HDPKK'nın 'yiğit'leri! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Kars'tan Kandil'e selam çaktı: 'Kayyum' dediler gevelediler

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da tüm bölücü unsurlarıyla destek verdiği 7'li koalisyonun yıkım siyasetine maruz kalıyor.
Bunun son örneği Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun Kars'taki açıklamalarıyla bir kez daha perçinlenmiş oldu.
HDPKK İLE İŞ TUTUP KANDİL'E SELAM ÇAKTILAR
HDPKK ile iş tutup Kandil'in övgüsüne mazhar olan Kılıçdaroğlu, seçim vaadi olarak verdiği 'kayyum' sözünü yineledi.
Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin her karış toprağına demokrasiyi, barışı getireceğiz. Demokrasinin önündeki en büyük engel kayyum uygulamasına da son vereceğiz" açıklamasını yaptı.
Bu sözlerin ardından topa gözünü 2023 hırsı bürüyen, adaylık çekişmesi yaşadığı Kılıçdaroğlu ile öncelerde birbirine yiyen şimdilerde baba - oğul gibi takılan Ekrem İmamoğlu girdi.
İmamoğlu da "Milletin iradesine set vurulmasına, Kars'ta da seçilmiş ismin yerine kayyum atanmasına karşıyız" sözleriyle terörle iltisaklı belediye yönetimlerine sahip çıkıp HDPKK ve bölücü türevlerine selam çaktı.