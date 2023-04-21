PYD elebaşı Salih Müslim saklandığı inden 7'li koalisyona destek mesajı gönderdi: "İyi günler bizi bekliyor, özgürleşeceğiz"

7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.
HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıktı.
KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'Yİ MASUMLAŞTIRAN SÖZLERİ, KANDİL'İN KOALİSYONA VERDİĞİ DESTEK...
Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi.
Diğer bir üst düzey PKK'lı hain Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu.
7'LİYE BİR DESTEK DE PYD'DEN: "İYİ GÜNLER BİZİ BEKLİYOR, ÖZGÜRLEŞECEĞİZ"
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken 7'li koalisyona bir destek de PKK'nın diğer kolu PYD'den geldi.
PYD elebaşı Salih Müslim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı hedef alarak "Bir an önce faşizmden kurtulsak iyi günler bizi bekliyor diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.