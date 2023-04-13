Yaşar Okuyan'dan tepki: CHP'ye de Kılıçdaroğlu'na da oy vermeyeceğim

14 Mayıs seçimleri için geri sayım başlarken CHP'nin YSK'ya teslim ettiği Milletvekili listesi partiyi karıştırdı.

CHP'nin FETÖ savunucusu kapatılan Taraf yazarı Yüksel Taşkın'ı İzmir 1. sıradan DEVA Partili Sadullah Ergin'i ise Ankara 1. bölgeden aday göstermesi büyük tepki çekti.

YAŞAR OKUYAN KAZAN KALDIRDI

Parti içinde homurdanmalar yaşanırken CHP'li Yaşar Okuyan Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye oy vermeyeceğini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i "Elimde belgeler ve dosyalar var. Masayı dağıttığı an açıklarım" diyerek adeta tehdit eden Yaşar Okuyan listelerin açıklanmasının ardından kazan kaldırdı.

"SADULLAH ERGİN KİM ULAN"

TVNET'e konuk olan ve soruları yanıtlayan Yaşar Okuyan Sadullah Ergin'in CHP listerinden aday gösterilmesine tepki gösterdi. Okuyan, "Ne işi var Ankara'da Çankayı'nın göbeğinde... Listeler yayınlandıktan sonra büyük bir infial var CHP'de. Genel Başkan Yardımcıları Milletvekillerinin olduğu WhatsApp gruplarında millet orada neler söylüyor. Listelerden sonra büyük bir hayal kırıklığı geldi. Sadullah Ergin'i sen Çankaya'dan koyuyorsun kim ulan... Kılıçdaroğlu'nun kendisi onay verdi. Göreceğiz 1 ay var seçimlere çok ciddi manada oyu düşecek..." ifadelerini kullandı.

BİR DE YÜKSEL TAŞKIN TEPKİSİ: OY VERMEYECEĞİM

Okuyan bir tepki de FETÖ övücüsü Yüksel Taşkın üzerinden verdi. "Ben oy vermeyeceğim. Ben ne İzmir'den ne de başka bir yerden CHP'ye oy vermeyeceğim. Bizim arkadaş gruplarımızla yaptığımız görüşme bu yönde. Neden vereceğim ben ona bir de CHP'nin Genel Başkan Yardımcısıymış. Atatürk'le hesaplaşıyor. Kemal Bey'e de oy vermeyeceğim "

KULİSLERE YANSIMIŞTI

Yaşar Okuyan ile birlikte birçok CHP'li ismin listelerden rahatsız olduğu ve tepki açıklaması yapacağı kulislere yansımıştı.

YAŞAR OKUYAN, KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI İÇİN AKŞENER'İ HEDEF ALMIŞTI: DOSYALAR VAR

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı CHP'li Yaşar Okuyan, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan Meral Akeşener'i hedef almış ve "Elimde dosyaları var" demişti.

Bir programa katılan Okuyan şunları söylemişti;



"O masayı dağıttığı anda ben ve benim neslimin söyleyecekleri var. Belgeler var, dosyalar var. Konuşturtmasın beni. Çok net söylüyorum, Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili partisinin içinden negatif konuşmaların hepsi bilgisi dahilinde oluyor.

6'lı masayı dağıtır, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına aklınca bir terslik yaparsa ben de burada söylüyorum, sen de seçime gir, kim sevinir buna? AK Parti. Bunu düşünemeyecek kadar siyasi tecrübesi yok mu?"

"MERAL HANIM İLE İLGİLİ KILIÇDAROĞLU'NA BİR DOSYA VERDİM"

Okuyan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaptığı bir iş kime yarıyor ben ona bakarım. Sen 6'lı masayı zora sokacak bir şeyi yapıyorsan, bu kime yarar? Olay 13 Şubat'ta başlayacak. Diğer partilerin tutumlarını da biliyorum 6'lı masa içinde. İyi Parti'nin de ne yapacağını görüyorum. Kılıçdaroğlu'na ben bunu 1 sene önce masa kurulurken söyledim. 3 gün önce de hatırlattım ve ona bir dosya verdim. Meral Hanım ile ilgili bir dosya verdim. O kullanmayacak onu ben kullanacağım."

DOSYALARLA KILIÇDAROĞLU'NA GİTTİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Meral Akşener'le ilgili elimde belgeler ve dosyalar var. Masayı dağıttığı an açıklarım." diyen Yaşar Okuyan daha sonra Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Okuyan Twitter üzerinden görüşmeye ilişkin görüntüler paylaşırken, "Bugün CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yarım saati aşan bir süre TBMM'de ki CHP Grup odasında görüştük. Deprem ve seçimleri ele aldık." notunu düştü.

YAŞAR OKUYAN'IN ELİNDEKİ DOSYALAR

Paylaşılan fotoğraflarda Yaşar Okuyan'ın elindeki dosya dikkat çekerken "Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'i dosyalarla mı sıkıştıracak?" sorusu akıllara getirmişti.

YAŞAR OKUYAN CHP'DEN AYRILDI

Yaşananlar sonrası İyi Parti'den gelen tepkilerle birlikte CHP'den yapılan açıklamada, "Sayın Yaşar Okuyan'ın Partimiz ile ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

OKUYAN İSTİFA DİLEKÇESİNİ YAZDI

CHP'nin ardından Okuyan istifa dilekçesini sundu.

Okuyan dilekçesinde "Üyesi bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden bir takım çevrelerin altılı masa görüşmelerine ve CHP'ye zarar vermek amacıyla karalama kampanyasına alet olmamak üzere istifamın kabulünün gereğini arz ederim" ifadelerine yer verdi.