CHP yandaşı TELE 1'de hedef Diyanet ve Kur'an kursları! Merdan Yanardağ'dan akıllara durgunluk veren sözler

CHP içerisinde bulunan isimler her fırsatta içlerinde yatan 28 Şubatçı zihniyeti dışa vuruyor. Bunların son örneği ise CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel oldu. Özel geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Diyanet tarafından 4-6 yaş arasına yönelik açılan Kur'an kurslarını hedef alarak "Orta Çağ zihniyeti" benzetmesinde bulundu.
Özel yaptığı skandal açıklamada Sıbyan mektebi ve Kur'an kurslarını kastederek, "Orta çağ düşüncesini kurumsallaştırmanın ne faydası var" dedi. Diyanet'in okul öncesi kurumlar kurmasından rahatsız olan Özel, "Diyanet'in işi mi Milli Eğitim'in işi mi? Sıbyan Mektepleri'ni kurmuşlar kurumsallaştırıp zorunlu yapmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.
Özgür Özel'in bu açıklamalarına toplumun her kesiminden büyük tepki yağdı. Başkan Erdoğan konuyla ilgili olarak, "Bu ülkede bizim dinimize, Diyanet'imize saldıracak olanların haddini de hesabını da biz sorarız." diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamalara bilerek sessiz kaldığını ifade eden Erdoğan, "Bay Kemal yanındaki o tiplerin söyledikleri karşısında bir şey söylüyor mu? Söylemiyor. Çünkü onun cinsi de cibilliyeti de o. Sıkıysa çık bu havlayanları sustur." ifadelerini kullandı.