tanıyamaz; ılımlı mütedeyyinlere dahi İslamcı der; Müslüman ve İslamcı arasındaki farkı göremez. O zaman geriye kim kalıyor? Emekçiler? Emekçi dediğiniz insanlar, kimliği olmayan renksiz kokusuz varlıklar değiller ki. Onların kendi kimliklerini yok saymalarını çok beklersiniz. Ulusalcılar memleket sosyolojini bilmek yerine hayal âleminde yaşamayı tercih ediyorlar." diyerek adeta CHP içindeki bazı kesimleri yerden yere vuruyor.


                        YÜKSEL TAŞKIN'IN FETÖ İLE OLAN BAĞINI GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DEŞİFRE ETMİŞTİK | HABERİ OKUMAK İÇİN FOTOĞRAFA TIKLAYIN


                        15 Ekim 2012'de Taraf gazetesinden Neşe Düzel'e konuşan Taşkın'ın AK Parti ve FETÖ arasındaki farkı anlatırken kullandığı ifadeler bugün gelinen noktada nasıl bir rol üstlendiği ortaya koyuyor.

                        "AK Parti'ye bugüne dek oy verip de şimdi ondan kaygı duyan kimler?" sorusunu cevaplayan Taşkın, AK Parti ve hükümeti eleştirerek FETÖ'cü ihanet örgütünü savunuyor. Taşkın, röportajda FETÖ için Türkiye'deki yerleşik düzenin, din ve milliyetçilikten daha önemli olduğunu belirtiyor. FETÖ'nün sözcülüğüne soyunan ve o dönemlerde süregelen CHP'nin başını çektiği statükoyu savunan Taşkın, röportajda, "Gülen Cemaati mesela... AK Parti'nin siyasi yönelimlerinden, popülizm yapmasından ve toplumu din üzerinden kutuplaştırmasından çok rahatsızlar. Din ve milliyetçilik onlar için de çok önemli ama onlar için Türkiye'de müesses nizamın belli unsurları daha önemli. Onlar daha dengeciler. Aslında Gülenciler dinsel milliyetçilikle ulusaşırı dinamizm arasında sıkışan bir hareket."

                            "AK Parti'nin Batı'ya dönük kesimleri bu kadar ötelenmesinden rahatsız oluyrolar. Gülen Cemaati AK Parti'nin Türkiye'de dindarlık ve laiklik kutuplaşmasını keskinleştireceğinden ürküyor ve bunu istemiyor. Çünkü Cemaat'in dünyaya verdiği projeksiyon ılımlı İslam. Ilımlı İslam üzerinden küresel gücünü elde etmiş bir hareketbu. Zaten bu yüzden de Mavi Marmara ve karikatür gibi olaylara tepkileri AK Parti'den hep daha sakin." ifadelerini kullanıyor.



                            FETÖ'NÜN YAPILANMASINI ÇOK İYİ BİLİYOR
                            FETÖ'nün Türkiye'de nasıl etkin hale geldiğini açıklarken kullandığı alçak yöntemlerden bahsetmeyen Taşkın, hain örgütün yapılanmasını nasıl bildiğini bir nevi itiraf etti. Zira, Taşkın'ın terör örgütünün hareket kabiliyeti hakkında detaylı bilgiye sahip olduğu, "Gülen Cemaati'nin küreselleşme süreçlerine uyumlanmak için gereken insan malzemesi, iktisadi güç, iletişim altyapısı ve ideolojik hazırlıkları da mevcuttu." ifadelerinden anlaşılıyor.

                            ELEBAŞI GÜLEN'E ÖVGÜ ÜSTÜNE ÖVGÜ
                            Yazılarında ve kitabında FETÖ elebaşı Gülen'e övgüler yağdıran Taşkın'ın bir makalesinde, örgütü başarılı bulduğunu belirtiyor. Taşkın, elebaşı Gülen'i post-modern bir şaman ilan ettiği yazısında, "Gülen Cemaati'nin başarısı da, burada değindiğimiz zorluklar karşısında kırılgan da olsa işleyen bir denge tutturabilmesinde. Cemaati dünyeviliğin dehlizlerinde gezinirken, onları hizmet yoluna sevk ederek, ama bunun yanında, kendisini çileci bir hayata hapsedip, izleyicilerinin yüklerini de sırtlanarak, arındırmak işi Gülen'e düşmektedir." ifadelerini kullanıyor.

                            SAPKINLIK DERECESİNDE İFADELER
                            FETÖ elebaşı Gülen'i peygamber seviyesine eş tutan Taşkın: "Cemaat dünyevileştikçe, Gülen kendisini daha fazla çileye vurmakta ve bu arındırma görevi, giderek daha büyük bir çaba gerektirmektedir. Gülen, cemaate büyüsünü veren, onları arındıran kişidir ama bu zorlu, sancılı işi, kendisinden başka ve sonra kimin yerine getirebileceği şüphelidir." diyerek sapkınlık derecesine varan ifadeleri kullandığı görülüyor.


                            CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz aylarda FETÖ ve PKK bağlantılı KHK'lıların tamamına görev iadesi yapılacağını açıklamıştı. Açıklamasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, Pensilvanya güdümündeki FETÖ'cülerin program yaptığı KHK TV isimli YouTube kanalına konuk olarak gündeme ilişkin soruları yanıtlamıştı.

                                MUTABAKAT METNİNE HDP İÇİN EKLENEN MADDELERİ SIRALADI
                                Taşkın, 31 Ocak'ta katıldığı fondaş medya yayınında masanın gölge ortağı HDP'ye selam çakmış ve 6'lı masanın mutabakat metnindeki "dokunulmazlıkların kaldırılmasının zorlaştırılması, parti kapatmanın zorlaştırılması, barajın %3'e düşürülmesi, kayyum meselesinin çözülmesi" gibi maddelerin HDP için eklendiğini itiraf etmişti.

                                KEMALİZMİ VE CHP'Yİ HEDEF ALMIŞTI | VİDEO İZLE

                                KEMALİZMİ HEDEF ALMIŞTI
                                Yüksel Taşkın'ın 2008 yılında verdiği bir röportaj yeniden gündeme gelmişti. Taşkın o röportajda Kemalizm'i "ırkçı" ve "dışlayıcı" söyleriyle hedef alıyor. Taşkın, röportajında, "Kemalizm baştan beri dışlayıcıdır. Kemalizm azınlıklarla ve farklı etnik kimliklerle bir arada yaşama meselesini çözememiştir. Azınlıkların Türkiye'den gitmesiyle vatan ve millet olunabileceği vurgusuna sahiptir. Kemalizm'in dışlayıcı bir etnik milliyetçiliğe ve ırkçılığa kayabilme potansiyeli var. Özellikle uluslararası meseleler devreye girip de korku ve sıkışma yaşandığında ya da Kürt sorununda sıkıştığında Kemalizm'in ırkçı tarafı ortaya çıkıyor." ifadelerini kullanmıştı.

                                CHP'LİLERDEN YÜKSEL TAŞKIN'A OY YOK | VİDEO İZLE

                                CHP'LİLERDEN YÜKSEL TAŞKIN'A OY YOK
                                CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i "Elimde belgeler ve dosyalar var. Masayı dağıttığı an açıklarım" diyerek adeta tehdit eden Yaşar Okuyan listelerin açıklanmasının ardından kazan kaldırdı.



                                FETÖ övücüsü Yüksel Taşkın'ın CHP listelerinden 1. sırada aday gösterilmesine tepki gösteren Yaşar Okuyan, "Ben ne İzmir'den ne de başka bir yerden CHP'ye de Kemal Bey'e de oy vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.

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