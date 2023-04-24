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    • 24.04.2023 16:41
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    HDPKK'nın 'yiğit'leri! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Kars'tan Kandil'e selam çaktı: 'Kayyum' dediler gevelediler

    7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. HDPKK ile iş tutup Kandil'in övgüsüne mazhar olan Kılıçdaroğlu, seçim vaadi olarak verdiği 'kayyum' sözünü yineledi. Ekrem İmamoğlu da "Milletin iradesine set vurulmasına, kayyum atanmasına karşıyız" sözleriyle terörle iltisaklı belediye yönetimlerine sahip çıkıp HDPKK ve bölücü türevlerine selam çaktı. Dün 'yiğitlerim' diyerek Ekrem İmamoğlu ile video çeken Kılıçdaroğlu'nun bugün İmamoğlu ile birlikte Kandil'e selam çakması "HDPKK'nın 'yiğit'leri" yorumlarını da beraberinde getirdi.

    Özel haber
    takvim.com.tr
    HDPKK’nın ’yiğit’leri! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu...

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da tüm bölücü unsurlarıyla destek verdiği 7'li koalisyonun yıkım siyasetine maruz kalıyor.

    Bunun son örneği Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun Kars'taki açıklamalarıyla bir kez daha perçinlenmiş oldu.




    HDPKK İLE İŞ TUTUP KANDİL'E SELAM ÇAKTILAR
    HDPKK ile iş tutup Kandil'in övgüsüne mazhar olan Kılıçdaroğlu, seçim vaadi olarak verdiği 'kayyum' sözünü yineledi.

    Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin her karış toprağına demokrasiyi, barışı getireceğiz. Demokrasinin önündeki en büyük engel kayyum uygulamasına da son vereceğiz" açıklamasını yaptı.


    Bu sözlerin ardından topa gözünü 2023 hırsı bürüyen, adaylık çekişmesi yaşadığı Kılıçdaroğlu ile öncelerde birbirine yiyen şimdilerde baba - oğul gibi takılan Ekrem İmamoğlu girdi.

    İmamoğlu da "Milletin iradesine set vurulmasına, Kars'ta da seçilmiş ismin yerine kayyum atanmasına karşıyız" sözleriyle terörle iltisaklı belediye yönetimlerine sahip çıkıp HDPKK ve bölücü türevlerine selam çaktı.

        KANDİL'İN YİĞİTLERİ!
        Öte yandan Kılıçdaroğlu, geride bıraktığımız gün "yiğitlerim" diyerek Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun yer aldığı bir video paylaşmıştı. 23 Nisan çocukları gibi dizilen 3'lünün sahnelediği tiyatro dikkatlerden kaçmadı.

        Dünkü videonun akabinde bugün 'kayyum' deyip HDPKK'ya selam çakan Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu hakkında 'Kandil'in yiğitleri' yorumu da yapıldı.

        HALİL İBRAHİM DEĞİL, KANDİL'İN SOFRASI
        Bilindiği üzere 7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüşmüş, CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluşmuştu.

        HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etmiş, takip eden süreçte "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıkmıştı.

        KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'Yİ MASUMLAŞTIRAN SÖZLERİ, KANDİL'İN KOALİSYONA VERDİĞİ DESTEK...
        Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırmış, Kandil'deki büyükbaş teröristler de Kılıçdaroğlu'nu desteklemişti.

        PKK elebaşlarının söylemlerini hatırlayalım;



        PKK elebaşı Duran Kalkan: "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır"



        Diğer bir üst düzey PKK'lı hain Sabri Ok: "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız"




        PKK'nın Eşbaşkanı Bese Hozat: "Biz HDP'nin millet ittifakını destekleme tutumunu değerli, önemli ve anlamlı buluyoruz. Seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir. Bu tutumu destekliyoruz"





        PKK'lı Helin Ümit: (7'li koalisyon ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek) AK Parti-MHP faşizminin bu seçimlerde yenilgiye uğratılması çok önemli. Burada küçük hesap yapmamak lazım."



        PYD Elebaşı Salih Müslim'den 7'li koalisyona destek: İyi günler bizi bekliyor, özgürleşeceğiz



        PKK'lı İsmail Kardaş'tan 7'li koalisyon ve Kılıçdaroğlu çin oy dilenciliği: "Tek oy iktidarı devirir"
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        Haberler Güncel HDPKK'nın 'yiğit'leri! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Kars'tan Kandil'e selam çaktı: 'Kayyum' dediler gevelediler
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