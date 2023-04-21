Namussuz siyaset! 'Diyanet İşleri'ni kimse kapatamaz' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortakları neler söyledi?





PEKİ KILIÇDAROĞLU'NUN AVANELERİ NELER SÖYLEMİŞTİ?

İşte 7'li koalisyon ortakları ve Kılıçdaroğlu'nun avenelerinin Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef alan sözleri;



VARAN 1: MANGIR ENVER AYSEVER

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CHP'nin fonladığı Enver Aysever, sosyal medya üzerinden Diyanet'i hedef almıştı. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine Diyanet'in kapısına kilit vurması gerektiğini söyleyen Aysever, skandal ifadeler kullanmıştı.



Aysever, "Kılıçdaroğlu'ndan şunu bekliyorum: Diyanet'in kapısına kilit vuracaksın. Bir müdürlüğe indirgeyeceksin. Dini kitapları sınırlı sayıda, Kültür Bakanlığı tarafından basıp dağıtacaksın." demişti.

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VARAN 2: KOALİSYON ORTAĞI TİP'Lİ SERA KADIGİL

Daha önce defalarca kez İmam Hatipleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedefe koyan TİP'ik provokatör Sera Kadıgil yine benzer ifadelerleri kullanmıştı.



Kadıgil katılıdığı bir programda, "Bunlar geldiğinden beri imam hatip sayısı 20 kat arttı. Çoluk çocuk okul bulamıyor. Ben bunu eleştireceğim bunun için maaş alıyorum devletten. Diyanet İşleri Başkanlığı ne işe yarıyor. 6 bakanlıktan büyük bütçesi var. Kültür Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı bütçelerinden 2-3 katı bütçesi var. Ne yapıyor? gelmiş deprem bölgesinde çadırda Kur'an kursu açıyor. Ben tabi ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapatılmasını, yerine tüm inançlara saygılı bir İnanç Başkanlığı kurulmasını elbette savunacağım" şeklinde konuşmuştu.

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VARAN 3: MANGIR MERDEN YANARDAĞ VE TELE 1

CHP'nin fonladığı bir diğer fondaş medya TELE 1'sözde gazeteci Merdan Yanardağ skandal sözler sarf etmişti.



Yanardağ, "Bu modern dünyadan 21. yüzyılda aydınlanmayı ve modernliği yaşamış ülkelerde bu olmaz. Neye göre yöneteceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.

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VARAN 4: CUMHURİYET VE HALK TV

Her fırsatta dini değerleri ve Diyanet'i hedef alan Cumhuriyet Gazetesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Cuma Hutbesini "Tesettür hutbeye girdi" başlığı ile hedef göstermişti.



Halk TV'de ise Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda "Diyanet haddini aşan bir kurum" sözleriyle skandal ifadeler kullanılmıştı.

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VARAN 5: 7'Lİ KOALİSYONUN İTTİFAK ORTAĞI HDPKK (YEŞİL SOL PARTİ)

14 Mayıs seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıklayn HDP'de kapatılma ihtimaline karşı kurulan Yeşil Sol Parti'nin tanıtımı gerçekleştirilmişti.



HDP Eş Başkanı Mithat Sancar'ın, "Yeni bir yol açtık. O seçeneğin adı Yeşil Sol Parti." dediği YSP'nin seçim bildirgesi yayınlandı. 'Suriye ve Irak'taki askeri operasyonlara son verilecek', 'Diyanet İşleri Başkanlığı ve zorunlu din dersi kaldırılacak' vaatlerinin yer aldığı metinde Cumhuriyet için 'Yüz yılın felaketi' tanımında bulunulmuştu.