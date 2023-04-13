Yaşar Okuyan'dan Yüksel Taşkın ve Sadullah Ergin tepkisi: CHP'ye de Kılıçdaroğlu'na da oy vermeyeceğim

Bir programa katılan Okuyan şunları söylemişti;



"O masayı dağıttığı anda ben ve benim neslimin söyleyecekleri var. Belgeler var, dosyalar var. Konuşturtmasın beni. Çok net söylüyorum, Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili partisinin içinden negatif konuşmaların hepsi bilgisi dahilinde oluyor.

6'lı masayı dağıtır, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına aklınca bir terslik yaparsa ben de burada söylüyorum, sen de seçime gir, kim sevinir buna? AK Parti. Bunu düşünemeyecek kadar siyasi tecrübesi yok mu?"

"MERAL HANIM İLE İLGİLİ KILIÇDAROĞLU'NA BİR DOSYA VERDİM"

Okuyan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaptığı bir iş kime yarıyor ben ona bakarım. Sen 6'lı masayı zora sokacak bir şeyi yapıyorsan, bu kime yarar? Olay 13 Şubat'ta başlayacak. Diğer partilerin tutumlarını da biliyorum 6'lı masa içinde. İyi Parti'nin de ne yapacağını görüyorum. Kılıçdaroğlu'na ben bunu 1 sene önce masa kurulurken söyledim. 3 gün önce de hatırlattım ve ona bir dosya verdim. Meral Hanım ile ilgili bir dosya verdim. O kullanmayacak onu ben kullanacağım."

DOSYALARLA KILIÇDAROĞLU'NA GİTTİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Meral Akşener'le ilgili elimde belgeler ve dosyalar var. Masayı dağıttığı an açıklarım." diyen Yaşar Okuyan daha sonra Kılıçdaroğlu ile görüştü.