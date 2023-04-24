HDPKK'nın 'yiğit'leri! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Kars'tan Kandil'e selam çaktı: 'Kayyum' dediler gevelediler

HALİL İBRAHİM DEĞİL, KANDİL'İN SOFRASI

Bilindiği üzere 7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüşmüş, CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluşmuştu.

HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etmiş, takip eden süreçte "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıkmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'Yİ MASUMLAŞTIRAN SÖZLERİ, KANDİL'İN KOALİSYONA VERDİĞİ DESTEK...

Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırmış, Kandil'deki büyükbaş teröristler de Kılıçdaroğlu'nu desteklemişti.

PKK elebaşlarının söylemlerini hatırlayalım;







PKK elebaşı Duran Kalkan: "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır"







Diğer bir üst düzey PKK'lı hain Sabri Ok: "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız"







PKK'nın Eşbaşkanı Bese Hozat: "Biz HDP'nin millet ittifakını destekleme tutumunu değerli, önemli ve anlamlı buluyoruz. Seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir. Bu tutumu destekliyoruz"









PKK'lı Helin Ümit: (7'li koalisyon ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek) AK Parti-MHP faşizminin bu seçimlerde yenilgiye uğratılması çok önemli. Burada küçük hesap yapmamak lazım."







PYD Elebaşı Salih Müslim'den 7'li koalisyona destek: İyi günler bizi bekliyor, özgürleşeceğiz







PKK'lı İsmail Kardaş'tan 7'li koalisyon ve Kılıçdaroğlu çin oy dilenciliği: "Tek oy iktidarı devirir"



