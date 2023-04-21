PYD elebaşı Salih Müslim saklandığı inden 7'li koalisyona destek mesajı gönderdi: "İyi günler bizi bekliyor, özgürleşeceğiz"



*Teröristbaşı Salih Müslim 7'li koalisyona destek verip SİHA korkusunu dile getirdiği açıklamalarını PKK medyasına yaptı



Başkan Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi durumunda 'özgürleşeceklerini' iddia eden Müslim, "Birey bakımından hem de topluluk bakımından özgürlükler bu da zaten demokrasinin bir gereğidir. Muhakkak bütün güçlerin katılması gerekiyor, en başta da özerk yönetimin katılması gerekiyor. Bunun (Erdoğan) gidişi birçok dengeleri değiştirecek Ortadoğu'da" dedi.