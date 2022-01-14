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    • 14.01.2022 12:13
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    CHP yandaşı TELE 1'de hedef Diyanet ve Kur'an kursları! Merdan Yanardağ'dan akıllara durgunluk veren sözler

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerde Diyanet tarafından açılan 4-6 yaş arası Kur'an kurslarını hedef alarak "Orta Çağ zihniyeti" benzetmesinde bulunmasının ardından CHP yandaşı TELE 1 ekranlarında da konuyla ilgili skandal ifadeler kullanıldı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP yandaşı TELE 1’de hedef Diyanet ve Kur’an kursları

    CHP içerisinde bulunan isimler her fırsatta içlerinde yatan 28 Şubatçı zihniyeti dışa vuruyor. Bunların son örneği ise CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel oldu. Özel geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Diyanet tarafından 4-6 yaş arasına yönelik açılan Kur'an kurslarını hedef alarak "Orta Çağ zihniyeti" benzetmesinde bulundu.

    Özel yaptığı skandal açıklamada Sıbyan mektebi ve Kur'an kurslarını kastederek, "Orta çağ düşüncesini kurumsallaştırmanın ne faydası var" dedi. Diyanet'in okul öncesi kurumlar kurmasından rahatsız olan Özel, "Diyanet'in işi mi Milli Eğitim'in işi mi? Sıbyan Mektepleri'ni kurmuşlar kurumsallaştırıp zorunlu yapmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

    Özgür Özel'in bu açıklamalarına toplumun her kesiminden büyük tepki yağdı. Başkan Erdoğan konuyla ilgili olarak, "Bu ülkede bizim dinimize, Diyanet'imize saldıracak olanların haddini de hesabını da biz sorarız." diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamalara bilerek sessiz kaldığını ifade eden Erdoğan, "Bay Kemal yanındaki o tiplerin söyledikleri karşısında bir şey söylüyor mu? Söylemiyor. Çünkü onun cinsi de cibilliyeti de o. Sıkıysa çık bu havlayanları sustur." ifadelerini kullandı.

        CHP tarafı ise Özgür Özel'i eleştirmek bir yana olayı "kişisel düşünceler" olarak göstererek adeta olayın üzerini kapatmaya çalıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ittifak ortakları tarafından Özgür Özel'in açıklamalarına herhangi bir kınama ya da tepki gelmedi.


        CHP yandaşı medya organı TELE 1'de de Kur'an kursları ve Diyanet hedef alındı. Merdan Yanardağ'ın sunduğu programa katılan emekli General Dr. Haldun Solmaztürk Kur'an kurslarıyla ilgili olarak "4-6 yaş grubuna Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sorumluluğunda 4-6 yaş grubuna kadar bu indi. Çocuklara takke ve cübbe giydiriyorlar. Türban taktırıyorlar." dedi.

        Solmaztürk'ün skandal sözlerine destek çıkan Yanardağ ise çocukların Kur'an eğitimi almasının "beyin kilitlenmesine" yol açabileceğini iddia etti.

        Takvim.com.tr / Özel haber
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