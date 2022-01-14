CHP yandaşı TELE 1'de hedef Diyanet ve Kur'an kursları! Merdan Yanardağ'dan akıllara durgunluk veren sözler

Özgür Özel'in bu açıklamalarına toplumun her kesiminden büyük tepki yağdı. Başkan Erdoğan konuyla ilgili olarak, "Bu ülkede bizim dinimize, Diyanet'imize saldıracak olanların haddini de hesabını da biz sorarız." diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamalara bilerek sessiz kaldığını ifade eden Erdoğan, "Bay Kemal yanındaki o tiplerin söyledikleri karşısında bir şey söylüyor mu? Söylemiyor. Çünkü onun cinsi de cibilliyeti de o. Sıkıysa çık bu havlayanları sustur." ifadelerini kullandı.