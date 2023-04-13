Yaşar Okuyan'dan Yüksel Taşkın ve Sadullah Ergin tepkisi: CHP'ye de Kılıçdaroğlu'na da oy vermeyeceğim

14 Mayıs seçimleri için geri sayım başlarken CHP'nin YSK'ya teslim ettiği Milletvekili listesi partiyi karıştırdı.
CHP'nin FETÖ savunucusu kapatılan Taraf yazarı Yüksel Taşkın'ı İzmir 1. sıradan DEVA Partili Sadullah Ergin'i ise Ankara 1. bölgeden aday göstermesi büyük tepki çekti.
YAŞAR OKUYAN KAZAN KALDIRDI
Parti içinde homurdanmalar yaşanırken CHP'li Yaşar Okuyan Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye oy vermeyeceğini açıkladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i "Elimde belgeler ve dosyalar var. Masayı dağıttığı an açıklarım" diyerek adeta tehdit eden Yaşar Okuyan listelerin açıklanmasının ardından kazan kaldırdı.
"SADULLAH ERGİN KİM ULAN"
TVNET'e konuk olan ve soruları yanıtlayan Yaşar Okuyan Sadullah Ergin'in CHP listerinden aday gösterilmesine tepki gösterdi. Okuyan, "Ne işi var Ankara'da Çankayı'nın göbeğinde... Listeler yayınlandıktan sonra büyük bir infial var CHP'de. Genel Başkan Yardımcıları Milletvekillerinin olduğu WhatsApp gruplarında millet orada neler söylüyor. Listelerden sonra büyük bir hayal kırıklığı geldi. Sadullah Ergin'i sen Çankaya'dan koyuyorsun kim ulan... Kılıçdaroğlu'nun kendisi onay verdi. Göreceğiz 1 ay var seçimlere çok ciddi manada oyu düşecek..." ifadelerini kullandı.