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    • 22.04.2023 01:30
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    • 22.04.2023 01:30
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    Namussuz siyaset! 'Diyanet İşleri'ni kimse kapatamaz' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortakları neler söyledi?

    Seçimlere sayılı bir zaman kala 7'li koalisyon ve adayı Kemal Kılıçdaroğlu her tuşa basmaya devam ediyor. Bunun son örneği Kılıçdaroğlu'nun Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden gerçekleştirdiği riyakar siyasetle bir kez daha tescillenmiş oldu. Kılıçdaroğlu ittifak ortaklarının ve beslediği fondaş medyanın Diyanet'i hedef alan kirli söylemlerini görmezden gelerek "Hiç kimsenin gücü Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kapatmaya yetmez” çıkışında bulundu. Yaşanan bu gelişmeler ışığında Takvim.com.tr, Kılıçdaroğlu'nun takiyeci siyasetini sizler için derledi. Peki, Kılıçdaroğlu'nun ortakları ne demişti? İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Namussuz siyaset!

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da tüm bölücü unsurlarıyla destek verdiği 7'li koalisyonun yıkım odaklı namussuz siyasetine maruz kalıyor.



    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geride bıraktığımız günlerde seccadeyi ayaklar altına alarak poz vermiş daha sonrasında Saadet Partisi eliyle kendisini aklamaya çalışmıştı. Büyük bir infiale neden olan bu görüntüler Kılıçdaroğlu'nun din istismarına dayalı takiyeci siyasetini de gözler önüne sermişti.



    DİYANET ÜZERİNDEN NAMUSSUZ SİYASET
    Kemal Kılıçdaroğlu bu sefer de Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden riyakar bir siyasete imza attı.

    İttifak ortakları, eski yol arkadaşları ve beslediği fondaş medyanın Diyanet'i hedef alan kirli ve karanlık söylemlerini görmezden gelen CHP lideri, "Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuran CHP'dir. Hiç kimsenin de gücü Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapatmaya yetmez" ifadelerini kullandı.



        PEKİ KILIÇDAROĞLU'NUN AVANELERİ NELER SÖYLEMİŞTİ?
        İşte 7'li koalisyon ortakları ve Kılıçdaroğlu'nun avenelerinin Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef alan sözleri;

        VARAN 1: MANGIR ENVER AYSEVER

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        CHP'nin fonladığı Enver Aysever, sosyal medya üzerinden Diyanet'i hedef almıştı. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine Diyanet'in kapısına kilit vurması gerektiğini söyleyen Aysever, skandal ifadeler kullanmıştı.

        Aysever, "Kılıçdaroğlu'ndan şunu bekliyorum: Diyanet'in kapısına kilit vuracaksın. Bir müdürlüğe indirgeyeceksin. Dini kitapları sınırlı sayıda, Kültür Bakanlığı tarafından basıp dağıtacaksın." demişti.

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        VARAN 2: KOALİSYON ORTAĞI TİP'Lİ SERA KADIGİL
        Daha önce defalarca kez İmam Hatipleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedefe koyan TİP'ik provokatör Sera Kadıgil yine benzer ifadelerleri kullanmıştı.

        Kadıgil katılıdığı bir programda, "Bunlar geldiğinden beri imam hatip sayısı 20 kat arttı. Çoluk çocuk okul bulamıyor. Ben bunu eleştireceğim bunun için maaş alıyorum devletten. Diyanet İşleri Başkanlığı ne işe yarıyor. 6 bakanlıktan büyük bütçesi var. Kültür Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı bütçelerinden 2-3 katı bütçesi var. Ne yapıyor? gelmiş deprem bölgesinde çadırda Kur'an kursu açıyor. Ben tabi ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapatılmasını, yerine tüm inançlara saygılı bir İnanç Başkanlığı kurulmasını elbette savunacağım" şeklinde konuşmuştu.

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        VARAN 3: MANGIR MERDEN YANARDAĞ VE TELE 1
        CHP'nin fonladığı bir diğer fondaş medya TELE 1'sözde gazeteci Merdan Yanardağ skandal sözler sarf etmişti.

        Yanardağ, "Bu modern dünyadan 21. yüzyılda aydınlanmayı ve modernliği yaşamış ülkelerde bu olmaz. Neye göre yöneteceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.

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        VARAN 4: CUMHURİYET VE HALK TV
        Her fırsatta dini değerleri ve Diyanet'i hedef alan Cumhuriyet Gazetesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Cuma Hutbesini "Tesettür hutbeye girdi" başlığı ile hedef göstermişti.

        Halk TV'de ise Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda "Diyanet haddini aşan bir kurum" sözleriyle skandal ifadeler kullanılmıştı.

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        VARAN 5: 7'Lİ KOALİSYONUN İTTİFAK ORTAĞI HDPKK (YEŞİL SOL PARTİ)
        14 Mayıs seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıklayn HDP'de kapatılma ihtimaline karşı kurulan Yeşil Sol Parti'nin tanıtımı gerçekleştirilmişti.

        HDP Eş Başkanı Mithat Sancar'ın, "Yeni bir yol açtık. O seçeneğin adı Yeşil Sol Parti." dediği YSP'nin seçim bildirgesi yayınlandı. 'Suriye ve Irak'taki askeri operasyonlara son verilecek', 'Diyanet İşleri Başkanlığı ve zorunlu din dersi kaldırılacak' vaatlerinin yer aldığı metinde Cumhuriyet için 'Yüz yılın felaketi' tanımında bulunulmuştu.

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        Provokasyon zincirinde son halka Adıyaman!
        Haberler Güncel Namussuz siyaset! 'Diyanet İşleri'ni kimse kapatamaz' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortakları neler söyledi?
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