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    • 22.04.2023 02:38
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    • 22.04.2023 02:55
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    PYD elebaşı Salih Müslim saklandığı inden 7'li koalisyona destek mesajı gönderdi: "İyi günler bizi bekliyor, özgürleşeceğiz"

    Kemal Kılıçdaroğlu ve ittifak ortaklarının HDPKK ve türevleriyla açıktan yürüttüğü kirli işbirliği sonrası PKK/PYD'den destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. PYD elebaşı Salih Müslim "İyi günler bizi bekliyor, özgürleşeceğiz" diyerek 7'liye mesaj gönderdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı hedef alan Müslim, "Bunun (Erdoğan) gidişi birçok dengeleri değiştirecek Ortadoğu'da" dedi. Öte yandan "Son zamanlarda Halep'in kuzeyinde Azez'de, Afrin'de falan çok yoğun saldırılar var" diyen teröristbaşı "Drone'lar da zaten hep üstümüzde dolaşıyor" diyerek SİHA korkusunu dile getirdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    7’liye bir destek de PYD’den!

    7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.

    7'liye bir destek de PYD'den!



    HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıktı.



    KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'Yİ MASUMLAŞTIRAN SÖZLERİ, KANDİL'İN KOALİSYONA VERDİĞİ DESTEK...
    Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi.

    Diğer bir üst düzey PKK'lı hain Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu.



    7'LİYE BİR DESTEK DE PYD'DEN: "İYİ GÜNLER BİZİ BEKLİYOR, ÖZGÜRLEŞECEĞİZ"
    Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken 7'li koalisyona bir destek de PKK'nın diğer kolu PYD'den geldi.

    PYD elebaşı Salih Müslim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı hedef alarak "Bir an önce faşizmden kurtulsak iyi günler bizi bekliyor diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


        *Teröristbaşı Salih Müslim 7'li koalisyona destek verip SİHA korkusunu dile getirdiği açıklamalarını PKK medyasına yaptı

        Başkan Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi durumunda 'özgürleşeceklerini' iddia eden Müslim, "Birey bakımından hem de topluluk bakımından özgürlükler bu da zaten demokrasinin bir gereğidir. Muhakkak bütün güçlerin katılması gerekiyor, en başta da özerk yönetimin katılması gerekiyor. Bunun (Erdoğan) gidişi birçok dengeleri değiştirecek Ortadoğu'da" dedi.




        SİHA KORKUSU SÖZLERİNE YANSIDI
        Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonlarına vurgu yapan teröristbaşı, "Son zamanlarda Halep'in kuzeyinde Azez'de, Afrin'de falan çok yoğun saldırılar var. Drone'lar da zaten hep üstümüzde dolaşıyor." itirafında bulundu.


        "14 MAYIS FIRSATTIR"
        Müslim, geride bıraktığımız günlerde de Kılıçdaroğlu'na oy için yırtınmış, "14 Mayıs fırsattır" demişti.
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        Namussuz siyaset!
        Haberler Güncel PYD elebaşı Salih Müslim saklandığı inden 7'li koalisyona destek mesajı gönderdi: "İyi günler bizi bekliyor, özgürleşeceğiz"
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